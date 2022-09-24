Україна й далі працює над звільненням усіх своїх громадян, яких утримує російська сторона. За дорученням Президента Володимира Зеленського буде розроблено план заходів щодо реабілітації тих, хто повернувся з полону. Про це заявив керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак на брифінгу, присвяченому обміну й поверненню захисників України з російського полону.

«Відбувся дуже важливий для нас обмін, який зробив щасливими не лише родини наших героїв, а й усіх українців. Хоч це здавалося нереальною місією, особливо щодо командирів «Азова», — наголосив Андрій Єрмак. — Ми не зупинимося, доки не повернемо всіх наших героїв, усіх наших громадян, які перебувають у полоні».Як розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, серед 215 осіб, яких повернули з російського полону, 118 нацгвардійців (із них 108 — бійці полку «Азов»), 50 військовослужбовців ВМС Збройних сил України, 22 захисники з інших підрозділів ЗСУ, по дев’ять військовослужбовців Державної прикордонної служби, Національної поліції та підрозділів ТрО, по одному працівнику СБУ, Держспецслужби транспорту, Державної митної служби та двоє цивільних.

Загалом унаслідок обміну звільнено 188 осіб, які раніше було евакуйовано із заводу «Азовсталь». Також вдалося повернути додому вісьмох поранених під час російського теракту в окупованій Оленівці на Донеччині.

«Це черговий етап операції, яку ми проводимо на постійній основі відтоді, як у нас почали з’являтися полонені. Особливо це активізувалося після Азовсталі. Цей черговий етап — найбільший обмін за час війни», — повідомив начальник ГУР.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк додав, що за час повномасштабного вторгнення це вже 20-й обмін, загалом було звільнено 802 громадянина України.

«200 осіб, яких ми вчора обміняли на території Чернігівської області, — це ті, на кого ми обміняли Медведчука, не просто одіозного кума путіна, а якісно задокументованого нами державного зрадника», — розповів він.

За словами керівника СБУ, йдеться про план «Промінь», який розробило фсб рф для впливу в Україні і в якому Віктор Медведчук брав безпосередню участь.

«Варто згадати про доволі важливу історію про агентурну мережу так званого професора, яка працювала в Одеській та Івано-Франківській області. Вона спеціалізувалася на збиранні інформації та передаванні її ворожим спецслужбам. На території Івано-Франківської та Хмельницької областей функціонувала агентурна мережа, яка, крім збирання інформації, готувалася до створення відповідних квазіреспублік у цих регіонах», — зазначив Василь Малюк.

Дружина звільненого командира полку «Азов» Дениса Прокопенка Катерина, яка взяла участь у брифінгу за допомогою відеозв’язку, розповіла, що після кількох місяців невідомості вона нарешті почула голос чоловіка.

«Ми всі боролися за їхнє повернення. Дуже дякую Президентові Володимиру Зеленському, який узяв це питання під особистий контроль. Дякую за підтримку питання звільнення наших полонених на світовій арені. Також дякую Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Офісу Президента, МЗС, усім причетним», — сказала Катерина Прокопенко.

Вона наголосила, що боротьбу не завершено і багато жінок усе ще чекають своїх мужніх воїнів і сподіваються, що зможуть їх побачити.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що більшість зі звільнених українців уже зустрілися з рідними. Частина з них зараз перебуває в медичних установах у Чернігові.

Стан звільнених військових різний, адже когось із них утримували на території рф, когось — на тимчасово окупованій території Донеччини. У більшості спостерігається виснаження через хронічне недоїдання.

Українські слідчі поспілкуються з військовими та зафіксують їхні свідчення про злочини, скоєні стосовно них у російському полоні.

«Майже всі потребують лікування й реабілітації. Абсолютно всі потребують психологічної реабілітації, і таке доручення дав Президент. До цієї роботи буде залучено найкращих фахівців», — зазначив Денис Монастирський.

Андрій Єрмак додав, що глава держави доручить підготувати та представити йому план заходів щодо реабілітації й допомоги тим, хто повернувся з полону.

«Тому ми зустрічаємося. Буде велика нарада за участю омбудсмена, міністра соціальної політики, представників уряду, парламенту. На початку наступного тижня доповідатимемо Президентові про чіткий план реабілітації», — повідомив керівник Офісу Президента.

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