Президент України Володимир Зеленський переконаний, що чітке запрошення України до майбутнього членства в НАТО на Вільнюському саміті буде вагомою демонстрацією сміливості та міцності Альянсу. «Нам потрібна ця мотивація. Нам потрібна чесність у наших відносинах», — пояснив він у Празі, куди прибув одразу після зустрічей у Софії.

Болгарія виявляє моральну силу

У межах офіційного візиту до Республіки Болгарія Президент України провів зокрема зустріч із Прем’єр-міністром країни Ніколаєм Денковим, повідомляє Офіс Президента.

Спілкуючись із представниками ЗМІ за підсумками переговорів, глава Української держави подякував за підтримку захисту життя і свободи українців: «Дякую вам, пане Прем’єр-міністре, а також дякую пані віцепрем’єр-міністру, ще раз дякую всьому уряду й парламенту Болгарії за моральну силу ваших рішень».

Він зазначив, що під час переговорів обговорено весь комплекс двосторонніх відносин, передусім безпекових: «Ми домовилися значно активізувати співпрацю оборонних відомств і загалом в оборонному секторі».

Ішлося про допомогу, яку Болгарія надає Україні, зокрема конкретні деталі передачі поточного оборонного пакета. «Розраховуємо на продовження такої співпраці. Ми дуже дякуємо за це», — наголосив Володимир Зеленський.

Лідери приділили окрему увагу енергетичній взаємодії. «Я радий, що енергетика стає одним із пріоритетів співпраці між нашими державами. Парламент Болгарії схвалив і наші міністри енергетики підписали відповідні меморандуми», — розповів Володимир Зеленський.

Під час зустрічі було обговорено питання взаємодії у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

«Підписали сьогодні з паном Прем’єр-міністром спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Болгарією нашої євроатлантичної інтеграції. Це вже 22-й такий пакет. Очевидна більшість у Європі — за спільну безпеку. Це пріоритет. Я хочу вам також подякувати, пане Прем’єр-міністре», — сказав глава держави.

Окремо Володимир Зеленський поінформував Прем’єр-міністра Болгарії про роботу задля реалізації Української формули миру та запросив Болгарію до участі у Глобальному саміті миру.

Ніколай Денков висловив переконання, що незалежна й суверенна Україна — ключ до безпеки в євроатлантичному регіоні. Він акцентував, що для Болгарії відносини з Україною — пріоритет з огляду на історичну, географічну, культурну та мовну близькість країн.

Прем’єр відзначив важливість підписання Спільної декларації України та Республіки Болгарія щодо євроатлантичної інтеграції України.

«Болгарія хоче стійкого й тривалого миру і зробить усе необхідне, щоб наблизити всіх нас до цього. Ми очікуємо на зустріч із Президентом Зеленським знову буквально за кілька днів у Вільнюсі на саміті НАТО. Тоді ж відбудеться перше засідання Ради Україна — НАТО, де буде ухвалено важливі рішення», — зазначив Ніколай Денков.

Чехія прагне нашої перемоги

У межах робочого візиту до Чеської Республіки Президент Володимир Зеленський провів зустріч, зокрема, із Президентом Чехії Петром Павелом.

Зустрічаючись із представниками ЗМІ, Володимир Зеленський висловив особливу подяку Президентові Чехії й кожному чеському громадянинові за допомогу українцям: «Я вдячний Чехії за те, що зброєю для України, санкціями проти росії, підтримкою нашого членства в Європейському Союзі, підтримкою нашого членства в Альянсі ваша держава, ваш народ реально допомагають наближати перемогу».

Під час зустрічі лідери держав зосередили увагу на питаннях спільної безпеки та взаємодії заради посилення оборони, розглянули питання взаємодії України та Чехії на всіх рівнях і спільні зусилля у відносинах із третіми країнами, зокрема в контексті реалізації Української формули миру.

Під час переговорів лідери обговорили питання посилення НАТО. «Дуже важливо, що Чехія не озирається на москву чи будь-кого іншого у своїх політичних рішеннях. Як незалежні незалежних, як сміливі сміливих ми прекрасно розуміємо одне одного. І буде правильно, якщо таке розуміння буде відображене не порожніми словами, а конкретним змістом у Вільнюсі», — зазначив Володимир Зеленський

Петр Павел наголосив на важливості підтримки України саме зараз, коли українська армія почала контрнаступ і продемонструвала всьому світові, що росія не настільки сильна, як позиціонувала себе.

«Підтримувати Україну завжди буде нашою метою. Ми хочемо, щоб Україна перемогла і перемогли всі ми. Щоб ми зберегли цінності, на яких базується наше суспільство», — сказав Президент Чехії.

Петр Павел запевнив, що Україна й надалі може розраховувати на підтримку Чехії, як це було з першого дня повномасштабної російської агресії. Чеський лідер висловив переконання, що підтримка України — це не лише підтримка держави, яка потерпає від війни, а насамперед допомога всім європейцям. За його словами, багато чеських компаній уже співпрацюють з українськими фірмами і прагнуть взяти участь у відбудові України не лише після війни, а й нині, під час воєнних дій.

Петр Павел наголосив, що Чехія готова підтримати Україну на саміті НАТО у Вільнюсі й долучитися до фінансової допомоги.

«Вважаю, що Україну в її бажанні приєднатися до ЄС і НАТО необхідно підтримувати. Ми зробимо все для цього. Намагатимемося, щоб переговорний процес було розпочато до кінця нинішнього року і щоб чітко прозвучало, що Європа в майбутньому буде з Україною», — резюмував Президент Чеської Республіки.

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