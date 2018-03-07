Нещодавно було опубліковано світовий перелік компаній із найвищими темпами зростання доходів Inc. 500. До нього потрапило п’ять українських IT-фірм. Цей перелік укладає авторитетний американський журнал для підприємців Inc. Експерти видання проаналізували темпи зростання річних доходів за 2014—2016 роки і підібрали компанії, у яких цей показник зростав найшвидше.

Серед українських компаній, які знайшли місце в цьому переліку, — фірма Clickky. Це платформа для мобільних рекламодавців та паблішерів. Вона посіла 1153-тє місце в переліку з показником зростання доходів 600%.

Продуктова IT-компанія MacPaw, яка посіла 1289-ту позицію (має зростання майже 552%), спеціалізується на розробленні програмного забезпечення для MacOS. N-iX розробляє програмне забезпечення. Її головний офіс розташовано у Львові. Компанія приросла доходами на 331% і посіла 2141-шу сходинку в рейтингу.

Netpeak — агенція з інтернет-маркетингу та розробник сервісів для інтернет-маркетологів. Ця фірма посіла у рейтингу 3031-ше місце, показавши темпи зростання 172%. У рейтинг Inc. 500 Europe потрапила також українська IT-компанія з офісом у Львові Intellias.

Однак до цього переліку потрапили не лише айтішні підприємства. Посіли різні місця в цьому переліку 33 вітчизняні компанії та виробництва.

«УК» намагався дізнатися про ці фірми, як вони досягли таких показників зростання та хто і з яких країн купує їхню продукцію та послуги. Однак зробити це було непросто, бо більшість фірм відмовилися що-небудь коментувати.

Проте одна компанія — Netpeak погодилася відкрити інформацію про себе. За словами PR-директора фірми Романа Єфременка, вони навіть не сподівалися потрапити до рейтингу: «Ми подали заявку, і виявилося, що наші темпи зростання добрі й такі, що можемо потрапити до цього переліку. Наша компанія, одне з найбільших інтернет-агентств у Східній Європі, спеціалізується на просуванні сайтів та мобільних додатків, контекстній рекламі, веб-аналітиці та консалтингу. Ми працюємо з 2006 року і маємо чотири офіси в Україні (Одеса, Харків, Київ, Черкаси), а також представництва в Болгарії та Казахстані. У нас загалом 300 працівників. Серед наших клієнтів чимало відомих компаній: Serpstat, Rinostat та інші».

Із таких агенцій, як правило, виростають компанії, які самі потім розробляють продукти для маркетологів. На відміну від інших українських фірм на цьому ринку Netpeak здебільшого працює на нашу країну. Так, 70% заявок та клієнтів припадає саме на Україну, а 30% розподіляють між іншими державами близького і далекого зарубіжжя.

Українські компанії у відомі рейтинги потрапляють часто. У рейтинг The 2015 Global Outsourcing 100 в 2015 році одразу потрапило чотири вітчизняних фірми: Eleks, Miratech, Softengi и SoftServe, які займаються IT-аутсорсом.

Як вважають експерти, внесення вітчизняних компаній у різноманітні рейтинги важливо для поліпшення іміджу нашої держави на світовому IT-ринку, особливо в час, коли деякі іноземні фірми виводять свої проекти з України.