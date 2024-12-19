Координація роботи з партнерами, прогрес в історичних питаннях та підтримка на шляху до ЄС і НАТО — підсумки зустрічі Президента України та Прем’єр-міністра Польщі

У Львові Президент України Володимир Зеленський провів переговори із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, на яких ішлося про координацію роботи з партнерами, спільні досягнення та розуміння.

«Дуже важливо, щоб Україна й Польща діяли так, аби підтримувати зусилля одна одної. Це нас завжди зміцнює. Я радий, що є співпраця між нашими міністерствами культури щодо історичних питань між нашими державами, є зустрічі, є спільна робота, вона почалася, є в цьому прогрес», — сказав Президент.

Пильна увага — ситуації на полі бою та в дипломатії. Глава держави наголосив, що є однакове бачення того, що Україні потрібен справедливий мир, зміцнення та сильна позиція.

«Нам усім у Європі потрібна не просто пауза в бойових діях, не просто щось тимчасове або непевне. Нам потрібна сильна спільна позиція — всіх партнерів — і нам потрібен справжній мир. І головне, що саме такий мир — мир завдяки силі — може бути забезпечений», — додав Володимир Зеленський.

Сторони обговорили очікування від головування Польщі в Раді Євросоюзу наступного року та співпрацю в постачанні зброї для захисту на фронті.

Окремо Президент подякував Польщі за надану Україні допомогу та підтримку прагнення стати повноправним членом НАТО.

«Польща розуміє, як це важливо в нашій частині Європи, щоб безпека була справді гарантована і щоб не було жодної геополітичної невизначеності», — сказав він.

Дональд Туск наголосив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку від Польщі, зокрема на шляху до ЄС і НАТО.

«Наша історія і складна, і прекрасна. Було багато позитивного й негативного в наших відносинах. Але це історія народів, які у хвилини випробувань виявилися такими, що розуміють історичний момент, яким є напад росії: допомога Польщі Україні та боротьба України. Це велика річ, що народилася між нашими народами», — зауважив Прем’єр-міністр.

За його словами, Польща готує реалізацію проєкту оснащення українських бригад. Про це Дональд Туск говоритиме з іншими європейськими партнерами, зокрема із країн Балтії та Скандинавії.

Джерело: Офіс Президента