Торгівля через інтернет набуває дедалі більшого поширення в Україні, але заразом збільшується кількість недобросовісних продавців, що ладні підсунути некондиційний товар, а то й відвертих шахраїв, від яких за свої гроші взагалі нічого не отримаєш. Про небезпеки, на які наражається споживач, що купує товари в інтернеті, ми вже писали («Урядовий кур'єр» № 61 від 29 березня). Втім, не вважаємо тему вичерпаною. Зважаючи на зацікавленість широкого загалу, пропонуємо кілька порад, які дадуть змогу якщо не повністю позбутися ризиків, то принаймні зменшити їх:

— не купуйте дорогих товарів у незрозумілих магазинах, звертайте увагу, чи вказано повну адресу магазину в контактних даних, чи відповідає вона дійсності (наприклад, місцезнаходженням магазину вказано Київ, на електронній мапі, що додається, — зовсім інше місто). Якщо вказано лише місто без адреси, це вже наводить на сумніви, коли адресу вказано — не завадить поцікавитися через пошукові системи, що там насправді;

— у разі якщо на сайті вказано одного продавця, а оплатити товар пропонують на рахунок зовсім іншого (зазвичай фізичної особи), у вас має виникнути підозра;

— з’ясуйте, чи є можливість самостійно вивезти товар: навіть якщо оберете інший спосіб доставки, така можливість вказує на те, що продавець принаймні фізично існує і має приміщення. Якщо ж продавець у рідному місті навіть за копійчаний товар, який можна винести в кишені, вперто нав’язує поштові або кур’єрські послуги, такий варіант не вартий уваги: якщо продавець і сумлінний, це обійдеться вам удвічі, а то й утричі дорожче за вартість самого товару;

— перевірте на інших сайтах, чи відповідають істині заявлені продавцем технічні характеристики товару (у самого був випадок, коли продавець надав неправильні дані про місткість електричного чайника, тоді як на фото було видно іншу цифру, нанесену на корпусі приладу);

— обов’язково поцікавтеся, чи надається гарантія на цей товар, які є можливості його обміну і повернення; якщо продавець не відповідає на це питання чи дає незрозумілу відповідь — це не ваш продавець. Так само варто уточнити, гарантія надається від виробника чи продавця. Останній варіант означає, що ремонт буде не в сертифікованій майстерні, а десь у гаражі знайомого продавця, якогось «дяді Васі», чия кваліфікація сумнівна;

— якщо магазин вимагає обов’язкову передоплату вашої покупки, оминайте його десятою дорогою: передоплата вигідна для вас, бо накладеним платежем виходить дорожче, але можливість вибору способу оплати сумлінний продавець має запропонувати обов’язково;

— якщо продавець пропонує товар під замовлення, це означає, що він придбає його в когось іншого і перепродасть вам, не ображаючи себе, коханого, тож краще пошукати іншого продавця — дешевше вийде;

— купівля на віртуальній барахолці чи через соціальні мережі — це фактично гра на гроші в азартні ігри з незнайомою людиною її картами. Вам можуть підсунути товар із прихованими дефектами або «мильницю» — у корпус престижного дорогого апарата вставляють механізм від іншого, значно дешевшого. Він начебто працює, але не виконує всіх необхідних функцій і має значно гірші технічні характеристики, а продавця потім шукай, наче вітру в полі;

— перегляньте відгуки про роботу інтернет-магазину, при цьому передивіться правила розміщення відгуків: певна річ, не можна розміщувати нецензурну лайку і тому подібне. Але якщо продавець сам зазначає, що видалятиме негативні відгуки (є й такі!), — значить, є що приховувати, тримайтеся подалі від такого продавця. Існують незалежні сайти відгуків, які не модерують продавці — там можна отримати достовірнішу інформацію;

— опис товару має бути повним і містити усі відомості, необхідні для свідомого вибору. Певна річ, ці відомості можна уточнити на сайті іншого продавця аналогічного товару, але це зайві витрати вашого часу. Крім того, нема впевненості, що пропонований товар тотожний;

— загалом звертайте увагу на наявність та ефективність зворотного зв’язку. Якщо продавець не відповідає на просте запитання, скажімо, про розміри або потужність пропонованого виробу, які не вказано в описі товару, його сумлінність викликає сумніви;

— так само викликає сумніви, коли значної кількості товарів, що вказані як такі, що є в наявності, насправді у продавця нема і це з’ясовується вже під час оформлення замовлення.

Сподіваємося, наші поради допоможуть вам зробити правильний вибір.

Вдалої купівлі!