Нинішньому поколінню розвідників випала доля змінювати старі стереотипи і вносити корективи в діяльність військової розвідки в умовах неоголошеної гібридної війни Росії проти України. Про це Президент Петро Порошенко заявив на урочистостях з нагоди 25-ї річниці воєнної розвідувальної служби, відвідуючи одну з військових частин Головного управління розвідки Міноборони.
Вітаючи військовослужбовців ГУР із професійним святом, глава держави зазначив, що від початку формування воєнної розвідки і дотепер вона посіла надзвичайно важливе місце в забезпеченні оборони і безпеки. «Перед ГУР стоїть стратегічне завдання — реформувати воєнну розвідку так, щоб впровадити усі новітні технології і стандарти наших євроатлантичних партнерів», — наголосив Президент. Він зауважив, що вже сьогодні військові розвідники мають новітню техніку, програмне забезпечення, про які ще 2—3 роки тому могли хіба що мріяти. «Новітні безпілотні літальні апарати, засоби радіоелектронної боротьби, новітнє озброєння дали змогу в рази, якщо не в десятки разів, підвищити ефективність роботи», — констатував Петро Порошенко.
Він також означив перед українськими розвідниками пріоритетні завдання: добувати випереджувальну інформацію і підвищувати аналітичну складову розвідувальної діяльності. Глава держави наголосив, що ніколи досі воєнна розвідка не мала таких умов, такої уваги, такого фінансування, як нині. «І не просто умов, фінансування й уваги, а такого рівня довіри, шани й поваги», — додав Президент.
Мало хто бачив обличчя, знає прізвища і навіть імена воїнів-розвідників. Проте, як наголосив Петро Порошенко, всі знають, що розвідка на полі бою — це очі й вуха командира та штабу. Саме розвідка допомагає чути й бачити супротивника, щоб своєчасно ухвалити правильне рішення. «На сьогодні ГУР по праву можна вважати одним із найдосвідченіших розвідувальних органів не лише в нашій державі, а й у Європі», — вважає Президент. Саме український досвід нині вивчають військові розвідки усього світу. За словами Петра Порошенка, здобуті документи, розроблені й представлені інформаційно-аналітичні матеріали, інші спецзаходи переконливо свідчать, що перехід на якісно новий рівень діяльності воєнної розвідки в Україні відбувся.
Особливу вдячність глава держави висловив воїнам-розвідникам за участь в Антитерористичній операції на сході України. «У найскладніший час, на початковому етапі проведення АТО на територіях Донецької і Луганської областей, підрозділи розвідки виконували найвідповідальніші й найнебезпечніші завдання», — зазначив Президент. Завдяки діям цих воїнів, їхній самопожертві було врятовано сотні людських життів, військової техніки, здобуто беззаперечні докази незаконної воєнної присутності російських збройних сил на окупованій території України.
Петро Порошенко повідомив, що останнім часом значно поліпшено матеріально-технічне забезпечення ГУР, збудовано житло для військових підрозділу, сучасний тренувальний центр за стандартами НАТО, аналогів якому немає в інших країнах Європи. «Це результат співпраці з нашими стратегічними партнерами із країн НАТО — США, Великою Британією, Польщею тощо», — вказав Петро Порошенко.
Він також повідомив, що підписав Указ про присвоєння імені генерал-майора Максима Шаповала спеціальному резерву ГУР Міністерства оборони задля увічнення пам’яті Героя України Шаповала, зважаючи на особливі заслуги перед Батьківщиною, виняткові мужність і героїзм, виявлені під час захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також враховуючи бойові заслуги, зразковість виконання поставлених завдань та високий професіоналізм. Глава держави вручив підрозділу новий прапор.
Генерал-майорові Максиму Шаповалу, який загинув внаслідок терористичного акту, Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Героя України і вручив його вдові орден «Золота зірка». «Генерал-майор Максим Шаповал був професіоналом з великої літери, мужнім, безстрашним воїном, який віддав своє життя за Україну. Це зразок українського воїна, на прикладі якого виховуватимуть подальші покоління українських розвідників», — сказав Президент.
Він вшанував також пам’ять військовослужбовців-розвідників, які загинули під час виконання бойових завдань на сході країни. Глава держави поклав квіти до пам’ятних стел, розташованих на території частини. Присутні вшанували загиблих героїв хвилиною мовчання.
Того самого дня військовиків ГУР письмово привітали Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і Секретар РНБО Олександр Турчинов.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»