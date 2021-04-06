Прем’єр-міністр Денис Шмигаль окреслив сім перших кроків на цьому важливому шляху

Національну економічну стратегію — 2030 уряд затвердив місяць тому. Документ передбачає синергію всіх гілок влади задля єдиного результату — економічного зростання країни.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у фейсбуці окреслив сім перших кроків, зроблених на цьому важливому шляху.

1. Створення Бюро економічної безпеки.

Підписаний Президентом Володимиром Зеленським закон №1150-ІХ створює інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів. Цей пункт один з основоположних у векторі «Верховенство права» НЕС. Ідеться про створення належного захисту приватної власності та рівних умов перед законом, що зрештою сприятиме підвищенню кредитних рейтингів та інвестиційної привабливості нашої держави.

2. Розблокування великої приватизації.

Ухвалення у Верховній Раді законопроєкту №4543 усуває останні перешкоди для відновлення приватизації великих державних підприємств. Зменшення ролі держави як власника державних і комунальних підприємств — один з важливих пріоритетів НЕС-2030.

3. Введення податкових стимулів для інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Згідно із законом №1294-ІХ, до 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитимуть в Україну для реалізації інвестиційних проєктів. Цю ініціативу закладено у векторі «Промисловість» НЕС-2030. Податкові стимули сприятимуть модернізації основних засобів на підприємствах, отже й посиленню конкурентоспроможності виробленої в Україні промислової продукції.

4. Оновлення рамкового законопроєкту про «Дія City».

Завдяки співпраці з ІТ-індустрією вдалося зробити ще один крок до створення найкращих податкових умов для ІТ-бізнесу в Україні. Оновлений законопроєкт враховує застереження галузі й надасть змогу збільшити інвестиції в український ІТ-сектор.

5. Затвердження юридичного статусу електронних паспортів.

Діджиталізація — наскрізний напрям НЕС-2030, оскільки цифрова держава не лише підвищує продуктивність економіки, а й впливає на якість життя громадян. Парламент проголосував за законопроєкт №4355, який прирівняв статус електронних паспортів до фізичних аналогів.

6. Ухвалення за основу пакета законопроєктів про «податкову амністію».

Згідно з НЕС-2030, для України амністія капіталу — це насамперед можливість активізувати капітал, що до цього не був задекларований або перебував у тіньовому секторі, й залучити його до інвестиційної діяльності. Адже щорічна вартість капіталу, виведеного в офшорні зони, за різними оцінками, становить понад 10 мільярдів доларів.

7. Мінфін та Держмитслужба розпочали впровадження інституту авторизованих економічних операторів.

Міжнародна торгівля — один із пріоритетів НЕС, а оптимізація митних процедур сприяє її пожвавленню. Завдяки спрощенню митних процедур ця ініціатива полегшує міжнародну торгівлю й дає змогу Україні бути більш інтегрованою в європейські ринки.

«Важливо, що НЕС-2030 ляже в основу стратегічних та програмних документів усіх профільних міністерств і центральних органів влади. Ця робота активно триває», — написав Прем’єр.

Загалом НЕС-2030 — це головні вектори, за якими розвиватиметься економіка краіни найближчі 10 років, і стимули для її розвитку. Над стратегією працювали майже 400 фахівців з різних галузей, було вивчено досвід розвинених країн, де схожі довгострокові економічні стратегії вже успішно реалізовано. НЕС-2030 пройшла масштабне публічне обговорення, аби максимально врахувати думки експертів, громадського середовища.

На першому публічному заході йшлося, що вперше в історії країни створюють довгостроковий документ — фундаментальну дорожню карту руху економіки держави. Оприлюднено реалістичний сценарій реалізації стратегії: подвоїти ВВП України за 10 років, потроїти зростання доходів українців.