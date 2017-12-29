У Розумівську загальноосвітню школу І—ІІІ ступенів Долинської сільради на Запоріжжі щодня приїжджають здобувати знання учні навіть з обласного центру. Їхні батьки переконані: тут школярі можуть здобути ґрунтовніші знання. Адже сільський навчальний заклад став одним з небагатьох в Україні, який бере активну участь у проекті «Новий освітній простір» у плані відкриття інклюзивних класів, медіатек й осучаснення всієї матеріально-технічної бази.
Можливість покращити умови навчання для школярів відкрилася завдяки створенню об’єднаної Долинської територіальної громади.
«У нашому закладі навчається 174 учні, проте у ці просторі приміщення можемо прийняти 400 дітей, — розповідає директор Розумівської школи Тетяна Москаленко. — Завдяки підтримці громади, її голови Богдана Федчука та депутатів вдалося значно поліпшити матеріально-технічну базу навчального закладу. Зокрема капітально відремонтували харчоблок, шкільну бібліотеку, створили відеотеку, закупили нове шкільне обладнання. Одразу після створення громади, не відриваючи дітей від занять, замінили поверхні всіх парт — депутат Запорізької облради Роман Кузьменко допоміг придбати нові дошки. Також розроблено проектно-кошторисну документацію, щоб охопити навчанням і дошкільнят, бо в місцевому дитсадку не вистачає місць. Тому плануємо відкрити дві групи для малят — розширятимемося доти, доки не охопимо всіх дітей села дошкільною освітою».
Нині Запорізька область бере участь у пілотному проекті щодо розвитку інклюзивного освітнього середовища, ініційованому головою благодійного фонду Мариною Порошенко. Це дасть змогу дітям з особливими потребами навчатися, відвідувати бібліотеки та проводити вільний час разом з іншими школярами. Тож цьогоріч у Розумівській школі відкрили інклюзивний клас і створили медіатеку — сучасну бібліотеку для дітей з особливими потребами. Тривають інші зміни, тож школа вже нічим не поступається найкращим навчальним закладам обласного центру.
Окрасою навчального закладу стала шкільна світлиця, створена завдяки зусиллям учительки Світлани Назаренко. «Цікаві реліквії з усіх навколишніх сіл почали збирати ще з 1999 року, — розповідає педагог. — Поступово учні приносили експонати, які стосуються нашої минувшини з XVIII—XIX сторіч, зі своїх населених пунктів, найбільше з Нижньої Хортиці та Розумівки. Світлиця-музей стала центром патріотичного виховання у школі».
За словами директора, наступного року заплановано зробити капремонт приміщень для першокласників за новими держстандартами. Це буде сучасне велике приміщення з дотриманням усіх санітарних норм. Адже незабаром школа стане опорною, тож навчатиметься більше дітей. У 2018-му планують утеплити фасад, відремонтувати просторі коридори і спортзал. У сучасній сільській школі сподіваються, що розпочаті проекти підтримає держава: допоможе зробити такі умови навчання, які відповідатимуть концепції Нової української школи.