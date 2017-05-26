Церемонія передачі 635 службових автомобілів з гібридною установкою Mitsubishi Outlander PHEV підрозділам Національної поліції відбулася у стінах Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця». На вулицю Госпітальну прибув і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Захід відбувся в межах програми переоснащення правоохоронних органів за сприяння Посольства Японії в Україні. Домовленості з державними й комерційними структурами Японії закріплено спеціальним рішенням Кабінету Міністрів. А кошти на закупівлю автомобілів надійшли від японських приватних компаній відповідно до Кіотського протоколу.

Урочистості тривали недовго. Після них глава уряду наголосив: «Ми беремо участь у хорошому заході — це ще один крок у технічному оснащенні й забезпеченні нової української поліції. Наша мета полягає в тому, щоб ми захищали закон, українських громадян, щоб кожен громадянин України відчував себе у повній безпеці. Це потребує вашої витримки, виключного служіння справі та якісного забезпечення правоохоронної системи».

Поліцейські розраховують на нові можливості сучасної техніки. Фото з Урядового порталу

Кабінет Міністрів послідовно реалізує кроки, які дають змогу правоохоронній системі мати все необхідне для гідного виконання її обов’язків. «Ми хочемо, щоб у вас була техніка й необхідні засоби, щоб ви могли ефективно виконувати свої завдання й службовий обов’язок. Я б хотів, щоб вас поважали і щоб ви вчасно приходили на допомогу тому, хто її потребує. Я б дуже хотів, щоб у країні панував мир. Ми робитимемо все для того, щоб на вулицях українських сіл, селищ, міст був спокій і порядок», — запевнив присутніх Прем’єр. Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, окремо він спрямовував слова подяки японським партнерам за підтримку в реалізації цього важливого завдання.

А представникам ЗМІ глава уряду розповів, що покарання для учасників схеми ухиляння від сплати податків часів екс-президента Віктора Януковича буде за будь-яких обставин. Принаймні, на це він особливо сподівається. Глава уряду нагадав, що робота правоохоронців була скоординованою і ретельно підготовленою до проведення операції.

«Важливо, що не було просочення інформації. А ось тепер слово має сказати судова система. Якщо навіть їх випускають під заставу, має бути електронний браслет — вони не повинні втекти. Найголовніше — забезпечити невідворотність покарання, тобто слідчі мають завершити свою роботу. І думаю, що вони давно вже працювали, і в них є всі матеріали для цього, але судова система має захищати не злочинців, а державу й закон. Очікую на справедливе рішення суду. І мені дуже хотілося б, щоб це покарання, на яке очікує українське суспільство, відбулося», — означив позицію Володимир Гройсман.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розраховує на об’єктивність суду щодо ключових фігурантів справи. Його слова цитує УНІАН: «Якщо цього не відбуватиметься, ми сідатимемо разом з Генеральним прокурором і думатимемо про якісь інші реакції. Ми звертатимемося по підтримку до суспільства». 

Лора ВОВК 
для «Урядового кур’єра»