Звертаючись до європейських лідерів, Президент України Володимир Зеленський сказав: «Ми всі зараз живемо в новій реальності, і думаю, усі це розуміють, навіть ті, хто поки що не хоче цього визнавати. Нещодавні інциденти з дронами у всій Європі — це чіткий сигнал, що росія досі достатньо самовпевнена, щоб розширювати цю війну. І справа ніколи не була лише в Україні. росія завжди прагнула зламати Захід, а особливо Європу. Їхня стратегія проста: розділити Європу, розпалити суперечки, не дати нам знайти спільну мову. І я переконаний, що ми маємо робити повністю протилежне очікуванням росії. Ми маємо діяти разом. І маємо діяти сильно».

Глава держави повідомив, що Україна готова поділитися досвідом протидії дронам з партнерами. Це перший крок на шляху до створення ефективної «стіни дронів» для захисту всієї Європи. Далі потрібно спільно працювати над узгодженими рішеннями, які допоможуть реалізувати це.

«Якщо росіяни наважуються застосовувати дрони проти Польщі чи порушувати повітряний простір країн Північної Європи, це означає, що таке може статися будь-де — в Західній Європі, Південній. Нам потрібна швидка та ефективна відповідь, а також сили оборони, які знають, як боротися з дронами», — наголосив Володимир Зеленський.

Він закликав нових партнерів долучатися до ініціативи PURL, яка не лише підтримує нас, а й зміцнює зв’язки між Європою та Сполученими Штатами Америки. Також він закликав терміново ухвалити 19-й пакет санкцій проти росії.

«Нам треба серйозно продумати, як реально знищити всю російську інфраструктуру торгівлі нафтою, адже саме вона живить їхню воєнну машину. Адже ми бачимо, що росія продовжує використовувати танкери попри накладені на них санкції», — констатував Президент. Він закликав запровадити додаткові санкції проти капітанів та екіпажів суден тіньового флоту і проти власників відповідних компаній; розглянути можливість запровадження санкцій проти російських нафтових терміналів і решти паливної інфраструктури в глибині росії та підтримати заклик Президента Трампа припинити купівлю російської нафти в Європі.

Президент України схвалив підсумки парламентських виборів у Молдові. Він наголосив, що підтримка Молдови, України та Західних Балкан на їхньому шляху до членства у Євросоюзі критично важлива.

Модель для нас — модель для континенту Модель для нас — модель для континенту

Під час спільного із Прем’єр-міністром Данії спілкування з журналістами Президент України зазначив, що найважливіша для безпеки Європи нині політична воля, і саме це було головною темою саміту в Копенгагені.

«Важливо, що існує спільне розуміння: нам потрібно рухатися вперед із безпековими гарантіями для України. Модель, яка працює для нас, може також працювати для інших країн Європи. Ми багато говорили про поле бою в Україні — про те, як наші військові зупиняють російські штурми. росія планувала багато на цей рік, але досягла дуже мало. Це завдяки нашим воїнам і всім, хто нам допомагає. росія робить багато помилок, і саме тому нам потрібно зараз посилити тиск, щоб змусити її припинити війну і змінити свою політику», — наголосив Президент.

У Копенгагені Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, Президентом Франції Емманюелем Макроном, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Один з фокусів обговорення — нещодавні випадки порушення з боку росії повітряного простору європейських країн. Володимир Зеленський наголосив, що Україна запропонувала партнерам створити спільний повітряний щит від російських загроз. Україна готова нарощувати виготовлення дронів, систем РЕБ та інших важливих елементів, зокрема у форматі спільного виробництва та за допомогою інструменту SAFE.

Під час зустрічі також говорили про реалізацію ініціативи PURL. Президент України подякував Данії та Німеччині за їхні внески в цю програму й закликав інших партнерів долучатися.

Окрему увагу приділили роботі над гарантіями безпеки, які мають передбачати захист на землі, в небі й на морі. Лідери узгодили наступні контакти в межах коаліції охочих.

На полях саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені Президент України провів зустріч із Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Особливу увагу приділили підтримці України на шляху до членства в Євросоюзі. Україна розраховує на відкриття одночасно з Молдовою першого кластера, який має сприяти реалізації реформ у ключових сферах, як-от верховенство права та боротьба з корупцією. Також ішлося про ініціативу Євросоюзу щодо створення «стіни дронів». Україна готова приєднатися до неї та поділитися досвідом боротьби з російськими безпілотниками. Сторони обговорили використання заморожених активів рф та нові фінансові інструменти для підтримки України.

