Відкриваючи вчора засідання Ради національної безпеки і оборони, Президент Петро Порошенко оголосив про припинення воєнного стану з 14.00 години 26 грудня. Це рішення, за його словами, ґрунтується на аналізі всіх складових поточної безпекової ситуації в державі.
Глава держави зауважив, що рішення про припинення дії воєнного стану ухвалюють попри те, що ситуація довкола України не дуже змінилася.
«Ви бачите, що ОБСЄ підтвердила дані нашої розвідки, і поблизу Луганська знайдено підтягнуті засоби і реактивні системи «Град»; збільшено кількість артилерії; не відведено танків, зафіксованих на супутникових знімках наших союзників з НАТО; не зменшено військової присутності Російської Федерації в Азовському морі. На жаль, і особовий склад не відведено», — перерахував Президент.
Глава держави наголосив, що «в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських Збройних сил та інших підрозділів сектору оборони і безпеки». За його словами, проведено величезну роботу з передислокації, скорочення термінів бойового злагодження, доукомплектації за рахунок резервів першої черги, поставок у війська нового і модернізованого озброєння і військової техніки.
Президент доручив проінформувати про відповідне оновлення українське суспільство: «Люди мають знати, що зроблено за цей місяць, як посилено оборонну спроможність держави. Ми говоримо не лише про захист територіальної цілісності, оборону кожного клаптика української землі — ми говоримо про безпеку людей. І головна вимога до Президента як Верховного Головнокомандувача, уряду, Збройних сил, поліції, прикордонників, Національної гвардії, Служби безпеки України — ключова позиція захистити людей», — цитує Петра Порошенка офіційний сайт Президента України.
Глава держави наголошує: підтримка та конкретні дії міжнародних партнерів України, їхній тиск на Кремль разом із введенням воєнного стану в 10 областях України зупинили найгірший сценарій Російської Федерації.
«Наші військові, дипломати, наші партнери — всі разом не дозволили Путіну перетнути нову червону лінію», — зазначив Петро Порошенко. Він додав, що на майданчиках Ради Безпеки ООН, Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, НАТО, ОБСЄ та Ради Європи, Європейського парламенту, Європейського Союзу, «Великої сімки» з чіткою позицією, використовуючи інші напрями, захищатимемо національні інтереси України.
Президент як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України передав слова підтримки захопленим Росією українським морякам і пообіцяв зробити все можливе, щоб якнайшвидше повернути їх в Україну.