На пресконференції «Лютий. Рік незламності» Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна сама визначить, у якому форматі ставити крапку у війні з росією

Із лютого 2022-го Україна прожила лютий рік. Уже дванадцять надзвичайно тривожно-жахливих місяців нічим не спровокованої повномасштабної російської агресії українці знають, що таке мати не лише сусіда-крадія, котрий у 2014-му анексував Крим і частину Донбасу, а й уже глибоко божевільного сусіда-вбивцю, сусіда-ката, сусіда-гвалтівника, сусіда-варвара, для якого нічого не варті життя і чужі, і свої життя дорослих і дітей.

2022-й був для України роком небайдужості і єдності. Українці зробили вибір: не білий, а синьо-жовтий прапор, не втеча, а зустріч ворога. 2022-й був роком витримки, незламності, стійкості, опору. Роком болю, віри і надії. Україна завдяки мужності своїх захисників та постійній всебічній підтримці союзників вистояла. Наша держава продовжує невтомну боротьбу за незалежне майбутнє в цивілізованому суспільстві, обстоюючи нині його цінності на полі бою. Влада країни у режимі 24/7 робить усе можливе для того, щоб якнайшвидше синьо-жовтий стяг замайорів над усіма українськими територіями.

У річницю широкомасштабної війни росії проти нашої держави Президент України Володимир Зеленський 2,5 години спілкувався з українськими та іноземними журналістами (було акредитовано понад 300 представників 170 масмедіа). Президент підкреслив, що журналісти теж роблять внесок у боротьбу проти агресора, правдиво розповідаючи світові про всі звірства рашистів, їхні плани, спонукаючи світ до тотальної підтримки України. Адже без перемоги України світ не буде у безпеці.

Присутні вшанували пам’ять загиблих в Україні представників медіа хвилиною мовчання.

«Низький уклін усім, хто говорив і говорить правду про Україну. Допомагав і допомагає бути міцними і незламними. На нашому боці правда. І діти, яких ми любимо, і дуже шкодуємо, коли втрачаємо їх на фронті. А вони не кидають своїх і не рахують смерті. Це їхній вибір», — зазначив глава держави.

Без міцного кулака партнерства — ніяк

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не сама протистоїть російській навалі, бо це війна за спільні цінності, за те, щоб російська агресія не пішла далі.

Президент заявив, що Україна та союзники мають об’єднати сили задля наближення перемоги у розв’язаній росією війні.

«Якщо кожен із нас — партнери, ми всередині держави залишатимемося міцним кулаком, і якщо всі наші партнери, об’єднані заради нашої перемоги, дотримають свого слова, термінів, якщо всі ми зробимо свою домашню роботу, виконаємо своє завдання, нас очікує перемога. Дуже хочу, щоб цього року. У нас для цього є мотивація, впевненість, друзі, дипломатія», — підкреслив він.

Володимир Зеленський вважає, що кулак партнерів України неповний: «Міцного кулака партнерів нашої держави не було до цієї війни. Нині він, на щастя, є, але на цій руці об’єднаної підтримки не вистачає африканського континенту, Латинської Америки. Хотів би провести конференцію або саміт країн Америки з Україною. Мені складно виїжджати з держави, але спеціально на цю зустріч я б поїхав. Я зміг би їм донести важливість єдності».

Президент констатував, що його головне завдання як лідера держави — єдність, об’єднання світу. За його словами, не можна робити навіть припущення послаблення підтримки України, важливо донести до всіх: «Це не наша війна. Українці борються за всіх у світі. Не ця війна викликала кризу, а рф спеціально створює кризу, щоб послабити підтримку і звинуватити Україну».

Глава держави назвав єдине слабке місце міжнародної збройної допомоги. За його словами, це терміни її реалізації.

«У нас вірять, нам допомагають. Багато держав уже підтримали танкову коаліцію. На жаль, це довгий процес. І це втрати людей. Тому потрібне пришвидшення постачання зброї, ППО для захисту неба, а також різних дронів-ловців», — зазначив він.

