На фестивалі сірникових рекордів, який недавно відбувся в Києві, серед представлених майстрами сотень виробів — картин, моделей авто, кораблів, будівель — увагу журі привернули музичні інструменти, виготовлені жашківчанином Богданом Сенчуковим. Він створив сірникові гармошку, бандуру, скрипку, гітару, гармонь, кобзу, барабан та кілька шумових інструментів для ансамблю, яким керує відомий музикант Іван Сухий. Сам Богдан грає в цьому ансамблі на власному рукотворі — герб-басі, струнному інструменті у формі герба України. Жашківський ансамбль музичних інструментів із сірників єдиний в Україні і загалом у світі.
Богдан Сенчуков живе у місті Жашків на Черкащині.
Почав створювати вироби із сірників ще в дев’ятому класі. Таке заняття, як пригадує, дуже заспокоювало нерви. Тепер у його колекції, крім музичних інструментів, — сірникова Ейфелева вежа, два кораблі, трактор з бороною та багато інших експонатів. Усі 13 сірникових музичних інструментів функціональні, а першою була гітара. Юний майстер саме вчився грати на цьому інструменті, він йому дуже подобався. Тому вирішив спробувати власну конструкцію. Спочатку не міг досягти потрібного звучання. Деякі деталі довелося вдосконалювати. Замінив струни. Консультувався з досвідченими майстрами. Підказували багато: які струни ставити, якого розміру гітару робити. Вони дивувалися, що цей інструмент взагалі якось грає, адже зроблений не за правилами. Але хлопець шукав свій метод — і знайшов. Гітара зазвучала не гірше, ніж її аналоги з традиційного матеріалу.
Керівник ансамблю Іван Сухий запропонував зробити всі інструменти із сірників. Спочатку Богдан переробив гармонь, замінивши всі деталі на сірникові. Для неї пішло 18 тисяч сірників.
На кожен інструмент потрібен час. Приміром, бас він виготовляв довгенько, майже рік. Адже це був не простий інструмент, а, так би мовити, символ. Гітару зробив за 4 місяці, бандуру та гармошку теж.
Ансамбль під керівництвом Івана Сухого й так знаменитий на весь світ. Гра юних музикантів давно підкорила шанувальників з багатьох країн, колектив перемагав у престижних конкурсах, зокрема й міжнародних. Тепер вони грають ще й на сірникових інструментах. Це для багатьох незвично. Сам Іван Сухий — великий майстер гри на гармоні, створив у Жашкові музей цього інструмента, в якому понад півтори сотні гармонік та більш як тисяча документів, присвячених цьому інструменту.
Хтось із шанувальників запитав Богдана, чи сірникові інструменти не бутафорія. Ні, це чудові функціональні інструменти. Щоб вони були стійкішими до механічних навантажень, Богдан наклеює сірникові деталі на цілісну раму, яка зазвичай зібрана з маленьких планочок твердої деревини.
У найближчих планах — виготовлення українських інструментів: ліри, гусел.
Недавно ансамбль, який грає на інструментах, створених із сірників, потрапив до Національного реєстру рекордів України. Це музичне досягнення додало Богданові та всім учасникам ансамблю нових творчих сил.