Головним пріоритетом роботи уряду в 2017 році була всебічна підтримка вітчизняного товаровиробника. Так заявив на підсумковій річній прес-конференції перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів: «Ми намагалися всіляко допомагати нашим компаніям просувати їхню продукцію та послуги не лише на внутрішньому, а й на зовнішньому ринках. Фахівці нашого міністерства і загалом уряду протягом року багато разів виїжджали на відомі в Україні й на міжнародній арені підприємства, щоб побачити їхню велику роботу, а також допомогти їм надалі просуватися у світі».

Нові відносини з Канадою та Китаєм

За словами урядовця, нині наша влада системно працює, щоб надавати фахову консультативну допомогу бізнесу, який відкриває для себе нові ринки, особливо після фактичної втрати російського. Великі сподівання МЕРТ на зрушення в цьому аспекті після підписання в 2017 році угоди про вільну торгівлю між Україною та дружньою їй Канадою. Це дає змогу нашій країні торгувати з Країною Кленового Листя прозоро та взаємовигідно. Сотні компаній-виробників та експортерів України вже відчули цього року значні переваги таких зовнішньоекономічних зв’язків і активно просувають свої товари та послуги в Канаду.

За словами Степана Кубіва, дуже тішить, що Україна вступила в новий ефективніший етап широких перемовин про торгівлю з Китаєм. Це дуже важливо, адже Піднебесна — найбільша за населенням та одна з найпотужніших економік сучасного світу. Це безмежний ринок збуту.

«Ми дуже тішимося з того, що вперше за всю історію незалежності створили Експортну стратегію України. Тепер чітко знаємо, як і на які міжнародні ринки нам просувати свою продукцію та послуги», — сказав перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України.

Ми пропонуємо технологічні товари

Робота уряду і керівників МЕРТ в цьому напрямі дуже велика. Достатньо пригадати, що створений Офіс просування експорту провів у 2017 році 8 торговельних місій в різні країни за участю наших підприємців та виробників. Також існує дуже цікава дворічна освітня програма для експортерів, у якій цього року брали участь 1200 компаній. І підсумки не забарилися: більшість із них вже нині успішно диверсифікували ринки постачання своєї продукції та послуг, вийшли на зовсім нові держави. МЕРТу також приємно те, що українські експортери в 2017 році ввозили в інші країни не лише сировинну продукцію, а значно збільшили обсяги постачання товарів з великою часткою доданої вартості, тобто продукти глибинної переробки й інноваційні.

Отже, Україну ідентифікують не лише як державу-експортера приміром зернових чи металу, а й як країну, яка в змозі запропонувати цивілізованому світові новітні технологічні товари: машини, хімічну продукцію, фармацевтичні препарати, літаки тощо.

Проте ніде правди діти: наша країна, за словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі — торговельного представника України Наталії Микольської, ще має негативне сальдо зовнішньоекономічного балансу. Тобто імпорт у нас переважає над експортом. «Проте це не критично. Адже за умови зростання імпорту обладнання чи технологій ми їх використовуємо для впровадження на наших передових підприємствах, які випускають конкурентоспроможну продукцію. Вона має попит і в середині країні, і на зовнішніх ринках. Так збільшуємо і надалі збільшуватимемо частку експорту. Зовнішньоторговельний обіг за січень — жовтень 2017 року збільшився на 24%, а зростання експорту за цей період становило 29,7%».

За її словами, є позитивний тренд — збільшення обсягів експорту в грошовому вимірі. Тож український експорт у цьому сенсі перебуває у виграшному варіанті. І якщо так буде й надалі, то Україна дуже швидко надолужить втрачене — сальдо зовнішньоторговельного балансу буде плюсовим.

Про інфляцію та державно-приватне партнерство

За словами Степана Кубіва, трирічне планування роботи, до якого перейшло МЕРТ, сприяє розвитку сприятливого бізнес-клімату і забезпечує прогнозованість.

«У 2017 році ми почали значно фундаментальніше планувати свою роботу. Міністерство економічного розвитку і торгівлі стало фактично першим, що розробило стратегічний план діяльності на 2017—2020 роки. Він повністю відповідає пріоритетам уряду на три роки. Макропоказники та бюджетна політика, представлені в уряді, свідчать про те, що основну увагу приділяють стратегії розвитку загалом», — зазначив Степан Кубів.

Присутніх представників преси цікавили дуже важливі питання, приміром показники інфляції цього року. За словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Михайла Тітарчука, до кінця року очікуємо її на рівні 13,4%. А за січень — жовтень 2017-го цей показник становив 12,5%.

Журналісти запитували про вплив відсутності державного регулювання цін в Україні на економіку та пересічних громадян. Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов вважає, що 15 років існування такої практики державного регулювання цін підтвердили: ці показники лише зростають. «Коли ж їх не контролюємо на державному рівні, то темпи їхнього зростання набагато менші».

Без сумніву, успіхи МЕРТ та уряду в 2017 році дуже великі насамперед у справі допомоги нашим виробникам просувати їхні товари та послуги у світі після втрати російського ринку. Також уряд робить чимало для залучення іноземних інвестицій в нашу економіку.

Цього року було розроблено важливий законопроект про концесії, який впроваджуватиме в життя практику державно-приватного партнерства. Це дуже важливо, адже саме завдяки цьому більшість держав залучали інвесторів до будівництва доріг, портів, залізниць тощо, де основним партнером та охоронцем інвестицій була держава. Це дасть змогу нашій країні створити тисячі робочих місць, підняти різні галузі економіки та значно збільшувати суми від сплачених податків, які скеровуватимуть у державну скарбницю.