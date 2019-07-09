Пісні від знаних українських гуртів, зустрічі з письменниками, істориками, мандрівки місцями козацької та повстанської слави, незабутні знайомства й первісна природа — усе це просто зачарувало численних учасників, які з’їхалися на Чигиринщину минулими вихідними з усієї України. Фестивальні майданчики розташувалися на території Національного історико-культурного заповідника «Чигирин», поблизу купальні Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Для гостей, серед яких було багато молоді, тут організували наметове містечко.
До речі, незадовго до фестивалю археологи георадарами виявили в склепі під Іллінською церквою ймовірне поховання гетьмана Богдана Хмельницького та його сина Тимоша, яке шукали понад 300 років. Місцеві краєзнавці провели для всіх охочих цікаві подорожі історичними місцями — від Холодного Яру та Мотронинського монастиря до Чигирина.
Перед учасниками фестивалю виступали відомі літератори, діячі культури. Відбулися презентації книжок про анексію Криму «Люди «сірої зони» та про російсько-українську війну «Дівчата зрізають коси». Пройшла проща капеланів, які постійно перебувають з нашими воїнами на передовій, підтримують поранених та їхні родини. Працювали виставки, майстер-класи народних умільців і студії козацьких бойових мистецтв «Герць».
Цьогоріч фестиваль «Холодний Яр» став майданчиком, вільним не лише від алкоголю, а й від пластику. «Ми звернулися з проханням до всіх, хто приїхав на фестиваль, щоб не використовували пластикові пляшки та одноразовий посуд. Адже нині існує багато екологічних замінників. Домовилися з усіма, хто на фестивалі пропонував їжу чи каву, щоб вони використовували саме таку тару, яка не шкодить довкіллю. А гостям фестивалю, які приходили зі своїм екопосудом, робили знижки», — розповіла голова оргкомітету фестивалю Зоя Бойченко.
Екологічній складовій та здоровому способу життя присвятили чимало заходів: лекцію про шкідливість пасивного куріння; обмін досвідом, як організувати сортування сміття; наочну пропаганду переваг здорового духу в здоровому тілі.
Традиційно фестиваль був безкоштовним для учасників, не змінилася й ще одна мета заходу — благодійний збір коштів для допомоги військовим. «70—80 відсотків тих, хто приїжджає до нас, — це учасники бойових дій, волонтери, поранені. Тим паче, що саме вони створюють на фестивалі ту неповторну атмосферу щирого спілкування, задля якої тут збираються люди з усіх куточків», — пояснив один з організаторів заходу Олексій Ющенко.
На думку учасників та ініціаторів дійства, досягнуто головної його мети — сприяння формуванню національної свідомості молоді, її громадянської позиції, готовності захищати територіальну цілісність України через опанування духовної спадщини визвольної боротьби повстанців Холодноярської республіки.