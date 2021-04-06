Національну економічну стратегію — 2030 уряд затвердив місяць тому. Документ передбачає синергію всіх гілок влади задля єдиного результату — економічного зростання країни.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у фейсбуці окреслив сім перших кроків, зроблених на цьому важливому шляху. 

1. Створення Бюро економічної безпеки.

Підписаний Президентом Володимиром Зеленським закон №1150-ІХ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів. Цей пункт один з основоположних у векторі «Верховенство права» НЕС. Ідеться про створення належного захисту приватної власності та рівних умов перед законом, що зрештою сприятиме підвищенню кредитних рейтингів та інвестиційної привабливості нашої держави.

Фото з Урядового порталу

2. Розблокування великої приватизації.

Ухвалення у Верховній Раді законопроєкту №4543 усуває останні перешкоди для відновлення приватизації великих державних підприємств. Зменшення ролі держави як власника державних і комунальних підприємств — один з важливих пріоритетів НЕС-2030.

3. Введення податкових стимулів для інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Згідно із законом №1294-ІХ, до 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитимуть в Україну для реалізації інвестиційних проєктів. Цю ініціативу закладено у векторі «Промисловість» НЕС-2030. Податкові стимули сприятимуть модернізації основних засобів на підприємствах, отже й посиленню конкурентоспроможності виробленої в Україні промислової продукції.

4. Оновлення рамкового законопроєкту про «Дія City».

Завдяки співпраці з ІТ-індустрією вдалося зробити ще один крок до створення найкращих податкових умов для ІТ-бізнесу в Україні. Оновлений законопроєкт враховує застереження галузі й надасть змогу збільшити інвестиції в український ІТ-сектор.

5. Затвердження юридичного статусу електронних паспортів.

Діджиталізація — наскрізний напрям НЕС-2030, оскільки цифрова держава не лише підвищує продуктивність економіки, а й впливає на якість життя громадян. Парламент проголосував за законопроєкт №4355, який прирівняв статус електронних паспортів до фізичних аналогів.

6. Ухвалення за основу пакета законопроєктів про «податкову амністію».

Згідно з НЕС-2030, для України амністія капіталу — це насамперед можливість активізувати капітал, що до цього не був задекларований або перебував у тіньовому секторі, й залучити його до інвестиційної діяльності. Адже щорічна вартість капіталу, виведеного в офшорні зони, за різними оцінками, становить понад 10 мільярдів доларів.

7. Мінфін та Держмитслужба розпочали впровадження інституту авторизованих економічних операторів.

Міжнародна торгівля — один із пріоритетів НЕС, а оптимізація митних процедур сприяє її пожвавленню. Завдяки спрощенню митних процедур ця ініціатива полегшує міжнародну торгівлю й дає змогу Україні бути більш інтегрованою в європейські ринки.

«Важливо, що НЕС-2030 ляже в основу стратегічних та програмних документів усіх профільних міністерств і центральних органів влади. Ця робота активно триває», — написав Прем’єр.

Загалом НЕС-2030 — це головні вектори, за якими розвиватиметься економіка краіни найближчі 10 років, і стимули для її розвитку. Над стратегією працювали майже 400 фахівців з різних галузей, було вивчено досвід розвинених країн, де схожі довгострокові економічні стратегії вже успішно реалізовано. НЕС-2030 пройшла масштабне публічне обговорення, аби максимально врахувати думки експертів, громадського середовища.

На першому публічному заході йшлося, що вперше в історії країни створюють довгостроковий документ — фундаментальну дорожню карту руху економіки держави. Оприлюднено реалістичний сценарій реалізації стратегії: подвоїти ВВП України за 10 років, потроїти зростання доходів українців.