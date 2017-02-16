Прем’єр запевнив українців, що у 2017-му будуть зокрема і нові робочі місця, і врівноважений курс гривні

Громадяни, до яких за певних обставин не дійшов опівдні вівторка позитивний меседж Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана щодо їхнього упевненого кроку у світле завтра, випала нагода скористатися другим шансом увечері. Під час одного з телеефірів глава уряду, напевно, вп’яте за добу чітко й відверто запевнив націю в непохитному намірі Кабміну продовжувати й пришвидшувати економічне зростання заради людей. Уже ні для кого не таємниця, що індикатором досягнення мети стане довгоочікуване якісне й заможне життя в нашій державі.

Потрібна справедлива пенсійна система

Така позиція автоматично потребуватиме пошуку в бюджеті шляхів для розвитку вітчизняної промисловості. Ця мета вже в перші місяці року дає підстави Прем’єру промовляти майже аксіому: «Ми будемо робити все для того, щоб стати енергонезалежними, і ми маємо цього року вирішити питання побудови справедливої пенсійної системи для українських громадян, для найуразливіших верств українців — пенсіонерів. Дуже хочу, щоб у 2017 році люди відчули на власному житті, що стійке зростання цін зупинено, що національний продукт створюється і ВВП зростає».

Із цих слів навіть діти можуть вивести логічний ланцюжок висновку. У ньому будуть нові робочі місця, конкурентна продукція власного виробництва, врівноважений курс національної валюти. «Вірю у те, що ми зможемо зробити все для стабілізації ситуації в країні», — посилив думку Прем’єр.

А бере вона початок 2016 року. Головні постулати звіту про перебіг і результати виконання програми діяльності уряду в 2016 році стали реальністю. А як може бути інакше? В уряді заявляють, що річний план виконано. Тож найгірші часи позаду. У цьому розрізі Володимир Гройсман висловлювався поверхово: «Я достатньо самокритична людина. Я вважаю, що вдалося зробити небагато. Але те, що ми маємо зараз, і зусилля, які ми спрямовували на збільшення економічного зростання, дали результат. Розумію, що люди ще не повністю відчувають зміни».

Про те, що їх таки вдасться рано чи пізно відчути, засвідчують показники, оптимістично озвучені Володимиром Гройсманом. Їх кілька: за результатами 4 кварталу 2016 року ВВП сягнув 4,7%; підвищено заробітну плату для вчителів на 50%, медикам — до 30%, рятувальникам — на 2 тисячі гривень.

Зменшити споживання ресурсів

Наступне твердження безпосередньо стосувалося зменшення споживання енергоресурсів і підвищення якості надання житлово-комунальних послуг. На це працюватимуть дерегуляція нафтогазового ринку, створення Фонду енергоефективності, запровадження програм з енергозаощадження.

Українці почули чи не головне: один із пріоритетів уряду — зменшення споживання енергоресурсів та підвищення якості надання послуг тепло- і водопостачання. Що прийде у домівки швидше, покаже тільки час.

До слова, що таке встановлення єдиної ринкової ціни на газ, громадяни вже відчули. На практиці це можливості захиститися за допомогою механізму адресних субсидій. Таких домогосподарств 6,7 мільйона.

Потім ішлося про НАК «Нафтогаз України», який завдяки дерегуляції нафтогазового ринку вперше отримав прибуток 21 мільярд гривень. На питання, хто гарантував цей дохід, глава уряду відповів так: «Доходи підприємства отримані завдяки тому, що заможні громадяни платять повну ціну за житлово-комунальні послуги».

Програмою «Теплі кредити» нині користуються близько 118 тисяч домогосподарств. Створюють Фонд енергоефективності. Коли він запрацює, Євросоюз надасть нам 100 мільйонів євро. Іншими словами, 3 мільярди гривень підуть з-за кордону на енергоефективність по-українському.

До речі, Україна й МВФ перебувають на завершальній стадії переговорів для отримання чергового траншу кредиту. Щоправда, коментувати всі деталі майбутніх «структурних маяків у вигляді реформ» можна буде після підписання меморандуму з нашим головним кредитором.

Про це вже говорив в ефірі одного з телеканалів міністр фінансів Олександр Данилюк. «Ми на завершальній стадії. Після підписання меморандуму питання отримання траншу — це питання днів. Гроші надійдуть до резервів Національного банку, що сприятиме зміцненню гривні», — цитує УНІАН слова міністра.

PS Після таких заяв будь-хто навіть через не хочу зміг сформувати у свідомості чіткий висновок: успішне завтра рано чи пізно настане. Зсув у термінах може статися за однієї, однак непереборної обставини — спроб ворогів похитнути країну зсередини і водночас іззовні. А перетворили цю думку на дозріле твердження слова глави уряду, процитовані департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну: «Якщо не будуть ззовні і зсередини знищувати країну, я переконаний у тому, що ми досягнемо успіху, і з кожним місяцем люди відчуватимуть, що ситуація змінюється в позитивному напрямі. Це найголовніше завдання. Нині не бачу жодних перешкод для досягнення нами спільного успіху».