Після нападу росії на Україну громади Полтавщини прихистили в себе сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб і тепер допомагають їм обжитися на новому місці. Зокрема з переселенцями активно працюють щодо їх інтеграції та можливого працевлаштування у Нехворощанській та Новоселівській громадах, де вони становлять майже 10 відсотків населення. Лідери цих громад разом з експертами регіонального офісу «U-LEAD з Європою» в Полтавській області розробляють програму інтеграції ВПО, в межах якої провели опитування, щоб визначити їхні потреби.

Це повідомила директор агенції місцевого розвитку тергромад Полтавського регіону Новоселівської громади Юлія Попова: «У програму плануємо закласти фінансування на проведення заходів, спрямованих на інтеграцію переселенців у нашу громаду. Плануємо також створити продовольчий резерв, щоб надавати допомогу цій категорії населення».

Від суми не зарікайся

У Нехворощанській громаді провели опитування серед жителів і представників місцевого бізнесу, щоб дізнатися, чим новоприбулі можуть допомогти їм.

«Місцевий бізнес у процесі інтеграції бачить можливість знайти нові кадри серед переселенців, адже є такі, хто має вузькопрофільну освіту чи досвід. Місцеве населення в цьому процесі вбачає потенціал щодо розвитку власної справи, адже матиме змогу реалізовувати свою продукцію (молоко, м’ясо тощо) більшій кількості споживачів. Переселенців цікавлять різні питання: від культурної інтеграції, інтеграції дітей та молоді в навчальний процес до забезпечення житлом. Ми вже визначили для себе місця, які використаємо в майбутньому під будівництво соціального житла», — розповіла заступниця Нехворощанського сільського голови Ольга Хоменко.

Про поліпшення умов проживання вимушених переселенців, забезпечення їх усім необхідним ішлося й на зустрічі заступника начальника Полтавської обласної військової адміністрації Олексія Бруслика з представниками Міжнародної організації з міграції (МОМ).

«За дорученням начальника ПОВА Дмитра Луніна проводимо систематичні огляди місць компактного проживання переселенців. Таких закладів на Полтавщині 229. У громадах визначили відповідальних осіб за приймання евакуйованого населення, розміщення в місцях компактного проживання та забезпечення гуманітарною допомогою. Це дасть змогу вибудувати правильну комунікацію та підтримувати зв’язки на місцях у разі потреби в новій евакуації. Такий підхід організовано і для роздавання гуманітарної допомоги», — розповів Олексій Бруслик.

Він зазначив, що Полтавщина перебуває у трійці лідерів у країні за створенням місць для переселенців, зайнятими та вільними місцями. Нині у 160 місцях компактного проживання проживають 8 тисяч людей. Загальна кількість вільних місць в області для переселенців — понад 5 тисяч, а за умови посилення матеріально-технічного оснащення закладів є змога створити додатково ще 3,6 тисячі ліжок.

Керівник діяльності МОМ у Східному регіоні Йоганнес Фромгольт розповів про допомогу, надану Полтавщині торік: «Ми підтримували осередки компактного проживання ВПО ремонтами, започаткували програму виплат. Найняли кілька мобільних бригад будівельників, які встановлюють вікна, ремонтують мережі та інше. Вони усувають проблеми, які, можливо, виникають після ремонтів. Допомагаємо непродуктовими речами: гігієнічними наборами, пральними машинами, ковдрами, постільною білизною та ліжками».

Під час обговорення надання гуманітарної підтримки Полтавській області сторони вирішили скласти перелік десяти місць компактного проживання, які потребують негайного ремонту.

Робота за запитом і навичками

Допомагає переселенцям із житлом і благодійний фонд «Карітас Полтава». Наприклад, він поліпшив житлові умови сім’ї Олени Некрасової зі Слов’янська Донецької області.

«У нас почалися дуже сильні обстріли: горіли вже будинки, вибухали ракети. Наші родичі, маючи знайомих у Полтаві, запропонували виїхати. У серпні ми переїхали в Полтаву. Спочатку ми жили в офісі у фермера. Умови там були не дуже комфортабельні. Тому ми звернулися по допомогу до волонтерів. Працівники фонду «Карітас Полтава» знайшли для нас у місті будинок із набагато кращими умовами», — розповіла Олена.

Із жовтня й досі за кошти фонду орендували кількасот помешкань для знедолених.

«Розраховувати на допомогу можуть вразливі домогосподарства внутрішньо переміщених осіб, серед яких особи похилого віку, тобто старші за 60 років, особи, які мають дітей до трьох років, вагітні, одинокі батьки з дітьми до 18 років, а також тяжкохворі, зокрема з інвалідністю», — розповідає координаторка проєкту благодійного фонду «Карітас Полтава» Лілія Бехтер.

За її словами, у січні співробітники фонду поселили внутрішньо переміщених осіб у 45 орендованих квартир та будинків в обласному центрі. Торік допомогли орендувати 98 помешкань. Переселенцям компенсують вартість оренди та оплату комунальних послуг.

«Внутрішньо переміщені особи можуть самостійно шукати квартиру або будинок, який їм до вподоби. Але наші працівники можуть допомагати їм у пошуку такого житла. Вартість орендної плати, яку «Карітас Полтава» допомагає виплачувати щомісячно, — 7500—9000 гривень залежно від кількості членів родини. Вартість комунальних послуг становить 2700 гривень щомісячно в опалювальний період», — додала Лілія Бехтер.

Кошти на оренду фонд виплачуватиме до кінця травня, а на комунальні послуги — до кінця опалювального сезону.

Багато робить для переселенців у Полтаві й волонтерський центр адаптації ВПО. Проєкт реалізують за підтримки Посольства Канади в Україні. У його межах таким людям надають психологічну підтримку, безплатні юридичні консультації. Команда HR-менеджерів допомагає цій категорії українців скласти резюме та отримати гідну роботу за запитом і навичками.

Оскільки Полтавська область аграрна, передовсім з роботою пощастить тим переселенцям, які виявлять бажання працювати в сільському господарстві. Наприклад, у селі Хомутець ФГ «Господар» планує створити кооператив. Господарство шукає серед переселенців фахівців з овочівництва, трактористів, інженерів та агрономів.

«Плануємо розширення, пропонуємо фермерам і аграріям з окупованих територій і з зони бойових дій допомогу, співпрацю, роботу, житло і навіть ділянку для посіву овочів», — повідомив власник господарства Віктор Галич.

Овочевим бізнесом ФГ «Господар» займається чверть століття. Сіють 30 гектарів овочів. Усього в нього в обробітку 200 гектарів ріллі.