І сказав про можливість завершення війни цього року так: «Слабкість всередині країни може стати найбільшим викликом. Навіть якщо недостатньо зброї, набоїв, знаряддя, то ми, звісно, можемо програти, але тут головне, що ми втрачатимемо людей. І для нашої країни це буде ще одним викликом. Найважливіше — це єдність».

Робота над реалізацією формули миру

Володимир Зеленський сказав, що й до реалізації запропонованої Україною формули миру мають бути залучені країни з усіх континентів світу.

«Бачимо зацікавлення у виконанні пунктів формули миру і підтримці. 141 держава на Ген­асамблеї ООН підтримала наші мирні ініціативи. Наступний крок — залучення держав для першого установчого саміту. Хочеться, щоб він був результативним і пройшов за участі великої кількості держав світу. Працюємо, щоб до формули миру долучилася Латинська Америка. Хотів би, щоб були Індія, Китай. Наше завдання — залучити абсолютно всіх і показати світу: ось вона, повага до територіальної цілісності, Статуту ООН, життя, права людей жити», — наголосив Президент.

До слова, він презентував формулу миру торік у листопаді. Серед її пунктів — відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, звільнення всіх полонених і депортованих, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни, виконання Статуту ООН, забезпечення радіаційної, ядерної, продовольчої, енергетичної безпеки, протидія екоциду.

Днями свою формулу миру запропонував Китай. Володимир Зеленський під час прес­конференції заявив, що не всі пункти із запропонованого Китаєм мирного плану йому до вподоби, але з деякими можна попрацювати.

«Мені здається, що це був не мирний план Китаю, не резолюція і не декларація. Це не інфраструктура для чогось. Китай показав свої думки з приводу цього. Дуже добре, що Китай почав говорити про Україну. Це дуже непогано. Питання, що іде за словами. Усі щось говорять, а питання у реальних кроках. Особливо важливо, до чого вони призведуть, який результат буде перш за все для нас, бо Китай говорить там про нас. Я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності. Там не вказано, щодо якої країни, але порушено територіальну цілісність нашої держави. Там ідетьться про ядерну безпеку. Мені здається, це дуже важливо, і це збігається з інтересами світу і нашої держави.

Правильно думати, що якщо там уже є думки, які так чи інакше збігаються з повагою до міжнародного права, територіальної цілісності і якихось безпекових речей, ми повинні це в нормальному сенсі слова використовувати, і в цьому пункті попрацювати з Китаєм», — цитує слова Президента Укрінформ.

Він сподівається, що Китай стоятиме на боці справедливого миру і не постачатиме зброю росії. Президент запевнив, що робить усе можливе, щоб не допустити цього.

«Для нас краще там, де зараз Китай, ніж в обіймах з російською федерацією, тому що це нечесно, несправедливо. І це, якщо чесно, — ризики, що це буде третя світова», — заявив глава держави.

Володимир Зеленський хотів би, щоб Ізраїль був не медіатором у розв’язаній росією війні проти України, а обрав конкретну сторону — сторону України.

«Було багато різних розмов із різним керівництвом, публічних, непублічних, у різних форматах і на різних територіях. Було складно змінити позицію Ізраїлю, бо в нього непроста ситуація з росією, Іраном, Сирією тощо», — додав Президент.

Переговорів з рашистами не буде

Журналісти запитали у Володимира Зеленського, що його найбільше розчарувало під час війни. Так-от, Президента найбільше розчарували посадовці, які виїхали 24 лютого. Усі ті, хто виїхав з Києва, міст, сіл. Ті, які повинні керувати державою або охороняти її, битися за неї.

А на запитання, який для нього був найстрашніший день за час війни, він відповів: «Найстрашнішим було побачене в Бучі після того, як її звільнили від російських загарбників. Було дуже страшно — ми побачили, що диявол не десь там, він на землі».

Глава держави вкотре наголосив: усе, що зробив путін в Україні, унеможливлює переговори з очільником кремля.

