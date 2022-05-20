На Тернопільщині торік відремонтували 277,2 кілометра доріг державного значення. Область була серед лідерів за кількістю відновлених автошляхів. Цього року запланували відремонтувати 230 кілометрів доріг і 30 мостів. Роботи мали розпочати навесні. Проте здійснити накреслене не дозволив російський агресор, який розгорнув повномасштабну війну в Україні. Якими справами були сповнені трудові будні тернопільських дорожників упродовж майже трьох воєнних місяців? Про це в розмові з начальником Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Миколою ДОВГОШИЄЮ.

— Пане Миколо, війна, звісно, нанівець звела всі виробничі плани дорожників на цей рік. Водночас з’явилися інші завдання, справи, про які, гадаю, сьогодні розкажете. Тож як закінчували зиму та відкривали весняний сезон?

— На жаль, дорожників, перефразовуючи популярну пісню, нинішня весна не там зустріла, тобто не за підготовкою і втіленням запланованих на цей рік проєктів з реконструкції, будівництва, поточного середнього та капітального ремонтів автошляхів. Почали ж ми з демонтування інформаційно-вказівних знаків, як-от із назвами населених пунктів, покажчиків напрямків, а також відстаней до міст, селищ, сіл, номерами державних доріг, напрямками маршрутів, кілометровими знаками. Усе заради того, щоб рашисти не могли орієнтуватися на місцевості. Тим часом запропонували, скажімо, новий дорожній знак «Окупантам рух заборонено», який вказував ворогам, щоб вони негайно здавалися у полон або зустріли смерть.

Певна річ, демонтовані знаки з назвами населених пунктів області, різні інші вказівники знімали та передавали на зберігання органам місцевого самоврядування чи нашим дорожнім організаціям.

— Торік головним об’єктом програми «Велике будівництво» на Тернопільщині була траса М-30 Стрий — Ізварине, на якій вдалося завершити основні роботи. Цьогорічної весни нею рухалися в західні області України, за кордон тисячі українців, помешкання яких опинилися в зоні бойових дій, окупації. Знаю, дорожники в холодну пору подбали на цьому автошляху про пункт обігріву, щоб внутрішньо переміщені особи мали де попити гарячого чаю чи кави, відпочити.

— Так, на цій трасі, на якій спостерігалася найбільша концентрація транспорту, Служба автомобільних доріг в області неподалік села Кам’янки Тернопільського району облаштувала пункт обігріву для подорожніх. Понад місяць надавали тут допомогу внутрішньо переміщеним особам. Люди мали змогу вдень і вночі в цьому пункті зігрітися, отримати теплі напої, їжу, ліки, засоби гігієни й навіть психологічну допомогу.

Щодня до намету на перепочинок приходили майже пів тисячі українців. Це були діти й люди поважного віку, цілі родини, яким російські окупанти знищили оселі, квартири. Це були й водії, які мужньо вивозили з-під обстрілів мирних людей і доправляли гуманітарні вантажі. Це були, безперечно, й наші воїни. Ми допомагали знайти житло тим, хто його втратив через агресорів, прокласти найкращий маршрут до найближчого медичного закладу, прихистку, пункту видачі гуманітарної допомоги тощо.

І зараз хочу від імені дорожників подякувати всім краянам, які передавали в пункт обігріву їжу та необхідні речі для вимушених переселенців, управлінню ДСНС України в області — за намет та обладнання, територіальній обороні — за підтримку в нічний час, підприємцям і Тернопільській обласній військовій адміністрації — за гуманітарні вантажі.

— Як дорожники допомагають нашим захисникам?

— Колектив Служби автомобільних доріг долучається до перемоги над ворогом, підтримуючи наших воїнів. Передусім дорожники перерахували 10% заробітної платні на потреби українського війська. Шляхові організації Тернопільщини перерахували 4,4 мільйона гривень на спеціальний рахунок Національного банку для підтримки Збройних сил України.

Ми передали одному з військових підрозділів свій службовий пікап. Організували передачу ще чотирьох автомобілів для військової частини, добровольчого батальйону та спецпідрозділу поліції, які служать у зоні бойових дій.

