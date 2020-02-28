У Вінниці представники ділових кіл Шведської бізнес-асоціації та подільські підприємці вивчали можливості поглиблення взаємодії. Для когось захід «Шведський бізнес день» став продовженням співпраці, а для когось — можливістю налагодити контакти, які потенційно можуть стати взаємовигідними. Форум відбувся з ініціативи облдержадміністрації за підтримки Посольства Королівства Швеції в Україні.

Шведська бізнес-асоціація об’єднує шведські компанії, присутні на нашому ринку, й українські підприємства, що працюють зі шведськими в Україні або розглядають можливості просування свого продукту на ринок Швеції.

Дедалі активнішу участь у цьому процесі прагне брати Вінниччина не лише як потужна сільськогосподарська область. Наприклад, позаторік у краї ввели в експлуатацію завод холодильного обладнання UBC Group, збудований із застосуванням технології шведської компанії LLENTAB, одного зі світових лідерів проєктування та виготовлення будівельних конструкцій. А порівняно нещодавно у Вінниці дві шведські IT-компанії відкрили офіси.

Проте точки дотику бізнесу потенційно можуть бути ефективнішими. Опосередковано про це свідчать такі дані. За минулий рік зовнішньоторговельний баланс Вінниччини становив 2 мільярди 161 мільйон доларів. Це рекорд області (до речі, важливо, що в експорті зросла частка продукції з доданою вартістю). Частка Швеції в цьому показнику — 3,8 мільйона доларів. Тож є неабиякий простір для поглиблення співпраці. І з відомих причин саме від нас має йти ініціатива.

Участь у форумі взяли представники дев’яти шведських компаній. Зокрема виробники спеціального обладнання, сільськогосподарської техніки, металевих конструкцій, автотранспорту тощо. Вінничани сповна скористалися форумом, щоб розповісти про потенціал області. Інформація дуже важлива для налагодження зв’язків.

Голова Вінницької облдержадміністрації Владислав Скальський назвав важливими напрямами співпраці охорону здоров’я, очищення питної води, водовідведення, очищення стічних вод, енергоефективність, ІТ-технології тощо.

«Сподіваюся, що форум дасть змогу продовжити заходи на започаткування партнерства, обговорення майбутніх потенційних проєктів», — зазначив керівник області.

«Ми тут для того, щоб будувати майбутнє. Саме тому ми приїхали у Вінницю разом зі Шведською бізнес-асоціацією, а також дев’ятьма компаніями у різних галузях, в яких Швеція має безперечні здобутки. Це енергоефективність і відновлювана енергетика, охорона здоров’я, транспорт, будівельна індустрія тощо», — запевнила перший секретар Посольства Королівства Швеції в Україні Луїз Морсінг.

Після виступів і презентацій на форумі зокрема президента Вінницького бізнес-клубу В’ячеслава Калініченка, учасники зустрічі спілкувалися у форматі B2B. Потім вони побували на вінницьких підприємствах — заводі Green Cool компанії UBC Group, ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат» та заводі ДП «Електричні системи». Правильно, що краяни показали своє виробництво. Якщо поширення інформації — привід побачити точки дотику, то картинки з натури — привід зробити конкретні висновки.

Економіка — лише один з напрямів співпраці. Нам треба переймати досвід найкращих у різних галузях, щоб міцно стояти на ногах. На це заслуговують ресурси і територія України. Маємо бути вдячними за допомогу.

«Нам дуже приємно, що істотна підтримка Швеції українських реформ — програма «U-LEAD з Європою», спрямована на відкриття центрів надання адміністративних послуг. У Вінницькій області в контексті програми створено дев’ять таких центрів, які, на нашу думку, зміцнюють місцеву демократію й полегшують роботу бізнесу», — зазначила Луїз Морсінг. З її слів, децентралізація — найважливіша умова розбудови місцевої демократії й запорука впровадження високоякісних доступніших сервісів для жителів громади.