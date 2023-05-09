Представники старшого покоління добре пам’ятають рух дружин юних пожежників, учасники якого всіляко дбали і пропагували обережне ставлення до вогню, увагу до дітей, які самі залишалися вдома і могли бавитися сірниками. Тоді було багато профілактичної роботи, щоб максимально приборкати червоного півня, оскільки він завдавав і, на жаль, завдає нині непоправної шкоди.

Відтоді минуло чимало часу, а пожежна проблема залишається, особливо у війну.

Як повідомили в ГУ ДСНС у Сумській області, щороку у краї виникає значна кількість пожеж, зокрема через дитячі пустощі чи необережне поводження з вогнем, насамперед у періоди канікул. Щоправда, до цього додалася ще одна, так само важлива загроза життю і здоров’ю — мінна небезпека. Адже московитські війська залишили на території України, зокрема на прикордонній Сумщині численний бойовий арсенал, що таїть не просто загрозу, а величезну біду.

Превентивні дії повертаються

Саме тому у країні вирішили створювати дружини юних рятувальників-пожежників, учасники яких взяли б на себе дуже важливу функцію із пропаганди безпечного ставлення до вогню, мін, снарядів тощо. А врешті-решт здорового способу життя, в якому б не було місця непродуманим пустощам, безпечності.

Нещодавно укладено двосторонній меморандум між головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області та департаментом освіти і науки Сумської ОДА, який передбачає створення таких дружин в освітніх закладах краю. Як наголошують очільники цих відомств Денис Карпенко та Вікторія Гробова, такі загони поводитимуть велику профілактичну і практичну роботу, звертатимуть увагу на проблемні питання, щоб знизити рівень небезпеки серед школярів, пропагувати у дитячому середовищі відповідну культуру щоденної поведінки. Документ передбачає створення нових та підтримку наявних ДЮРП, проведення майстер-класів, конкурсів, відкритих уроків, поширення різноманітної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед молоді.

Так школярі здобуватимуть сучасні знання про власну та безпеку тих, хто поруч, матимуть змогу брати участь і проводити різноманітні тематичні заходи, рятувальні майстер-класи для однолітків. Заплановано навчання дітей з надання домедичної допомоги з напряму EDC (з англійської те, що носять щодня), спілкування з такими самими активістами безпечного способу життя з інших громад, районів, міст, областей, організацію змагань між дружинами, зокрема створення рятувальних спільнот. Тобто відкриваються широкі і корисні обрії, в яких нині зацікавлене суспільство.

Аналогічні меморандуми вже укладено на районних рівнях. На території області створено сім команд у Роменському, Шосткинському, Охтирському, Конотопському і три — в Сумському районах. Ці дружини функціонуватимуть на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти, а фахівці Служби порятунку проводитимуть навчання у класах безпеки та підрозділах ДСНС.

Знання нестимуть молодшим

За словами начальника управління освіти і науки Сумської міськради Нелі Вербицької, в обласному центрі вже визначено три загальноосвітні заклади, в яких педагоги й учні розпочали створювати такі дружини. Усі вони тісно співпрацюють із представниками ДСНС, міської територіальної громади, галузевим управлінням.

Як повідомила директор спеціалізованої школи №7 ім. М. Савченка Олександра Деменко, для закладу така ініціатива актуальна, потрібна й очікувана. Віднедавна школу неодноразово відвідують представники ГУ ДСНС, які проводять відкриті уроки з пожежної та мінної безпеки, дотримання правил поведінки на воді, в лісі. Створення окремої дружини наповнить теоретичну і практичну роботу якісно новим змістом, а школярі нестимуть здобуті знання до однолітків.

Попередньо вирішено, що основою майбутньої дружини стануть учні 7—8 класів. Ці діти ще кілька років навчатимуться у школі, а їхні знання й досвід будуть корисними і потрібними молодшим учням.

Навчальний заклад має необхідну матеріально-технічну базу. Наприклад, з гідрантом, звичним для пожежників, за допомогою якого ліквідовують раптовий вогонь, тут можна навчитися працювати не віртуально, а безпосередньо на практиці.

Дуже важливо, що учні знатимуть, наскільки відповідальна і важка робота рятувальника. І цілком імовірно, що окремі з них по закінченні шкільного навчання пов’яжуть своє професійне життя з рятувальною службою.

Цікава, але показова деталь. Син і донька Олександри Деменко працюють у системі ДСНС, і проблеми безпеки життя їм добре знайомі. Заклад наполегливо готується до роботи, щоб у травні — на початку червня взяти участь у перших змаганнях ДЮРП.

Так само організували підготовку у школах №9 та №12. Їхні керівниці Марина Кривошеєва та Ірина Губська спільно з педагогічним та учнівським колективами формують склад майбутньої дружини, яка теж незабаром поповнить лави юних рятувальників.

Запобігти, застерегти, врятувати

Нещодавно на базі 7-ї сумської школи для керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти Сумської міської громади відбувся показовий день цивільного захисту, роль і значення якого особливо зростає в умовах російської агресії і який став своєрідним прологом до створення дружин юних рятувальників. Оскільки головним завданням цивільного захисту залишається триєдине завдання «запобігти, застерегти, врятувати», учасники заходу розглянули широке коло актуальних питань від облаштування та створення у міських школах укриттів і класів безпеки до тематики і методики профілактичної роботи серед школярів різного віку. На практичних полігонах вони ознайомилися з основами мінної та кібернетичної безпеки в умовах війни, особливостями навчального процесу в надзвичайній ситуації, яка може виникнути, опрацювали навички надання домедичної допомоги, обговорили співпрацю освітян з поліцією.

Учні дізналися багато корисного і цікавого, спілкуючись із патрульними, пожежниками, кінологами, ознайомилися з їхнім робочим обладнанням, навчилися користуватися вогнегасниками. А насамкінець відпрацювали оперативну і безпечну евакуацію в разі пожежі. На жаль, такий досвід в нинішніх воєнних умовах може стати у пригоді.