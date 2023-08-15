В Ужгороді нещодавно відбулася нарада, яку провів заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів із питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Сергій Захарін. Головне управління Держпродспоживслужби України в Закарпатській області, яке очолює Сніжана ЛОКЕС, визначено зразковим у налагодженні загальної командної роботи всіх служб — фітосанітарної, ветеринарної, санепідеміологічної. З очільницею служби поспілкувався кореспондент «Урядового кур’єра».

— Що змінилося в роботі очолюваної вами служби під час війни з її новими тяжкими викликами?

— За час війни ми здійснили 1400 моніторингових перевірок, зокрема перевірили 340 місць перебування осіб, котрі через воєнні дії вимушено переїхали на Закарпаття. Втішає, що жодного харчового отруєння переселенців за весь цей час в області не було. Перевірки важливі, бо йдеться про здоров’я співвітчизників. Ми чітко знаємо, чим люди харчуються, в яких умовах зберігаються продукти, звідки їх завозять, чи дотримуються термінів зберігання, яку використовують питну воду тощо. Багато харчової продукції надходить через волонтерські організації, що могло спричиняти певні ризики. Щоб уникнути небезпеки, підготували і роздали людям методичні рекомендації, як діяти в конкретних ситуаціях.

Інформаційно-просвітницьку роботу служба здійснює в тісному зв’язку з реалізацією стратегії цифрового розвитку. Передбачено впровадження багатьох електронних сервісів та інструментів, зокрема у сфері електронної демократії.

У перші тижні після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну на автозаправках гостро бракувало пального. Було безліч скарг споживачів. Нашим працівникам доводилося виїжджати на місця, щоб вплинути на порушників правил торгівлі, стримувати ціни, які штучно підвищували продавці. Тоді було припинено й спроби реалізації фальсифікату. Ми працювали в комісіях разом із представниками військових адміністрацій, і всі складні питання вдалося вирішити.

У час війни в деяких операторів ринку є спокуса завищувати ціни на соціально значимі продукти — хліб, борошно, яйця, молоко. Це питання ми так само контролюємо. Приписи, штрафні санкції перекривали шлях зловживанням.

— Якщо судити з потоків автомашин на пропускних пунктах через кордон, із великим напруженням працює фітосанітарна служба.

— Вантажівкам видаємо сертифікати на агропродукцію, яку везуть у країни ЄС. Про ажіотажний попит на ці документи свідчить хоча б такий факт: якщо раніше видавали сто документів за місяць, то нині таку саму кількість доводиться видавати за день. За один лише місяць управління видало 50 тисяч сертифікатів, а раніше 10 тисяч видавали за рік… Працівники державної лабораторії перевіряють кожну партію продукції на якість.

— Цього року у вас відбулася реорганізація. Що змінилося?

— У нас були великі побоювання, що під час оптимізації будемо змушені зменшити кількість держслужбовців. Скорочення сотні працівників — це дуже багато, і невідомо було, як це позначиться на виконанні наших функцій. Проте нам вдалося впоратися: збільшений обсяг навантажень перерозподілили між працівниками, і сьогодні служба залишається дієвою.

Цього року в нашій структурі з’явилася нова інституція — Закарпатська обласна лікарня ветеринарної медицини. Як юридичну особу її сформовано з шести районних лікарень, а в районах діють 54 ветеринарні дільниці. Сподіваємося, що ця структурна зміна виправдає себе.

— Яке кадрове забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби області?

— Маємо 218 державних службовців, 120 працівників державної лабораторії, нам підпорядковані 154 лікарі ветеринарної медицини у всій області. Кваліфікованих працівників, треба визнати, не вистачає. Багато кого мобілізували до Збройних сил України, а заміни їм немає. Підготовка фахівців — одне з найактуальніших завдань.

— Що сьогодні найважливіше в роботі?

— Нині разом із завданнями, які не залежать від сезону, це моніторинг роботи дитячих оздоровчих таборів. Наші працівники у складі оперативного штабу з організації літнього відпочинку обстежили на санітарно-епідеміологічний стан 45 цих закладів. Тепер готуємося до моніторингу шкіл на старті нового навчального року.

До слова, в липні ми перевіряли ринки на наявність риби, яка могла потрапити в область після підриву Каховської ГЕС. Постачання її не виявлено.

Дуже важливе запобігання сказу — реальної загрози здоров’ю тварин. Якщо раніше вакцини у вигляді брикетів розкидали з гелікоптера, то цього року ми зробили інакше — 45 тисяч розклали в лісових угіддях вручну. Задіяли як власних співробітників, так і працівників лісового господарства, мисливців, поліцейських. Охопили всю область і впевнені, що спалахів небезпечної хвороби тварин вдасться уникнути.

— Останні два роки Закарпаття самозабезпечується кавунами і динями. Чи безпечні стосовно нітратів місцеві баштанні врожаї?

— На всіх ринках області є лабораторії санітарно-ветеринарної експертизи. Вони аналізують агропродукцію, останнім часом перевіряли й баштанні культури. У кавунах виявили лише 4 міліграми нітратів за допустимих 50 міліграмів. Це вказує на якість та безпечність закарпатських кавунів, що неабияк тішить.

— У серпні відзначають професійне свято працівників ветеринарної медицини. Що побажаєте тим, хто працює в цій галузі?

— Я сама за професією лікар ветеринарної медицини, тож знаю, наскільки це складно і важливо. Хочу побажати представникам цієї професії підвищувати рівень знань і практичних навичок, не зупинятися перед труднощами, хоч би якими нездоланними вони здавалися. Наш професійний обов’язок — бути корисними в надскладний період, який зараз переживаємо.

Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Сніжана ЛОКЕС. Народилася 7 вересня 1979 року в селі Ракошино Мукачівського району Закарпатської області. 2001-го закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут. 2020 року здобула другу вищу освіту в Ужгородському національному університеті — публічне управління та адміністрування.

Працювала завідувачкою приватного ветеринарного пункту. 2004 року її призначено на посаду провідного спеціаліста Державної ветеринарної інспекції в Закарпатській області. У липні 2022-го стала начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області.

З 1 вересня 2022 року вона аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України.