«До початку повномасштабного російського вторгнення був готовий до перегорів із путіним. Звертався із проханням допомогти організувати переговорний процес до світових лідерів. Зараз він вважає, що може, але ми не можемо. Це вже не та людина. Там немає з ким говорити.

росіяни навіть не приховують своїх атак. Чому б не захопити атомну станцію? Чому б не взяти іранські дрони і не вбивати цивільне населення, на руках якого не автомати були, а діти? І після цього, після такої картини світу, як ви вважаєте, чи ми, українці, можемо сісти зараз за стіл перемовин ось з цим усім? Я не знаю, що це. У нас це називають рашизм», — сказав Володимир Зеленський.

На його думку, посилення санкцій на російську бізнес-еліту, яка вже втратила колишній комфорт, змусить їх думати про зміни політики всередині рф заради того, щоб з ними хотіли сісти за стіл переговорів

«У російського великого олігархічного бізнесу залишилися ще активи та нерухомість на території росії. Тож вони не дозволять розпаду рф та думатимуть про збереження свого бізнесу і капіталу. Більше тиску, більше санкцій і більше ізоляції росії, і їхня еліта думатиме про нову політику», — вважає Президент.

Він каже, що багато держав справді почали говорити про те, що буде після поразки москви, — інформаційно це на користь України.

«Мені все одно, що буде з росією після її поразки. У них є своя держава. І якби вони думали про свою державу, не було б війни. Коли нам думати про окупацію якоїсь держави? Ми думаємо про себе: вижити, вибороти», — додав Володимир Зеленський.

Президент акцентував, що Україна сама визначить, у якому форматі ставити крапку у війні з рф.

«Росіяни мають припинити бомбардування інфраструктури українських міст і сіл та вбивства наших цивільних, і тоді Україна скаже, в якому форматі буде дипломатично ставитися крапка у цій війні. росіяни мають поважати наше право жити на рідній землі й мають вийти з території України», — зауважив він.

Покарання за злочини

Україна працює над створенням спеціального трибуналу для росії за злочини агресії. Володимир Зеленський вважає, що ООН — оптимальний майданчик для роботи над створенням такого трибуналу.

«Майданчик ООН, може, не універсальний, але такого майданчика, де було б більше держав, які можна об’єднати політично, я поки що не бачу. І на цьому майданчику ми можемо підтримати створення спецтрибуналу за злочини рф. Також працюємо над створенням спеціального механізму компенсації всіх збитків, завданих агресією рф нашій державі і нашим людям. Над цим питанням працюють дипломати, Офіс Президента, інші інституції.

Створення трибуналу — дуже складний процес. Держави переважно бояться створювати трибунали, бояться думати про це. Нерішучість країн у цьому питанні пояснюється тим, що ніхто не проходив випробування такою агресією. Але перед тим як щось запровадити в себе в державі, потрібна політична воля, об’єднання. І ООН тут дуже дієва», — вважає Володимир Зеленський.

За його словами, триває робота з окремими державами, які можуть узяти лідерство в питанні трибуналу, оскільки мають фаховість і досвід. Це Нідерланди, Велика Британія.

Президент відзначив допомогу балтійських країн і Польщі.

Володимир Зеленський зауважив, що ця війна показала слабкі місця в українських і міжнародних інституціях. Він висловив сподівання, що інша безпекова структура прийде з перемогою в цій війні.

Говорив він і про те, що ні Україна, ні будь-яка міжнародна інституція не може силою зайти на територію рф і забрати викрадених росією українських дітей. Однак робота з їх повернення триває, і дітей повернуть додому, а рф покарають після перемоги України. Над поверненням дітей працює омбудсмен, координаційний центр. Питання викрадення дітей перебуває у фокусі уваги міжнародних зустрічей і його порушують на найвищому рівні. Президент закликав усіх гучніше про це говорити, збирати інформацію про місця перебування дітей і надавати більше фактів про злочини росії.