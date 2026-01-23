За 2025 рік загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 4,19 трлн грн, що на 697,2 млрд грн, або на 20%, більше, ніж за попередній рік. Зокрема, в грудні було витрачено 649,9 млрд грн.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за 2025 рік становили 2,67 трлн грн, або 63,8% всіх видатків загального фонду. Зокрема у грудні було витрачено 445,7 млрд грн. Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 січня 2026 року.

Усі пріоритетні видатки України, зокрема на оборону, безпеку та соціальні зобов’язання, було повністю профінансовано на кінець 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

1,55 трлн грн — на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (освітяни, науковці, медики, працівники культури, соціальні працівники та ін.); у грудні — 152,2 млрд грн (36,9%) загального обсягу видатків, витрачених за 2025 рік (порівняно з попереднім роком зросли на 256,4 млрд грн, або на 19,9%);

659,6 млрд грн — на соціальне забезпечення, зокрема виплату пенсій і допомоги, стипендій, допомоги сім’ям з дітьми та ін., у грудні — 76,9 млрд грн, або 15,7% загального обсягу видатків, що на 89,5 млрд грн, або на 15,7%, більше порівняно з попереднім роком;

677,1 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг, у грудні — 158,6 млрд грн, або 16,2% загального обсягу видатків; кошти було спрямовано зокрема на:

­- підтримку Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів — придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально­мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;

­- перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

594,8 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у грудні — 160,7 млрд грн, або 14,2% загального обсягу видатків; кошти було спрямовано зокрема на:

­- придбання товарів для задоволення потреб Збройних сил України;

­- забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

­- забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

361,6 млрд грн — на обслуговування державного боргу, у грудні — 41,7 млрд грн, або 8,6%, загального обсягу (порівняно з попереднім роком зросли на 53,2 млрд грн, або на 17,3%);

188,2 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам, у грудні — 15,2 млрд грн, або 4,5% загального обсягу (порівняно з попереднім роком зросли на 10,8 млрд грн, або на 6,1%).

За оперативними даними Державної казначейської служби, за 2025 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 2,66 трлн грн.

Джерело:

Міністерство фінансів