«Понад тиждень росія тероризує південні регіони України. Мета агресора — залякати людей, знищити українську портову інфраструктуру, завдати максимальних збитків українському аграрному експорту, спровокувати світову продовольчу кризу», — цими словами розпочав чергове засідання уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, в Одесі пошкоджено 28 пам’яток архітектури. Очікуємо на висновки комісії ЮНЕСКО, яка працюватиме в місті.

«росія — це загроза всім державам Чорноморського регіону. Ми закликаємо партнерів посилити повітряний щит над півднем України», — наголосив глава уряду й зазначив, що на Одещині триває остаточна оцінка завданих росією втрат. Ворог за все заплатить, а ми обов’язково відбудуємо Одесу й інші міста і села нашої країни.

Житло, школи, дитсадки, лікарні

Прем’єр-міністр нагадав, що жителі Одещини можуть подати заявки на участь у програмі «єВідновлення» для отримання коштів на ремонт свого житла. Це цільова виплата до 500 тисяч гривень, яка допоможе відновити власну оселю. За його словами, понад 1400 українців вже отримали приблизно 115 мільйонів гривень за цією програмою. А місцева влада має оперативно розглядати заяви людей, щоб ремонтні роботи розпочати якнайшвидше і все було зроблено до холодів, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Відновлення відбувається у всіх куточках України, які постраждали від війни. Уряд дає на це відповідні ресурси.

Так, на засіданні з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передбачено чергові 3,5 мільярда гривень громадам Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. Це кошти на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень. Тобто об’єктів, найважливіших у кожному населеному пункті.

«Ще 3,3 мільярда гривень спрямовуємо на реалізацію цього року експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів за принципом «відбудувати краще, ніж було». Ідеться про населені пункти Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині. Загальна вартість усіх проєктів становитиме майже 10 мільярдів гривень. Роботи там уже тривають», — повідомив Денис Шмигаль.

Серед пріоритетів — енергетика

Основні для виконавців під час відновлення такі чотири принципи: безпека, енергоефективність, безбар’єрність та екологічність. Завдання Міністерства відновлення — розробити універсальні проєкти ключових об’єктів для будь-якого міста чи села з огляду на оптимальну вартість із застосуванням сучасних технологій.

Загалом уряд передбачив регіонам на відновлення вже більш як 25 мільярдів гривень.

«Наступний пріоритет швидкого відновлення — енергетика. Продовжуємо кампанію з її відбудови. Від початку року відремонтували 14,5 тисячі кілометрів повітряних ліній, багато підстанцій та електрообладнання. Забезпечуємо посилений захист енергооб’єктів», — зазначив глава уряду.

Національна компанія «Укренерго» виконала майже 60% запланованих робіт з відновлення мереж. Робота відбувається чітко в межах графіків. У підсумку заплановано додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. Таке завдання поставив перед Міністерством енергетики Прем’єр.

Одночасно готується до зими й теплоенергетика. Ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються у плановому режимі. 11,7 мільярда кубометрів газу вже закачано в українські газосховища. Це майже 80% потреби. На складах є 1,5 мільйона тонн вугілля, заплановано вийти на показник 1,8 мільйона тонн.

Відповідальних за підготовку до зими — Міністерство відновлення, Міністерство енергетики, Укренерго, Нафтогаз — Денис Шмигаль закликав до максимальної концентрації зусиль та мобілізації ресурсів.

Субсидії надаватимуть швидше

Наголошував Прем’єр-міністр і на соціальній підтримці тих, хто її потребує в цей важкий час: «Робимо її ще більш адресною та доступною. Удосконалюємо механізм швидкого надання житлових субсидій. Минулого місяця уряд встановив порядок, за яким уже не треба збирати численні довідки, достатньо подати спрощену заяву для отримання субсидії. Зокрема через «Дію», сайт або додаток Пенсійного фонду. Після цього органи ПФУ самостійно збирають необхідні дані з офіційних джерел».

За словами Дениса Шмигаля, уряд окремою постановою на цьому засіданні забезпечує автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою. Усе це частина роботи зі створення ефективної та прозорої соціальної сфери.

Сайти стануть вебдоступними

Уряд ухвалив постанову, яка зобов’язує державні органи зробити всі сайти вебдоступними відповідно до міжнародних стандартів. Завдяки цьому контент на інформаційних ресурсах стане ближчим для людей з порушеннями зору, слуху чи моторики.

«Команда Мінцифри продовжує рух до мети: побудувати найзручнішу державу у світі з точки зору отримання держпослуг. Онлайн-сервіси мають бути доступними для кожного українця. Саме тому разом з партнерами працюємо над тим, щоб підвищувати вебдоступність усіх наших ресурсів та екосистеми «Дія». Ухвалена постанова — важливий крок у розбудові безбар’єрної країни. Відтепер всі органи виконавчої влади отримають новий держстандарт, за яким створюватимуть контент, доступний для всіх людей», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Постанову розробили в межах Національної стратегії з безбар’єрності, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Її ухвалення допоможе узгодити українське законодавство з міжнародними стандартами з вебдоступності.

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«Урядового кур’єра»