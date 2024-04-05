Фінляндія надаватиме Україні довгострокову військову та фінансову допомогу і поглиблюватиме співпрацю в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в середу із Президентом Фінляндської Республіки Александром Стуббом у Києві.Глава Української держави зазначив, що це перший візит нового Президента Фінляндії в Україну. Разом з ним був спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо. Володимир Зеленський подякував Фінляндії та всьому фінському народові за підтримку нашої країни у війні проти росії.

«На переговорах із паном Президентом ми приділили головну увагу питанням безпеки — всьому тому, що дасть змогу зберегти тисячі життів. Україна вдячна Фінляндії за те, що в час такої війни ваша країна, все ваше суспільство не вагалися й підтримали захист нашої держави, наших людей», — сказав він.

Під час зустрічі лідерипідписали двосторонню безпекову угоду. Вона закріплює співпрацю між Україною та Фінляндією на десять років. Цим документом Фінляндія також засвідчує підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

«Ми самі ніколи не маємо забувати про те, як прокладалася дорога до ЄС і НАТО. Для України ж це означає перемогу. А перемога — це поразка росії та путіна. І ми хочемо відіграти в цьому роль», — констатував Александр Стубб.

Сторони також обговорили оборонну копродукцію та досвід у безпекових рішеннях щодо побудови укриттів. Президент України окремо відзначив принциповість Фінляндії в санкційному тиску на росію за агресивну війну.

«Що більше буде обмежений російський потенціал агресії, то надійнішою буде безпека в усіх державах поряд із росією», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що триває робота разом з Фінляндією та багатьма іншими партнерами над реалізацією української формули миру та підготовкою до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії.

Безпековою угодою Фінляндія формалізувала готовність і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії, зобов’язалася надавати довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблювати співпрацю з нашою країною в політичній, фінансовій, гуманітарній сферах та в напрямі реформ.

Фінляндія допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону та критичної інфраструктури, а також здійснюватиме лікування українських військових. Крім того, документ містить потужні блоки щодо санкцій, відшкодування збитків і притягнення агресора до відповідальності.

Володимир Зеленський подякував Александру Стуббу за новий 23-й пакет допомоги нашій країні на суму 188 млн євро. Тож загальна сума підтримки, яку надала Фінляндія з початку повномасштабної агресії, наблизилася до 2 млрд євро.

«Я вдячний за гарантії продовження військової та фінансової підтримки нашої держави Фінляндією. Уже станом на зараз ми отримали 400 мільйонів євро військової допомоги за 2024 рік. І ця сума істотно зросте до кінця цього року завдяки ще щонайменше двом пакетам допомоги», — зазначив Президент України.

Крім того, Фінляндія готує чотирирічний план підтримки України. Бюджет на розвиток і відбудову становить 290 млн євро.

Угоду з Фінляндією підписано на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року, до якої загалом приєдналися 32 держави. На сьогодні наша країна уклала вже вісім двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами та Фінляндією.

Джерело: Офіс Президента