З 5 по 7 квітня в Києві пройшла виставка «Світ канцелярії-2017», у якій взяли участь понад 60 компаній, представивши свою продукцію. Запам’ятався виступ на церемонії відкриття спеціального гостя — генерального директора ТОВ «Тетрада» Володимира Чайковського, легендарної (як потім писали деякі українські ЗМІ) особистості, яка стоїть біля витоків вітчизняного ринку канцелярських товарів.

До речі, на виставці ТОВ «Тетрада» представило, крім 9 видів зошитів, альбомів для малювання, ще 30 нових зразків продукції. Це серійний пластилін у шоу-боксах від 8 до 24 кольорів, акварельний папір, скетч- буки, флуоресцентні, перламутрові, дизайнерські набори кольорового паперу і картону, оновлені види акварельних фарб на підвісках та інше.

Я тоді вкотре щиро порадів за непосидючого 75-річного Володимира Чайковського, керівника без перебільшення талановитого і креативного, який може бути прикладом молодим директорам підприємств паперово-целюлозного профілю. Проте був переконаний, що Володимир Сергійович не обмежиться виставковим виходом і нагадає про себе колегам, здивувавши їх та українських споживачів канцелярськими новинками.

І не помилився: 19 травня керівник ТОВ «Тетрада» зателефонував до редакції й бадьорим голосом запросив на підприємство на презентацію нової імпортної лінії з виробництва зошитів. «Такої, — сказав у слухавку, — не побачите ніде не лише в Україні, а й у колишніх республіках СРСР!»

Нові вимоги до канцтоварів

«Я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі!» Знайомий і справедливий вислів: хороша річ має хорошу ціну. І дедалі більше українців починають думати саме так. Але погоджуючись із недешевими, наприклад, шкільними канцтоварами, споживачі висувають нові вимоги до їхньої якості. Купуючи зошити для школяриків, батьки стали звертати більше уваги на таку їхню характеристику, як відсоток білизни паперу, естетичний вигляд, високу щільність обкладинок.

На щастя, українські виробники вже можуть за­довольнити такі потреби покупців на нинішньому насиченому шкільними зошитами ринку.

Лише високої якості продукцію виготовляє ТОВ «Тетрада», яке працює в селі Тарасівка Києво-Святошинського району на Київщині. Продукція відповідає всім вимогам високотехнологічної поліграфії, яка вражає сучасністю і продуктивністю.

— Сьогодні запускаємо нову третю лінію Will Pemco Bielomatik Аlfa RF з виробництва зошитів, яка за якістю продукції не має аналогів в Україні, — із задоволенням говорив на офіційній презентації у фабричному цеху ТОВ «Тетрада» Володимир Чайковський. — І я по-справжньому щасливий, що дійшов до саме такої лінії, нехай і через 22 роки роботи в канцелярському бізнесі. Тож наша компанія відтепер підніметься ще на один щабель у виробничому процесі й значно поліпшить реалізацію продукції. Адже ця лінія має кілька нових опцій, яких бракує нашим конкурентам: це, по-перше, заокруглені кути зошита, по-друге, два самонаклади обкладинки, які дають змогу одночасно пакувати до 10 дизайнів у ящик. По-третє, лінія видає одразу ряд із 5 зошитів, тоді як для інших 4 — досягнення.

Тож ми зупинили свій вибір саме на ній і зробили все, щоб придбати цю техніку. Дуже сподіваємося, що ТОВ «Тетрада» заявить на канцелярському ринку про себе ще авторитетніше. І фахівці з Німеччини, які майже місяць монтували лінію, навчали наших робітників на ній працювати, допомогли підприємству в цьому.

Обкладинка — річ важлива

Пізніше Володимир Сергійович зізнався гостям, які прийшли на фабрику розділити з ним та колективом радість запуску нової лінії, що імпортна техніка дасть змогу підприємству підвищити вимоги не лише до якості продукції, а й до насиченості асортименту: це ми, люди старшого покоління, вчилися у школах, де на грубих обкладинках зошитів (у кращому разі) були таблиці множення. А нинішні школярі прагнуть тримати в руках естетичнішу продукцію. Тож вітчизняні підприємства, виготовляючи зошити, змушені орієнтуватися вже на культурні, художні, музичні та інші уподобання споживачів.