На потреби ЗСУ дорожні компанії надають техніку. Армійцям шляховики віддали 24 транспортні засоби, серед яких самоскиди, вантажопасажирські фургони, вантажівки, екскаватори, тягачі, бензовоз та інше. П’ять одиниць техніки наші воїни вже повернули власникам після виконання необхідних завдань.

Поповнюємо лави донорів, долучаючись до ініціативи Укравтодору #кожна крапля важлива. Нещодавно працівники Служби автомобільних доріг здали в Тернопільському обласному центрі служби крові майже сім літрів крові. Чимало дорожників регулярно займаються донорством. Розуміють, що справа ця почесна, адже їхню кров використовують для порятунку життів наших воїнів у місцевих лікувальних закладах і на передовій.

— Повернімося до весняних виробничих справ дорожників. Щороку в області шляховики озеленюють смуги відведення державних доріг. Гадаю, нинішня весна не стала винятком у цій справі.

— На щастя, над Тернопільщиною порівняно мирне небо, тож про озеленення смуг відведення державних доріг ми подбали й цієї весни. Для цієї справи обираємо ті ділянки, де трапляються в холодну пору року перемети. Насадження допоможуть узимку затримати сніг. Зокрема, працівники Служби автодоріг висадили вздовж автошляхів Р-41 (обхід Тернополя) та Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль 600 ялинок, які добре приживаються на ґрунтах краю, невибагливі та можуть впоратися із завданням пасивного снігозахисту. Саджанці безплатно нам надали садові центри області.

— Які роботи виконуєте в умовах воєнного часу?

— Через війну ми змушені, як-то кажуть, поставити на паузу всі проєкти з реконструкції, будівництва, поточного середнього та капітального ремонтів автошляхів. Щоб забезпечити повноцінний проїзд, виконуємо роботи з експлуатації. Так, 20 березня почали ямковий та дрібний ремонт доріг державного значення за допомогою гарячого асфальтобетону. Роботи розпочали тоді на шляхах міжнародного значення, зокрема, на трасі М-19 у місті Теребовля та неподалік села Шляхтинці. Це ті ділянки, які дорожники мали капітально відремонтувати саме цього року, але завадило широкомасштабне вторгнення рашистської орди на українську землю. До капітального ремонту неодмінно повернемося після перемоги.

Ремонтні бригади дорожників виходять на основні транспортні коридори області. Вони насамперед працюють на евакуаційних маршрутах, трасах між обласними центрами, автошляхах з високою інтенсивністю руху. Скажімо, на дорозі Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль у селі Струсів заасфальтували відрізок старої дороги біля мосту. Провели аварійні роботи з асфальтування штучної споруди на дорозі Т-20-02 Тернопіль — Скалат — Жванець. Частину мосту в селі Криве було перекрито, і це погіршувало пропускну здатність важливої для області дороги. Автошлях Т-20-02 — частина логістичних маршрутів для аграрних підприємств, виробників харчових продуктів. Крім Кривого, заасфальтували та відкрили рух у два боки мостами в місті Монастириська, у селах Комарівка (дві штучні споруди), Медин.

У травні асфальтуємо штучні споруди, ліквідовуємо вибоїни мадпатчером, влаштовуємо суцільний шар гарячого асфальтобетону та критичні ділянки. Головними напрямками нашої праці стали дороги Н-18 Івано-Франківськ — Бучач — Тернопіль, Р-39 Броди — Тернопіль, Н-02 Кременець — Біла Церква — Ржищів — Софіївка, Т-20-01 Бучач — Чортків — Скала-Подільська. Віримо в наших воїнів, упевнені в перемозі України, тож працюємо і не панікуємо.

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Микола ДОВГОШИЯ. Народився 12 травня 1992 року у с. Новосілка Підволочиського (нині Тернопільського) району на Тернопільщині. Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ, де отримав диплом юриста.

Працював у правоохоронних органах. Був першим заступником начальника Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, а з червня 2020 року — її керівник.