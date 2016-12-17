Результати реформ децентралізації та енергоефективності за 2016 рік оголошував віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час публічної підсумкової колегії відомства.

Однозначної відповіді на запитання, чи вдалося уряду виконати всі пріоритети свого річного плану, поки що немає. Щоправда, слова віце-прем’єра надихнули учасників колегії на оптимістичне бачення 2017-го децентралізаційного року. «В Україні вже створено 367 об’єднаних територіальних громад, здатних самостійно вирішувати питання місцевого значення. Децентралізація вже незворотна і невдовзі наблизиться до екватора. У межах фінансової децентралізації унормовано передачу органам місцевого самоврядування додаткових бюджетних повноважень», — зазначив Геннадій Зубко.

Підбиваючи підсумки року, він розповів і про вихід 159 ОТГ на безпосередні відносини з держбюджетом. Вони отримали міжбюджетні трансферти. А це і освітня, і медична субвенції. Зокрема, мільярд гривень субвенції з держбюджету спрямовано на формування інфраструктури територій громад.

Окрім цього, від ЄС ОТГ надійшов перший транш секторальної бюджетної підтримки. Йдеться про 23 мільйони євро на безоплатній і безповоротній основі. «Ці кошти буде спрямовано на проекти регіонального розвитку, на досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку», — уточнив віце-прем’єр, не оминувши увагою й затвердження 25 регіональних стратегій.

Створено й правові основи для розвитку агенцій регіонального розвитку, розпочато процес їх організації в регіонах. А ще затверджено Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2016—2020 роки. Вона передбачає реалізацію 25 проектів.

Окремо Геннадій Зубко повідомив про старт втілення в життя програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку». Її обсяг фінансування вимірюється 97 мільйонами євро.

«Поточного року розроблено проект закону «Про фонд енергоефективності», який схвалено КМУ. Становлення фонду виходить на фінішну пряму», — цитує слова урядовця прес-служба відомства.

Наступне досягнення — внесення змін до нормативно-правових актів для продовження чинності Державної цільової економічної програми енергоефективності й розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. За словами Геннадія Зубка, на здешевлення «теплих» кредитів працюватимуть 208 місцевих програм в усіх регіонах України. Їх уже ухвалено.

Під час підсумкової колегії стало зрозуміло, що Мінрегіон реалізовує п’ять масштабних проектів зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком. Так, програму «Підвищення енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання» оцінюють в 315,5 мільйона доларів, Другий проект розвитку міської інфраструктури — в 350 мільйонів доларів, Надзвичайну кредитну програму для відновлення України — в 200 мільйонів євро. На Програму розвитку муніципальної інфраструктури України потрібно 400 мільйонів євро, а на «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві» — 15,54 мільйона євро.

Опісля Геннадій Зубко нагадав присутнім про підписання додаткової угоди № 1 між урядом та Європейською комісією до угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики. Вона дасть змогу залучити близько 50 мільйонів євро прямої бюджетної підтримки на реалізацію проектів у межах завдань Державної стратегії регіонального розвитку.

У Мінрегіоні переконані, що позитивні результати реформи вже відчув кожен українець. Стверджуючи це, посадовці керуються статистичними даними за 11 місяців року. Показове зростання надходжень до місцевих бюджетів на 43,7 мільярда гривень — до 131,9 і збільшення надходжень до бюджетів ОТГ на 2 мільярди гривень — до 2,9. Ці кошти вже спрямовують на відновлення інфраструктури територій: шкіл, дитсадків, пожежних частин, госпітальних округів, доріг.

Наступний рік буде визначальним для об’єднання територіальних громад. У річній стратегії прописано навіть завдання створити законодавче під∂рунтя реформи й закріпити положення децентралізації у Конституції. Найважливішу роль відіграватимуть закони «Про Фонд енергоефективності», «Про енергетичну ефективність будівель», «Про житлово-комунальні послуги», «Про комерційний облік комунальних послуг».

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»