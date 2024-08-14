За словами Прем’єра, завдяки новим стандартам облаштування укриттів майже тисяча шкіл цього року зможе розпочати очне навчання

Через реалізацію комплексної стратегії уряд прагне до кінця 2024 року повернути до безпечного офлайн-навчання 300 тисяч школярів. Наявність укриттів — головна передумова. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи вчора чергове засідання уряду.

«На початку серпня уряд затвердив методику оцінки безпечності шкіл, яка передбачає п’ять рівнів ризику. Це допоможе громадам правильно розставити пріоритети й будувати укриття саме там, де вони потрібні», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він зауважив, що цього року на їх будівництво уряд спрямував 2,5 мільярда гривень, і важливо, щоб на місцях ці кошти було витрачено ефективно.

Також Денис Шмигаль відзначив важливість наявності чітких і надійних стандартів безпечних шкільних просторів там, де неможливо використовувати підземні укриття і де це дозволяє безпекова ситуація.

«Для цього ДСНС та МОН спільно розробили три варіанти облаштування наземних укриттів, які сьогодні затверджуємо. Громади зможуть їх реалізувати залежно від потреби та рівня загроз у населеному пункті та регіоні. У підсумку близько тисячі шкіл вже цього навчального року зможуть розпочати процес очного навчання», — зауважив Прем’єр-міністр.

Крім того, уряд на засіданні розподілив 1,5 мільярда гривень субвенції регіональним бюджетам для реалізації стандартів Нової української школи. Це кошти на закупівлю комп’ютерного та мультимедійного обладнання, меблів, навчальної літератури, підвищення кваліфікації освітян.

Енергетика в центрі уваги

Уряд сконцентрований на реалізації пакета державних програм з розбудови розподіленої генерації та нарощування частки відновлюваної енергетики. Це частина Енергетичної стратегії та частина шляху України до членства в ЄС. На цьому наголосив учора Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, інтенсивна підготовка до зими триває. Усі причетні сконцентровані на максимальному відновленні всього, що можна відновити.

Очільник уряду повідомив про ухвалення документа, яким впроваджується практика пілотних аукціонів щодо розподілу квот підтримки виробників ВДЕ. Ідеться про енергію сонця, вітру, біогазу, а також мікро- та малі гідроелектростанції.

«Ми тестуємо систему зелених аукціонів, щоб у 2025 році запровадити її на повну силу. Потенційні інвестори матимуть гарантовану підтримку, і це прискорить реалізацію проєктів у галузі відновлюваної енергетики та зменшить загальний дефіцит потужності в енергомережі», — поінформував Прем’єр.

Він повідомив про затвердження національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року та плану заходів на його виконання.

«Документ чітко корелюється з європейськими нормами та стандартами. Його спрямовано на те, щоб до 2030 року довести частку зеленої енергетики у валовому кінцевому споживанні до 27%. План передбачає 38 заходів, прописує індикатори виконання та визначає відповідальних», — наголосив Денис Шмигаль.

Виїзні засідання підвищують ефективність

Практика виїзних засідань уряду дає позитивні результати. Надають відповідні доручення, ухвалюють рішення на користь громад та областей. На цьому акцентував Прем’єр-міністр, розповідаючи про рішення, спрямовані на підвищення ефективності регіональної політики.

Він зокрема нагадав, що на засіданні в Чернігівській області доручив Міністерству інфраструктури невідкладно опрацювати питання надання 2,7 мільярда гривень на експериментальний проєкт відновлення населених пунктів у прифронтових регіонах. Ідеться зокрема про Ягідне на Чернігівщині, Посад-Покровське на Херсонщині, Циркуни на Харківщині, Тростянець на Сумщині.

Учора на засіданні в Києві ухвалили рішення про надання цих коштів, що прискорить комплексну відбудову цих громад для якнайшвидшого повернення людей та розвитку локальної економіки.

Іншою постановою залучено до реалізації експериментальних проєктів ОВА як замовників будівництва.

Також уряд оновив Стратегію державного регіонального розвитку на 2021—2027 роки.

«Актуалізуємо її, враховуючи виклики війни та рекомендації Європейського Союзу. Ставимо перед собою амбітні цілі. Серед них: створити умови для повернення українців додому; відновити й розбудувати інфраструктуру; інтегрувати наших захисників до соціуму громад; підвищити інституційну та фінансову спроможність органів місцевого самоврядування; синхронізувати політики регіонального розвитку та інші галузеві політики», — розшифрував суть документа Прем’єр, зазначивши, що на основі оновленої стратегії регіони готуватимуть власні стратегічні документи, а уряд та профільне міністерство максимально допомагатимуть.

Прем’єр-міністр нагадав, що з нагоди Дня молоді, який відзначали 12 серпня, Президент України Володимир Зеленський оголосив пакет додаткової підтримки, розрахований саме на молодих українців. На виконання доручення Президента уряд оперативно ухвалив зміни до програми «єОселя».

«Ідеться про зменшення першого внеску за іпотекою до 10% для громадян віком до 25 років включно. Загалом уже понад 12 тисяч українських родин скористалися цією програмою — військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики, науковці. Очікуємо, що тепер і частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту», — розповів Прем’єр.

Насамкінець він подякував усім, хто захищає Україну на фронті, працює на спільний результат у тилу, робить нашу державу сильною та стійкою.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