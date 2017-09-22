Багато чуємо, що малозабезпечені сім’ї мають право на допомогу від держави, але інформація розпорошена. І не можемо чітко зрозуміти, чи може наша родина, в якій працює лише чоловік, а я сиджу вдома з дітьми, претендувати на допомогу?

Марія Федорівна,

м. Черкаси

Консультує юрист

Всеукраїнського благодійного фонду «Горєніє»

Яна ПІЯВСЬКА

— Для початку потрібно розуміти, що таке малозабезпечена сім’я. Це родина із середньомісячним загальним доходом, нижчим від прожиткового мінімуму для сім’ї, з поважних або не залежних від неї причин.

Державна соцдопомога таким сім’ям (щомісячна) надається у грошовій формі в розмірі, який залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї — обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї з усіх джерел протягом шести останніх місяців.

Прожитковий мінімум із травня по листопад 2017 року такий:

♦ діти віком до 6 років — 1426 грн;

♦ діти віком від 6 до 18 років — 1777 грн;

♦ працездатні особи — 1684 грн;

♦ особи, які втратили працездатність — 1312 грн.

До складу такої сім’ї входять:

♦ чоловік і дружина;

♦ жінка і чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей;

♦ усиновлені діти віком до 18 років; діти, які навчаються на денній формі у загальноосвітніх, професійно-технічних та вишах I—IV рівнів акредитації до 23 років і не мають власних сімей;

♦ неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи, що живуть разом із батьками;

♦ непрацездатні батьки чоловіка і дружини, які живуть разом з ними і перебувають на їхньому утриманні;

♦ людина, яка живе разом з одиноким інвалідом I групи і доглядає за ним.

Також до складу сім’ї входять діти, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I—IV рівнів акредитації до 23 років і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації.

Ті, хто перебуває на повному державному утриманні, до складу сім’ї не належать.

Заяву про надання державної соціальної допомоги подає уповноважений представник сім’ї до управління соцзахисту населення за місцем реєстрації. ВПО подають таку заяву за місцем фактичного проживання.

До заяви слід додати:

♦ документ, що посвідчує особу;

♦ довідка про склад сім’ї;

♦ декларація про доходи та майно всіх членів сім’ї. У декларацію не вносять державну соцдопомогу, субсидію за житлово-комунальні послуги, аліменти, грошове забезпечення військовослужбовців, які беруть участь в АТО;

♦ довідка про наявність та розмір земельної частки, тобто паю;

♦ довідка встановленої форми про безпосередню участь в АТО.

Призначення допомоги. Її призначають із місяця звернення, якщо подано всі необхідні документи. Рішення про її призначення або відмову в наданні приймають протягом 10 календарних днів. Наступного дня допомогу надають уповноваженому представнику сім’ї. Рішення про відмову має бути вмотивованим і містити роз’яснення порядку його оскарження.

Розмір допомоги. Це різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Допомога не може перевищувати 75% прожиткового мінімуму для сім’ї.

Допомога збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень. Для дитини віком 13—18 років — на 500 гривень. Але навіть з урахуванням такого збільшення вона не може перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї.

Термін. Допомогу призначають на шість місяців. Одиноким непрацездатним особам, які не мають джерел до існування, її можуть призначити на строк визнання особи непрацездатною. Одинакам, які досягли 65-річного віку і не мають джерел до існування, допомогу можуть призначити довічно.

Допомогу не призначать, якщо:

♦ працездатні члени родини не працюють, не служать, не навчаються за денною формою навчання протягом трьох місяців. Окрім людей, визнаних безробітними, які, за інформацією центру зайнятості, не порушують законодавства про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню. Людей, які доглядають за дітьми до досягнення ними трьох років або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш ніж до досягнення ними 6-річного віку. Людей, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку. Людей, які надають соціальні послуги;

♦ з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела існування, а також якщо хто-небудь протягом 12 місяців перед зверненням купив послуги або товари на суму, яка на час звернення у 10 разів перевищує прожитковий мінімум для сім’ї;

♦ у власності чи володінні сім’ї є друга квартира або будинок, за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, або коли є більш як один автомобіль.

Допомогу можуть зменшити на 50%, якщо родина не використовує можливості знаходження додаткових джерел для існування.

Виплата. Раз на місяць за місцем проживання уповноваженого представника. Допомогу виплачують державні підприємства зв’язку або перераховують на особовий рахунок уповноваженого представника.

Допомогу, не отриману своєчасно з вини сім’ї, можна отримати в наступному місяці, але не пізніше місяця після закінчення строку її призначення. Затримки від державного органу не допускаються. Після переїзду сім’ї виплата за попереднім місцем проживання припиняється.

Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,

«Урядовий кур'єр»