Завдяки синхронізації зусиль митників, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, контролюючих служб та виконавчої влади Рівненщини розмитнення вантажів під час здійснення експортно-імпортних операцій за принципом «єдиного вікна» становить уже 83 відсотки. До того ж, область закріпилася в першій трійці регіонів щодо легкості ведення бізнесу.

Звісно, все це сталося не за один день: лише системна, не «для галочки» робота виконавчої влади та бізнесу, оперативне реагування на його «больові точки» приносить результат.

— Хоча, приміром, торік швидкість оформлення вантажів на Рівненській митниці значно випереджала середній показник по державі, територіальне відділення асоціації платників податків усе ж ставило перед митниками завдання працювати ще оперативніше, запроваджувати в роботі сервіси, до яких бізнес дуже чутливий, — каже голова відділення директор ТОВ «Рівень» Мар’ян Года. — Тож ми обумовили нашу співпрацю й закріпили її відповідним меморандумом.

— Справді, на Рівненщині не чекали рішення Кабінету Міністрів, яке зобов’язало всі митниці та відповідні кон­т­ролюючі служби працювати за принципом «єдиного вікна» вже з 1 лютого, — розставляє акценти заступник голови облдерж­адміністрації Ігор Тимошенко. — Ми, у міру своїх повноважень, робимо все, аби бізнес почувався комфортно, до того ж, постійно звертаємося до територіальних органів державної виконавчої влади щодо синхронізації їхніх відом­чих документів із поставленими урядом завданнями. Тому сьогодні можу сказати: наше «єдине вікно» працює цілодобово.

Це підтверджують і митні брокери: приміром, брокер Віталій Конончук стверджує, що працювати стало набагато простіше.

І ось результат: торік Рівненська митниця спрямувала до Державного бюджету близько 5 мільярдів гривень, перевиконавши доволі-таки амбітні плани на 18 відсотків. Відтак, вдалося спрямувати 367,5 мільйона на ремонт автомобільних доріг загального користування (50 відсотків перевиконання митних надходжень) у межах урядового експерименту.

— Втім, ми зацікавлені в подальшому розвитку логістики на Рівненщині, яка має вигідне географічне розташування. Тому цього року надходження на ремонт та модернізацію доріг реально збільшити вдвічі, — стверджує очільник Рівненської митниці Іван Іванов. — Адже Кабінет Міністрів продовжив експеримент до 1 січня 2019-го. Зможемо створити нормальні сервіси для бізнесу — підуть у наш гостинний край інвестиції. Нині ж ми всерйоз думаємо про розмитнення вантажів, які надходять авіаційним транспортом: це, повірте, серйозне поповнен­ня і державного, і обласного бюджетів.

Загалом же експерти оцінюють темпи імплементації законодавства ЄС у митне законодавство України як повільні: йдеться, зокрема, про законопроект №7010, який має внести зміни до 36-ти законів України. На них із нетерпінням очікує бізнес. Уряд реагує оперативно і намагається максимально відкрити для бізнесу вікно в Європу через свої постанови, до яких, кажуть, на марші вносять актуальні зміни.

До речі, 72 відсотки експортного потенціалу Рівненщини припадає на країни Європи. Найактивніші торговельні операції — з Польщею, Німеччиною та Італією. Зростають обсяги постачання продукції до країн Близького та Далекого Сходу: Ірану, Саудівської Аравії, Ізраїлю, В’єтнаму, Китаю. Вироби з деревини, скла, мінеральні добрива, камінь, гіпс, цемент — ось експортні товари-лідери з Рівненщини. Позитивне експортно-імпортне сальдо та плюс 22 відсотки зростання капітальних інвестицій в економіку — з такими показниками область завершила 2017-й.

ДОВІДКА «УК»

«Єдине вікно» — це єдина електронна система обміну даними, яка дає можливість різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, та про результати його державного контролю.

Рішення про запровадження «єдиного вікна» було ухвалено 25 травня 2016 року — постанова Кабінету Міністрів України №364 від 25.05.2016 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю».

Цією ж постановою затверджено Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації.