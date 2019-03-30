На Полтавщині успішно здійснюють адміністративно-територіальну реформу. Вже сформовано 46 об’єднаних територіальних громад із 72 запланованих. Одними з перших в області плюси децентралізації оцінили в курортному Миргороді. Як розповів Миргородський міський голова Сергій Соломаха, від початку реформування до міста стало надходити більше коштів. Місту передали податки, які до цього надходили у державний бюджет. Ці кошти витрачають не тільки на латання дірок, а й на вирішення важливих для громади питань. Люди відчули, що їхній вплив на розвиток громади і держави набагато більший, ніж до децентралізації.
За словами міського голови, децентралізація — одна з найвдаліших реформ. Завдяки їй у міста з’являються нові можливості. У Миргороді відкрили перший в області ЦНАП, тепер його модернізують.
— Торік розширили ЦНАП і відкрили там нове приміщення. Для комфорту людей важливо, щоб усі адміністративні послуги були доступними й відкритими. Ми повністю реконструювали будівлю, в якій розташований центр надання адмінпослуг.
У місті розвивається й медична галузь. Торік міська громада взяла під опіку первинну систему медицини, щоб наблизити послуги до людей. Там планують збільшити кількість ФАПів у мікрорайонах до семи (нині їх п’ять).
Майже 14 тисяч миргородців підписали декларації з лікарями. Будівлі, де надають первинну медичну допомогу, повністю відновили й забезпечили сучасним обладнанням.
У курортного міста з’явилося більше коштів на благоустрій. Торік замінили тротуарне покриття на центральній вулиці. На умовах співфінансування з областю будують велодоріжки. Встановлюють нове вуличне освітлення, закупили техніку для господарських робіт, комунальних служб.
Дбають і про підвищення якості транспортних послуг населенню. Найближчим часом придбають чотири комфортабельні пасажирські автобуси, які працюватимуть на головних маршрутах. Завдяки співфінансуванню держави, області й міста зробили капітальний ремонт мосту через річку Хорол. Тривалий час ця ділянка дороги була в неналежному стані, а тепер її відбудували.
Чимало проектів у місті стосувалися й розвитку освітньої галузі. З вересня 2017 року в усіх шести міських школах першокласники навчаються за програмою Нової української школи. Спільно з місцевою, обласною владою та завдяки дотаціям з держбюджету для цих шкіл закупили меблі, методичні матеріали, мультимедійну техніку.
— Сьогодні впевнено дивимося в майбутнє і плануємо реалізацію нових важливих проектів. Дуже хочеться, щоб найближчим часом Миргород міг про себе заявити не тільки як курортне місто, а й як цікавий та привабливий туристський центр країни, — підсумував Сергій Соломаха.