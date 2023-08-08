«Сьогодні ми відзначаємо важливий день для нашої рідної України — професійний день сил, найголовніше завдання яких — берегти життя людей. І воїни Повітряних сил Збройних cил України з честю виконують це важливе завдання, досягають потрібних нашій державі великих результатів і здобувають справжню славу для кожного й кожної з нас, для всієї України», — зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до військовослужбовців ПС ЗСУ.

Як розповів Президент, за час повномасштабної війни українські льотчики здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів, воїни Повітряних сил збили понад 3,5 тисячі літаків, гелікоптерів і ракет окупантів та ще понад 2 тисячі ворожих ударних дронів, повідомляє ОП.

Окремо Президент відзначив важливий успіх Повітряних сил ЗСУ в знищенні російських гіперзвукових ракет «кинджал», якими рф довго намагалася залякувати не лише Україну, а й Європу та весь світ.

Глава держави заявив, що Україна щоденно працює над тим, щоб створити надійний повітряний щит для нашої країни, який зможе стати основою повітряного щита для всієї Європи.

«І вже тільки питання часу, коли в українському небі будуть F-16, які дадуть ще більше сили нашому захисту. Українські Повітряні сили вже стали наймогутнішими за всі роки існування, а стануть іще потужнішими», — додав він.

Проте, як акцентував Президент, будь-яка техніка чогось варта лише в руках відважних, гідних і професійних воїнів, якими є військовослужбовці Повітряних сил. За словами Володимира Зеленського, з початку російської агресії 42 захисникам українського неба присвоєно звання Героя України, 26 із них — посмертно. Державними нагородами відзначено 3198 воїнів ПС ЗСУ, із них 280 — посмертно.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять військовослужбовців Повітряних сил, які віддали свої життя за Україну.

Володимир Зеленський також висловив подяку всім у світі, хто допомагає захищати українське небо й життя людей.

Президент вручив воїнам Повітряних сил державні нагороди.

Зокрема, він передав ордени «Золота Зірка» рідним полковника Михайла Матюшенка та майора Юрія Красильнікова. Льотчиків удостоєно звання Героя України посмертно. 26 червня 2022 року їхній екіпаж як найбільш досвідчений, попри складні умови та обстріли, виконав небезпечне завдання зі знищення ворожого зенітно-ракетного комплексу «панцир» на острові Зміїний. Військові впоралися із завданням, але їхній літак уразили ворожі засоби ППО, він упав в акваторії Чорного моря поблизу Зміїного.

Глава держави також вручив «Золоту Зірку» Героя України начальникові штабу — заступнику командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенантові В’ячеславу Шамку. З початку збройної агресії РФ він брав безпосередню участь в організації протиповітряної оборони, зокрема міст Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки вмілому командуванню генерал-лейтенанта підпорядковані підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили понад 3 тисячі повітряних цілей ворога.

Найвищу державну нагороду з рук Президента отримав і підполковник Ростислав Лазаренко, який із початку повномасштабного вторгнення Росії здійснив понад 360 бойових вильотів. Особисто знищив більш як 100 одиниць ворожої техніки (танки, броньовані машини, автотранспортні засоби, автоцистерни пально-мастильних матеріалів). Група під його особистим керівництвом виконала понад 2,7 тисячі бойових вильотів із мінімальними втратами особового складу.

Крім того, Президент нагородив воїнів ПС ЗСУ орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, орденами «За мужність» II та III ступенів, орденами Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня.

Володимир Зеленський також вручив відзнаку Президента України «За мужність та відвагу» 204 Севастопольській бригаді тактичної авіації та 540 зенітному ракетному Львівському полку імені Івана Виговського Повітряних сил ЗСУ.

Також було присвоєно почесні найменування: «Південнобузька» — 19 окремій бригаді радіо- та радіотехнічної розвідки особливого призначення, «Нікопольський» — 301 зенітному ракетному полку, «імені полковника Руслана Тюха» — 34 окремій авіаційній ескадрильї безпілотних авіаційних комплексів 383 окремої бригади безпілотних авіаційних комплексів Повітряних сил ЗСУ.

Президент оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, заслухав доповідь щодо роботи й можливостей комплексів Patriot та IRIS-T, які Україна отримала від партнерів.

Володимир Зеленський оглянув, зокрема, штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24М, винищувачі Су-27 та МіГ-29 із ракетами, які вони застосовують. Як зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, ці літаки було модернізовано для використання озброєння, яке надають партнери, зокрема ракет класу «повітря — поверхня» ZUNI, ракет Storm Shadow, протирадіолокаційних ракет AGM HARM.

Президентові також продемонстрували роботу симулятора, який передала Україні Чехія для підготовки пілотів до роботи на літаках західного зразка F-16. Військовослужбовці Повітряних сил під час спілкування з главою держави презентували йому шолом пілота як символ віри в те, що найближчим часом Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, які допоможуть здолати російських загарбників і визволити всі українські землі.

Крім того, Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач Повітряних сил Микола Олещук взяли участь у погашенні поштової марки та конверта «Винищувачі зла», які Укрпошта випустила до Дня Повітряних сил.

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