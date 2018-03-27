Завдяки синхронізації зусиль митників, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, контролюючих служб та виконавчої влади Рівненщини розмитнення вантажів під час здійснення експортно-імпортних операцій за принципом «єдиного вікна» становить уже 83 відсотки. До того ж, область закріпилася в першій трійці регіонів щодо легкості ведення бізнесу.
Звісно, все це сталося не за один день: лише системна, не «для галочки» робота виконавчої влади та бізнесу, оперативне реагування на його «больові точки» приносить результат.
— Хоча, приміром, торік швидкість оформлення вантажів на Рівненській митниці значно випереджала середній показник по державі, територіальне відділення асоціації платників податків усе ж ставило перед митниками завдання працювати ще оперативніше, запроваджувати в роботі сервіси, до яких бізнес дуже чутливий, — каже голова відділення директор ТОВ «Рівень» Мар’ян Года. — Тож ми обумовили нашу співпрацю й закріпили її відповідним меморандумом.
— Справді, на Рівненщині не чекали рішення Кабінету Міністрів, яке зобов’язало всі митниці та відповідні контролюючі служби працювати за принципом «єдиного вікна» вже з 1 лютого, — розставляє акценти заступник голови облдержадміністрації Ігор Тимошенко. — Ми, у міру своїх повноважень, робимо все, аби бізнес почувався комфортно, до того ж, постійно звертаємося до територіальних органів державної виконавчої влади щодо синхронізації їхніх відомчих документів із поставленими урядом завданнями. Тому сьогодні можу сказати: наше «єдине вікно» працює цілодобово.
Це підтверджують і митні брокери: приміром, брокер Віталій Конончук стверджує, що працювати стало набагато простіше.
І ось результат: торік Рівненська митниця спрямувала до Державного бюджету близько 5 мільярдів гривень, перевиконавши доволі-таки амбітні плани на 18 відсотків. Відтак, вдалося спрямувати 367,5 мільйона на ремонт автомобільних доріг загального користування (50 відсотків перевиконання митних надходжень) у межах урядового експерименту.
— Втім, ми зацікавлені в подальшому розвитку логістики на Рівненщині, яка має вигідне географічне розташування. Тому цього року надходження на ремонт та модернізацію доріг реально збільшити вдвічі, — стверджує очільник Рівненської митниці Іван Іванов. — Адже Кабінет Міністрів продовжив експеримент до 1 січня 2019-го. Зможемо створити нормальні сервіси для бізнесу — підуть у наш гостинний край інвестиції. Нині ж ми всерйоз думаємо про розмитнення вантажів, які надходять авіаційним транспортом: це, повірте, серйозне поповнення і державного, і обласного бюджетів.
Загалом же експерти оцінюють темпи імплементації законодавства ЄС у митне законодавство України як повільні: йдеться, зокрема, про законопроект №7010, який має внести зміни до 36-ти законів України. На них із нетерпінням очікує бізнес. Уряд реагує оперативно і намагається максимально відкрити для бізнесу вікно в Європу через свої постанови, до яких, кажуть, на марші вносять актуальні зміни.
До речі, 72 відсотки експортного потенціалу Рівненщини припадає на країни Європи. Найактивніші торговельні операції — з Польщею, Німеччиною та Італією. Зростають обсяги постачання продукції до країн Близького та Далекого Сходу: Ірану, Саудівської Аравії, Ізраїлю, В’єтнаму, Китаю. Вироби з деревини, скла, мінеральні добрива, камінь, гіпс, цемент — ось експортні товари-лідери з Рівненщини. Позитивне експортно-імпортне сальдо та плюс 22 відсотки зростання капітальних інвестицій в економіку — з такими показниками область завершила 2017-й.
ДОВІДКА «УК»
«Єдине вікно» — це єдина електронна система обміну даними, яка дає можливість різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України, та про результати його державного контролю.
Рішення про запровадження «єдиного вікна» було ухвалено 25 травня 2016 року — постанова Кабінету Міністрів України №364 від 25.05.2016 «Деякі питання реалізації принципу «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю».
Цією ж постановою затверджено Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації.