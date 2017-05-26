Церемонія передачі 635 службових автомобілів з гібридною установкою Mitsubishi Outlander PHEV підрозділам Національної поліції відбулася у стінах Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця». На вулицю Госпітальну прибув і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Захід відбувся в межах програми переоснащення правоохоронних органів за сприяння Посольства Японії в Україні. Домовленості з державними й комерційними структурами Японії закріплено спеціальним рішенням Кабінету Міністрів. А кошти на закупівлю автомобілів надійшли від японських приватних компаній відповідно до Кіотського протоколу.
Урочистості тривали недовго. Після них глава уряду наголосив: «Ми беремо участь у хорошому заході — це ще один крок у технічному оснащенні й забезпеченні нової української поліції. Наша мета полягає в тому, щоб ми захищали закон, українських громадян, щоб кожен громадянин України відчував себе у повній безпеці. Це потребує вашої витримки, виключного служіння справі та якісного забезпечення правоохоронної системи».
Кабінет Міністрів послідовно реалізує кроки, які дають змогу правоохоронній системі мати все необхідне для гідного виконання її обов’язків. «Ми хочемо, щоб у вас була техніка й необхідні засоби, щоб ви могли ефективно виконувати свої завдання й службовий обов’язок. Я б хотів, щоб вас поважали і щоб ви вчасно приходили на допомогу тому, хто її потребує. Я б дуже хотів, щоб у країні панував мир. Ми робитимемо все для того, щоб на вулицях українських сіл, селищ, міст був спокій і порядок», — запевнив присутніх Прем’єр. Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, окремо він спрямовував слова подяки японським партнерам за підтримку в реалізації цього важливого завдання.
А представникам ЗМІ глава уряду розповів, що покарання для учасників схеми ухиляння від сплати податків часів екс-президента Віктора Януковича буде за будь-яких обставин. Принаймні, на це він особливо сподівається. Глава уряду нагадав, що робота правоохоронців була скоординованою і ретельно підготовленою до проведення операції.
«Важливо, що не було просочення інформації. А ось тепер слово має сказати судова система. Якщо навіть їх випускають під заставу, має бути електронний браслет — вони не повинні втекти. Найголовніше — забезпечити невідворотність покарання, тобто слідчі мають завершити свою роботу. І думаю, що вони давно вже працювали, і в них є всі матеріали для цього, але судова система має захищати не злочинців, а державу й закон. Очікую на справедливе рішення суду. І мені дуже хотілося б, щоб це покарання, на яке очікує українське суспільство, відбулося», — означив позицію Володимир Гройсман.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розраховує на об’єктивність суду щодо ключових фігурантів справи. Його слова цитує УНІАН: «Якщо цього не відбуватиметься, ми сідатимемо разом з Генеральним прокурором і думатимемо про якісь інші реакції. Ми звертатимемося по підтримку до суспільства».
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»