Нещодавно Національний банк України розробив постанову, згідно з якою фінансові установи зобов’язуватимуть відшкодовувати гроші у разі їх викрадення з рахунків громадян будь-якими шахраями.

Проте в документі є особливості. Так, банки віддаватимуть кошти клієнтам за двох умов: якщо таке сталося з вини банку або хакери атакували фінустанову і розікрали гроші громадян чи установ.

До речі, щодо хакерів. Їхні можливості щодо крадіжок грошей з рахунків громадян великі. Щоб підібратися до конкретного банківського рахунку, зловмисникові необхідно знати його номер, скільки грошей на ньому є в цей час, а також мати пароль доступу. Усе це він може отримати за допомогою вірусів, які заносять на так званий ліцензійний ґрунт. Часто такі віруси потрапляють до комп’ютера за допомогою неліцензійних програм, які його користувач заносить через інтернет.

Знайти вкрадені гроші складно. Усе залежить від того, як буде проведено розслідування: за фактом або постфактум. Повернути вкрадене можна, якщо гроші ще не встигли перевести в готівку, інакше шанси мінімальні. Проте вони є, якщо правоохоронці візьмуться до справи ґрунтовно.

Ось чому вже нині експерти й самі співробітники головного фінансового регулятора країни зазначають, що повернути кошти громадяни зможуть лише у виняткових ситуаціях. Адже якщо фінансові установи компенсуватимуть викрадені гроші щоразу, то в них не вистачить коштів і вони й самі збанкрутують. Фахівці підрахували, що якщо таке буде, то банківська система України може втратити чималу суму — 250 мільйонів гривень.

Очевидно, банки чинитимуть цьому спротив. За словами директора Української міжбанківської Асоціації членів платіжних систем ЕМА Олександра Карпова, регулятор пропонує за будь-яким зверненням клієнта щодо несанкціонованої операції протягом доби нараховувати кошти у зворотному напрямку — на його рахунок.

«Закон про платіжні системи зобов’язує фінансові установи робити це протягом 90 днів, адже банкам потрібен час, щоб з’ясувати, як саме клієнт втратив гроші. Якщо він не буде задоволений результатами розгляду справи, матиме право йти з цим питанням до суду», — зазначає фахівець.

Банківська спільнота вже рішуче налаштована: якщо така постанова Нацбанку вийде, банкіри обіцяють, що звинувачуватимуть саме клієнтів і писатимуть відповідні заяви до органів правопорядку. Адже бажання проводити автоматичну компенсацію в них немає.

Цікаво, що Нацбанк у цьому питанні на боці клієнтів фінансових установ. У розповсюдженій заяві регулятор зазначає, що всі відносини між банком та клієнтом регулюють законодавство України та договори між фінустановою та клієнтом. І як правило, у цих угодах банки всю відповідальність за перекази коштів одноосібно перекладають саме на клієнтів. Звісно, це неправильно, адже клієнт і так вважається за всіма юридичними поняттями слабкою стороною.