— До речі, ця лінія органічно вписується в компанію інших імпортних машин на підприємстві. Наприклад, незамінний на фабриці італійський конвеєр, який випускає найкращі в Україні альбоми для малювання, — керівник «Тетради» повів гостей цехом, демонструючи їм своє технічне господарство. — Профінансував новий проект німецький ПроКредитБанк, з яким давно співпрацюємо. Найбільшу кількість паперу постачає нам компанія «Мадіс», де керівником є Володимир Шабанов. Зазначу, що ТОВ «Тетрада» — не лише фабрика з виробництва зошитів, а й великий виробничий комплекс, на якому випускають понад 300 найменувань різноманітної продукції. Близько 200 з них виготовляють у Тарасівці. Решта — за кооперацією. У Конотопі Сумської області є завод, де випускають пластилін, гуаш та інші фарби.

Можемо, якщо хочемо

Я дивився на поміліметрово розраховану роботу німецької машини, яка п’ятірками видавала робітницям красиві зошити, і радів разом з усіма святу на фабриці. Нині живемо здебільшого негативом, але ТОВ «Тетрада» — такий собі тарасівський острівець добробуту: тут працюють не з примусу чи від безвиході, а із задоволенням, яке винагороджується достойним заробітком. Бо керівник підприємства думає не про те, як щось собі урвати й вивезти в офшори, а як купити нову техніку, щоб людям працювалося краще. Тож на порівняно невеликій території виробничого комплексу знаходять собі місце імпортні машини: спіральну та пакувальну встановили в цеху вже 2017 року.

Окрім того, ТОВ «Тетрада» постійно дбає про своїх дилерів у регіонах. Ви­робляти продукцію на ринок України нелегко, але найважча праця — її реалізувати. ТОВ «Тетрада» працює із 74 дистриб’юторами, серед яких Володимир Чайковський виокремив кращих: ТОВ «Аркуш» (м. Київ), ПП «План» (м. Черкаси), ПП Кротевич (м. Вінниця), ТОВ «Папір Сервіс» (м. Рівне), ТОВ «Стожари» (м. Кривий Ріг), ТОВ «Чадо» (м. Хмельницький), інтернет-магазин «Бейбі Плюс» (м. Одеса), ПП «Престиж Пак» (м. Черкаси), «Фозі Експансія Україна», «Велика кишеня Україна», ТОВ «Бест Прайс» (м. Київ), ТОВ «Міцар» (м. Харків), ФОП Гринько (м. Кропивницький), АТБ Маркет Україна, ФОП Тодоров (м. Київ), ФОП Дьомін (м. Хуст), ПП «Житомиррадіоком».

Завдяки їм та іншим помічникам ТОВ «Тетрада» торгівля замовляє в підприємства нові партії продукції. Бо навіть у великих супермаркетах упевнені, що його зошити, а також альбоми, пластилін чи фарби пилом не припадуть.

— Тобто можемо працювати якісно, якщо захочемо, — ділився думками після екскурсії в «Тетраді» голова президії асоціації «Укр­Папір» Євген Лобанов. — Пуск нової лінії на фабриці став, без перебільшення, великим святом для українських паперовиків. 20 років знаю Володимира Чайковського. Офіс його колись ще маленької фірми був на вулиці Кутузова в Києві. Усі ж зошити він виготовляв у... Румунії. Але закордон Володимира Чайковського, який встиг у житті скуштувати хліб високого чиновника Міністерства торгівлі України, не приваблював. Тому керівник ТОВ «Тетрада» спочатку купив першу лінію, побудував фабрику, а потім зробив її зразковим підприємством, якого в СНД немає. Хочу Володимирові Сергійовичу побажати якнайшвидшого виходу на ринки Європи, яка сумує за такими зошитами. Окрім того, Чайковський — добрий вітчизняний інвестор. Він не боїться нічого й, попри важку економічну ситуацію, весь час щось творить.

А виконавчий директор асоціації Едуард Літвак відзначив такі риси директора, як ініціативність та порядність. Перша дає змогу підприємству розвиватися навіть у складні часи. А порядність вселяє в колектив фабрики впевненість і бажання підкорювати нові вершини.

На презентації виступили також директор компанії «Бріск» Олексій Осетров і Тарасівський сільський голова Києво-Святошинського району Володимир Сизон. Перший сказав, що він проїхав усю Європу й бачив аналогічне підприємство лише у Швейцарії. Що ж стосується зошитів з нової лінії, то вони тепер стануть кращими в Україні. Сільський голова наголосив, що Тарасівка завдячує колективу компанії за чесно сплачені податки й допомогу селу: «ТОВ «Тетрада» живе турботами селян, хоч і вважається столичним підприємством. З Володимиром Чайковським легко знаходити спільну мову, бо це людина, яка вміє поєднувати особисте життя з інтересами громади. І в будень, і у свято».

Чи не тому на тетрадівському острівці добробуту часто бувають свята. І хай би так було ще довго!