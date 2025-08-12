«День почали з огляду укриття в ліцеї, де вже скоро 400 учнів розпочнуть четвертий навчальний рік у воєнних умовах», — повідомила глава уряду.

До речі, Харківщина — лідер за кількістю укриттів, що будують у закладах освіти. За словами Прем’єр-міністра, надалі також необхідно зробити все, щоб кожна дитина навчалася у безпеці. Юлія Свириденко підтвердила, що уряд спрямував понад 6 млрд грн на облаштування укриттів. Але оскільки частину коштів ще не використали, роботи потрібно пришвидшувати.

«Деякі проєкти триватимуть у 2026 році, і тому важливо забезпечити безперервність фінансування», — переконана вона.

Глава уряду поінформувала, що разом з першим віцепрем’єр-міністром — міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та міністром освіти і науки Оксеном Лісовим, представниками місцевої влади і депутатами визначили подальші кроки для завершення будівництва укриттів.

Під час поїздки урядова команда відвідала дитячий садочок, де з’явиться перше в Україні укриття у закладі дошкільної освіти.

«Працюємо над рішенням, щоб субвенцію можна було спрямовувати і на дитсадки. Особисто проконтролюю, щоб надані ресурси ставали готовими та безпечними укриттями», — підкреслила Юлія Свириденко.

Перебуваючи у прифронтовому регіоні, Прем’єр-міністр разом з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком відвідала Харківську обласну клінічну лікарню — один з найбільших медичних закладів краю, який навіть попри війну активно оновлюється. Лікарню неодноразово обстрілював ворог, але вона продовжує приймати до 200 тисяч пацієнтів на рік. За останній час тут відремонтували приймально-діагностичне та відділення екстреної допомоги. Закупили сучасне обладнання і створили реабілітаційний центр, який уже приймає пацієнтів. З огляду на безпекові виклики тут будують унікальний підземний медичний корпус, де будуть операційні, відділення інтенсивної терапії, лабораторії.

«Це дозволить надавати допомогу навіть під час обстрілів. Харківська обласна лікарня — ще один приклад того, як ми відновлюємо та модернізуємо зруйновану інфраструктуру. Люди повинні отримувати якісну медичну допомогу в будь-яких умовах», — наголосила глава уряду.

Як зазначає МОЗ, у лікарні відкрито ангіографічну операційну, рентгенодіагностичний кабінет, кабінети комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії. Їх розташування на першому поверсі з інтеграцією в приймальний блок дає змогу скоротити час від моменту госпіталізації до надання висококваліфікованої медичної допомоги. Крім цього, для лікарні за підтримки МОЗ коштом державного бюджету закуплено сучасне дороге обладнання на суму понад 119 млн грн: ангіографічна система, комп’ютерний томограф, магнітно-резонансний томограф, а також наркозно-дихальні станції, ультразвукові апарати та ендоскопічна стойка. У лікарні створено сучасний реабілітаційний центр, який працює у стаціонарному (30 ліжок) та амбулаторному форматах. Після завершення ремонту ще одного поверху ліжковий фонд збільшиться до 50. Центр відповідає вимогам безбар’єрності та оснащений сучасною апаратурою. 2024 року тут пройшов реабілітацію 491 пацієнт, із травня 2025-го — вже в оновлених умовах.

Будівництво підземного медичного корпусу дасть змогу забезпечити безперервне надання допомоги навіть під час активних обстрілів. Його проєктування ґрунтується на досвіді ізраїльських медичних установ і містить підземні відділення невідкладної допомоги, операційні, інтенсивну терапію, лабораторію, інфекційний та педіатричний блоки; автономне інженерне забезпечення (вентиляція, дизель-генератори, водопостачання); підземні переходи, що з’єднують різні корпуси.

Харківська обласна клінічна лікарня — надкластерний медичний заклад, який надає допомогу за 65 напрямами, має 46 відділень і понад 1700 працівників. Щороку тут лікуються понад 30 тисяч пацієнтів в умовах стаціонару, проводять понад 14 тисяч операцій і більш як 170 тисяч амбулаторних консультацій.

«У фокусі нашої роботи — не лише відновлення зруйнованої медичної інфраструктури, а й системна модернізація лікарень. Харківська обласна клінічна лікарня — один із прикладів таких змін. Нові підходи до організації роботи приймального відділення, сучасне обладнання, оновлення відділень, відкриття реабілітаційного центру — усе це вже працює для пацієнтів. Ми плануємо і далі послідовно інвестувати в розвиток лікарень — навіть під час війни. Ідеться про кошти державного бюджету, підтримку міжнародних партнерів та кошти місцевих бюджетів», — зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, реалізовані зміни — частина ширшого плану держави щодо модернізації медичної інфраструктури. Нині в Україні втілюють 160 інфраструктурних проєктів у галузі охорони здоров’я на загальну суму майже 20 млрд грн. До кінця року заплановано завершити роботи на 14 об’єктах у різних регіонах, зокрема в Ірпені, на Рівненщині, у Хмельницькому, Кропивницькому, на Миколаївщині та Херсонщині. Загальна вартість — понад 1,8 млрд грн. Частину з них реалізують за підтримки програми Ukraine Facility. 2026 року МОЗ планує продовжувати спрямовувати кошти на розвиток медичної інфраструктури.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство охорони здоров’я