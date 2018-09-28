Сучасні люди часто поводяться так, ніби в їхніх головах не мізки, а якась інша субстанція, або взагалі немає нічого. Чому добро і зло, любов і ненависть, війна і мир, свідомість і підсвідомість, віртуальний і реальний світ, а також багато іншого переплуталися в наших головах? Як могла одна червона ідеологія на багато десятиліть зачарувати мільйони недурних нібито людей? Абсурд. Відповіді на ці та інші питання провокуються епатажними творами художника Володимира Казаневського, який після успішних персональних виставок у Єгипті, Польщі, Бельгії та Словаччині представив на Батьківщині в столичному Національному музеї Тараса Шевченка нові роботи.
Сам автор називає їх жанр абсурдним живописом. У картинах Володимира Казаневського незвичні форми немов кокетують з вибуховим змістом. «Наше суспільство нагадує мені спільноту мазохістів, яка обирає собі таку владу, котра потім ґвалтує їх в особливо витонченій формі, — каже художник. — Тому виставка називається «Безумці». Тобто люди без розуму».
Нині роботи Володимира Казаневського є в приватних колекціях та музеях у Парижі, Нью-Йорку, Стамбулі, Осаці, Брюсселі, Києві. Вони регулярно з’являються на сторінках журналів в Україні, Швейцарії та Франції, а також демонструються на популярному французькому телеканалі France 24 та в багатьох виставкових залах.
Хоч як це дивно, та в школі з малювання у Володимира були погані оцінки і спочатку він писав гумористичні розповіді. Згодом закінчив Харківський держуніверситет за спеціальністю «Космічна радіофізика» та Київський інститут журналістської майстерності, працював на радіозаводі. Та врешті-решт створення карикатур з хобі стало роботою. Нині він лауреат понад 400 премій на міжнародних конкурсах карикатур у 51 країні світу, автор багатьох графічних романів, які видані головним чином за кордоном, відомий лектор з теорії мистецтва карикатури, співзасновник та член правління Київського клубу карикатуристів «Архігум». І щиро сподівається на дотепність своїх глядачів, які зрештою доведуть: у людства таки є здоровий глузд.
Оксана ГОЛОВКО,
Володимир ЗАЇКА (фото),
«Урядовий кур’єр»