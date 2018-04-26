Напередодні літнього сезону не виїжджаючи з Києва можна відвідати Одесу, завітавши до Національного художнього музею. Тут у трьох залах, де розміщена виставка картин одеського художника Юрія Єгорова, ви опинитеся на морському узбережжі, відчуєте літню спеку і подих гарячого каміння. Не тільки почуєте шелест теплих морських хвиль, а й зануритеся в його море — величне, з фірмовим круглим небокраєм. Будете засліплені яскравим сонцем, що відблискує від води в полудень і розпалює помаранчеве вогнище ввечері. Одеса оточить вас засмаглими жіночими тілами: енергійними, готовими до морських мандрів, і стомленими, розслабленими спекою й метушнею курорту. Юрій Єгоров з такою любов’ю передає колорит південного міста і його побуту, пов’язаний із морем, що відчуваєш дух «перлини біля моря».
Для покоління одеських художників-нонконформістів Юрій Єгоров (1926—2008) був учителем, хоч і викладав в Одеському художньому училищі ім. М.Б. Грекова лише кілька років наприкінці 1950-х. У нього вчилися незалежності, сміливості бути собою в мистецтві, до нього приходили по допомогу і розраду. Понад півстоліття він залишався беззаперечним гуру і вдихнув життя у термін «Одеська школа», в якому поєдналися традиції південноруського малярства і модернізму. Учень одного із вцілілих після радянських репресій одеських парижан Теофіла Фраєрмана, Єгоров невдовзі і сам став орієнтиром для колег та послідовників, еталоном майстерності.
Юрій Єгоров вчився в Ленінградському державному інституті живопису, скульптури та архітектури ім. І. Рєпіна, потім у Вищому художньо-промисловому училищі ім. В. Мухіної. У 1955-му повернувся до Одеси і більше ніколи не залишав місто надовго. Він був радянським художником і виконував замовлення як член Спілки художників, але поступово південні, морські пейзажі, портрети й метафізичні натюрморти витіснили радянську тематику і надовго стали для художника основними жанрами. Єгоров зображав предмети відсторонено, узагальнено, відтинав другорядне, досягаючи монументальності й виходячи на рівень знаку.
Ім’я Юрія Єгорова згадується мимохідь. Однак масштаб його особистості, значний творчий доробок, вплив на одеських художників свідчить про нього як про одну з ключових фігур українського мистецтва другої половини ХХ століття.
У музеї експонують живописні роботи Юрія Єгорова кінця 1950-х — середини 2000-х років, малюнки, ескізи, гіпсові моделі, гобелен. Виставка триває з 20 квітня до 27 травня.