Окремо йшлося про посилення санкційної політики проти росії. Наша країна очікує ухвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу, який охоплюватиме нові обмеження проти фінансового сектору, ВПК, тіньового флоту, пропагандистів, компаній, які намагаються обходити санкції, а також осіб, винних у злочинах проти українських дітей.

Цінуємо підтримку кожної країни

На полях саміту Європейської політичної спільноти Президент України зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Глава держави подякував Італії за незмінну підтримку України під час війни. Сторони обговорили порушення повітряного простору країн Європи з боку росії, потенційні ризики та шляхи реагування на всі російські загрози. Президент зазначив, що Україна готова поділитися досвідом боротьби з російськими дронами. Також ішлося про гарантії безпеки, підготовку до наступного засідання коаліції охочих і контакти із Президентом США Дональдом Трампом.

Президентові Кіпру Нікосу Христодулідісу глава Української держави подякував за військову та гуманітарну підтримку нашої країни під час повномасштабної російської агресії і відзначив участь Кіпру в коаліції охочих. Лідери обмінялися думками щодо зусиль, необхідних для досягнення миру, і скоординували позиції для подальшої дипломатичної роботи.

Сторони детально обговорили пріоритети на час головування Кіпру в Раді Євросоюзу в першій половині 2026 року. Президент України наголосив, що за цей період важливо досягти ітотного прогресу в розширенні Європейського Союзу.

Серед інших важливих тем — співпраця в галузі оборони. Є перспективи у виготовленні дронів, які важливо реалізувати. Говорили лідери й про спільні інфраструктурні проєкти, які можуть посилити весь Євросоюз.

Зустрічаючись із Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, глава держави подякував Португалії за послідовну підтримку України із самого початку повномасштабного російського вторгнення та окремо відзначив фінансову допомогу для «шкіл супергероїв» у лікарнях Чернігова та Черкас.

Володимир Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL. Крім того, лідери говорили про розвиток інструменту SAFE і можливості, які він дає для посилення оборонних спроможностей. Ішлося й про готовність Португалії взяти участь у відновленні України.

Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон обговорили використання заморожених російських активів для захисту й відновлення України, підготовлені інструменти та шляхи найшвидшого їх упровадження. Також на зустрічі йшлося про продовження підтримки України й розширення оборонної співпраці. Партнерство України та Швеції має великий потенціал, і важливо повністю його реалізувати. Крім того, лідери говорили про подальший розвиток ініціативи PURL. Глава держави відзначив внесок Швеції у програму на суму 275 млн дол.

На зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Президент України відзначив важливість ініціативи PURL, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти країн — членів Альянсу. У межах програми Нідерланди, Данія, Швеція, Норвегія, Німеччина та Канада профінансували чотири пакети на суму понад 2 млрд дол. На зустрічі обговорили збільшення кількості держав, які робитимуть внески та братимуть участь у PURL. Окрему увагу приділили загрозам з боку росії, зокрема обговорили інциденти з російськими дронами в небі європейських країн.

Володимир Зеленський і Марк Рютте узгодили подальші кроки, скоординували позиції в межах співпраці України й НАТО та обговорили наступну зустріч у форматі «Рамштайн», яка відбудеться на рівні міністрів оборони.

До ЄС разом з Молдовою

У Копенгагені на полях саміту Європейської політичної спільноти Президент України зустрівся із Президентом Молдови Маєю Санду. Глава держави ще раз привітав Маю Санду з перемогою проєвропейських сил на парламентських виборах у Молдові. Президент зазначив, що на цих виборах попри всі російські спроби дестабілізувати ситуацію перемогли Молдова та Європа.

Володимир Зеленський і Мая Санду детально обговорили спільний рух України та Молдови до Євросоюзу. Президент привітав Молдову з успішним завершенням двостороннього скринінгу й подякував за підтримку України на шляху до членства в Європейському Союзі. Лідери мають спільну позицію: важливо знайти шляхи для забезпечення одночасного відкриття першого кластера для України та Молдови. Президенти також говорили про розвиток торговельно-економічних відносин.

Президент України провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Глава держави подякував за принципову послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Азербайджану. Володимир Зеленський привітав Ільхама Алієва та весь азербайджанський народ з домовленостями з Вірменією щодо миру, досягнутими за участю Президента США Дональда Трампа.

Лідери України та Азербайджану обговорили дипломатичну роботу для встановлення реального миру в Україні та шляхи його якнайшвидшого досягнення. Окрему увагу було відведено енергетичній співпраці. Президент України подякував Азербайджану за допомогу в підтримці енергосистеми. Сторони зазначили, що однаково зацікавлені у продовженні партнерства в цій галузі. Лідери також говорили про потенційну оборонну співпрацю та узгодили наступні контакти.

Джерело: Офіс Президента