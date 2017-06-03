Відповідь на запитання «Чому до України приїжджав Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та розширення?» Йоханесс Ган дав у Маріуполі. Днем раніше там побував Прем’єр, а учора представника ЄС супроводжували віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко та міністр закордонних справ Павло Клімкін. Вони взяли участь у форумі з відновлення та розвитку Донбасу. Пізніше до медичної клініки та соціального гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб гості заїхали, щоб подивитись, як освоюють європейські кошти.

Уже в місті Дніпро за участі Йоханесса Гана та Геннадія Зубка відкривали Центр розвитку місцевого самоврядування. Були присутні і керівник Групи підтримки України в Європейській комісії Пітер Вагнер, посол Європейського Союзу, голова Представництва ЄС в Україні Г’ю Мінгареллі, посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьом, директором програми «U-LEAD з Європою» від GIZ Бастіан Файгель.

А з вищим керівництвом України Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та розширення зустрічався напередодні. В Адміністрації Президента він мав тривалу розмову з главою держави Петром Порошенком. Наріжним каменем зустрічі стала тема повної імплементації Угоди про асоціацію. Мета — створити сприятливі умови для інтеграції України у внутрішній ринок ЄС, підвищити конкурентоспроможність вітчизняних товарів на міжнародних ринках, якість товарів і послуг для українських споживачів.

Петро Порошенко говорив про впевнений рух України шляхом реалізації комплексних реформ, Йоганнес Ган — про ЄС як надійного партнера України. Звісно, сторони розмовляли й про агресію РФ, важливість повноцінного виконання мінських домовленостей. У цьому розрізі безпекова частина найголовніша. Опісля департамент прес-служби АП оприлюднив таку інформацію: «Комісар ЄС підтвердив незмінність політики Європейського Союзу щодо невизнання окупації Криму Росією та прив’язку санкційного режиму проти РФ до повного виконання нею мінських домовленостей».

Дані із сайту також засвідчили обговорення питань, пов’язаних із підготовкою до саміту Україна — Європейський Союз 13 липня в Києві. Та більшу частину четвергового вечора поважний гість провів у Будинку уряду.

Прогрес значний і вражаючий

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман спершу дякував ЄС за економічну підтримку, згодом висловлював готовність надалі демонструвати прогрес у реформуванні країни. «У нас серйозний порядок денний з продовження реформ. На засіданні Національної ради реформ буде представлено медичну реформу, а наступного тижня сподіваємося представити пенсійну. Далі — презентація освітньої та земельної реформ», — анонсував найближчі заходи глава уряду.

Йоханнес Ган визначив підготовчі заходи до липневого саміту. Усі вони стосуються як перетворень по-українському, так і соціально-економічного розвитку держави. На порядку денному й питання подальшого розвитку процесу електронного декларування, змін у банківській сфері, антикорупційній політиці, політиці енергоефективності. Усе заради виконання умов Угоди про асоціацію з ЄС.

Загалом до прогресу в реформуванні Єврокомісар застосовує слова «значний» і «вражаючий». «Жодна інша країна не впроваджувала такі амбітні реформи в таких складних умовах. Ідеться не лише про відновлення, а й про складну ситуацію через конфлікт на сході, через внутрішньо переміщених осіб і все, що цього стосується. Ці вражаючі результати визнали Європейський Союз і міжнародні партнери. Ми відзначили значний прогрес у стабілізації економіки, реформі правосуддя, створенні антикорупційних органів», — цитує Йоганнеса Гана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

З його слів стало зрозумілим, що нам залишилося небагато — тільки втілити в життя всі законодавчі ініціативи.

Імплементувати слід наявні угоди

Про те, що Україна має знайти прийнятне рішення щодо відкриття ринку землі, Єврокомісар сказав уже під час прес-конференції за результатами зустрічі з Прем’єром. Чи не найважливішою стала фраза, що Україна має один рік на проведення реформ. Ці слова цитує УНІАН: «Україні необхідно дотримуватися цієї динаміки реформ. І прискорити впровадження реформ, визначених у Стратегії реформ до 2020 року. Ми не повинні забувати, що в нас час лише до наступного літа, наступного року — для того, щоб усі ці питання вирішити. Оскільки тоді одразу ж розпочнеться передвиборча кампанія і цей час не дуже сприятливий для ухвалення реформ. Тому важливо пам’ятати, що у нас є приблизно рік, щоб упровадити всі ці кроки». Що буде далі, Йоганнес Ган не казав. Нині слід концентруватися на порядку денному: змінах у медицині, пенсійній системі, на ринку землі.

Потім високопосадовець передав позицію ЄС, який налаштований допомагати Україні євроінтегруватися. До речі, він спростував думки про можливе призупинення безвізового режиму з Україною. Це слід сприймати тільки в позитивній площині, без жодних спекуляцій. Однак тут є одне але: якщо реалізовані реформи влада не скасує, проблем, які могли б вплинути на безвізовий режим для українців, не виникне.

ЄС завдяки нововведенню планує залучати українську молодь на навчання за програмою Erasmus+. Для стипендіальних проектів за цією освітньою програмою буде навіть збільшено бюджет.

Потім Йоганнес Ган висловив захват деякими ініціативами міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Щоправда, вказав на поспіх у певних питаннях. Він закликав зосередитися на імплементації чинної Угоди про асоціацію, а не вести розмови про «посилену асоціацію». Нам слід концентруватися на всіх можливостях, які створює угода. Слова Єврокомісара звучали так: «Настав час, і це стосується не тільки України, а й Грузії, Молдови, щоб по-справжньому працювати над імплементацією і використати всі можливості, створені поглибленою і всеосяжною зоною вільної торгівлі та Угодою про асоціацію».

Окремо йшлося про збільшення в Україні експорту та імпорту товарів на 10% і про наш набагато вищий потенціал. «Потрібно бачити докази, що потенціал, який створює зона вільної торгівлі, повноцінно використовують. Я б наполегливо закликав усіх відповідальних осіб зосереджувати увагу на імплементації наявного», — повторив високий гість.

Україні надають найбільшу програму підтримки ЄС у боротьбі з корупцією — майже 16 мільйонів євро. Успіхи чи поразки цієї роботи засвідчать «відданість і рішучість влади України рухатися шляхом реформ. Ідеться не лише про створення відповідних органів, а й про забезпечення можливості їх належного функціонування. Щоб вони могли повністю виконувати свої обов’язки належно», — резюмував Йоганнес Ган.