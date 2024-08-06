У привітанні глава держави наголосив, що саме завдяки мужності та майстерності воїнів ПС ЗСУ небо України залишається українським. Тільки українським.

Подяка кожному льотчикові

«російський окупант дуже сподівався знищити українську авіацію та ППО — нашу спроможність захищати свою державу. Але українці цього не допустили. І це справжній героїзм, коли нашим воїнам Повітряних сил довелося протистояти більшому повітряному флоту росії. Україна змогла досягти своїх цілей, змогла захищатися, змогла знищувати окупанта.

За майже два з половиною роки цієї війни наші Повітряні сили здійснили вже 22 тисячі бойових вильотів. І ми збільшуємо силу нашої авіації. Україна тепер володіє сучасними справді ефективними системами ППО. Таких систем ще не достатньо, щоб закрити від російських ракет і дронів все наше небо, але сьогодні український повітряний щит уже один із найсильніших у Європі. Українці довели, що можуть збивати навіть ті російські ракети, зокрема балістичні, про які довго говорили, що вони нібито не досяжні для захисників неба. Українці довели, що здатні оберігати чистоту українського неба від ворога й захищати від російського терору життя наших людей, наших міст та сіл. Я дякую за це кожному льотчику наших Повітряних сил. Дякую за це всім інженерам, технічним працівникам, кожному воїну нашої ППО, усім українським зенітникам і всім, хто тренує наших воїнів так, щоб Україна відчувала результати бойової роботи українських Повітряних сил. Ми всі пишаємося вами, наші воїни», — сказав Президент.

Неможливе зробили можливим

Президент України звернув увагу, що розпочався новий етап розвитку ПС ЗСУ.

«Ми багато зробили для того, щоб українські Повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації — західну бойову авіацію. Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити наше українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших Сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово «неможливо», але ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, а тепер це реальність, реальність у нашому небі.

F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають з F-16,і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую! Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери —ми цінуємо вашу підтримку!»

А підтверджуючи цю реальність, у небі пролетіли винищувачі не тільки МіГ-29 та Су-27, а й F-16.

Президент наголосив, що літаків F-16 та навчених пілотів поки що недостатньо. Україна очікує на додаткові винищувачі від країн-партнерів, а наші пілоти й інженери продовжують проходити відповідні навчання та тренування.

А ще зауважив, що слід працювати, щоб країни-сусіди збивали російські ракети, які летять у їхньому напрямку.

«Такої коаліції нам на сьогодні дуже не вистачає. Бо це велика відповідальність для однієї країни-сусіда — допомагати нам збивати ракети. Я думаю, що ще є такий інструмент, щоб країни НАТО обговорили з Україною можливості такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які збиватимуть ворожі ракети», — зазначив він і повідомив, що доручив українським дипломатам підготувати з Північноатлантичним альянсом зустріч у форматі Ради Україна — НАТО для обговоренняцьогопитання.

Нагороди захисникам неба

У День Повітряних сил ЗСУ Президент Володимир Зеленський відзначив захисників неба України державними нагородами.

Глава держави вручив орден «Золота зірка» дружині загиблого Героя Українипідполковника Дениса Василюка. З березня 2022-го до травня 2024 року він здійснив 94 бойові вильоти: знищував БпЛА та крилаті ракети, озброєння, авіаційну і військову техніку російських окупантів на землі, зокрема завдавав авіаударів по об’єктах на острові Зміїний. 17 травня цього року, коли підполковник Денис Василюк атакував ворога на харківському напрямку, в літак влучила ворожа ракета. Ціною власного життя він знищив усі визначені цілі та врятував побратимів на передньому краї оборони.

Президент відзначив орденом «Золота зірка» із присвоєнням звання Героя Українимайора Дмитра Самофалова. З початку повномасштабного російського вторгнення він здійснив 358 бойових вильотів. Зокрема, знищив 245 російських окупантів, 26 танків, 79 БТР, 134 БМП та іншу військову техніку, а також склади боєприпасів і пального, ОП і КСП, переправу й автомобільний міст.

Двоє воїнів отримали відзнаки «Хрест бойових заслуг». Майор Іван Єфремов здійснив 300 бойових вильотів з початку повномасштабного вторгнення. Лише цього року знищив десять танків, 12 броньованих машин, шість автотранспортних засобів і 200 російських окупантів. Полковник Анатолій Удовенко організував ефективне застосування зенітних ракетних дивізіонів, на озброєнні яких є ЗРК С-300В1 та Hawk. З початку повномасштабного російського вторгнення зенітний ракетний полк під його командуванням знищив 11 російських літаків, 21 гелікоптер, 83 розвідувальних і ударних БпЛА і 23 крилаті ракети.

Глава держави відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» І, ІІ і ІІІ ступенів та медалями «За військову службу». Він вручив бойові прапори 225 зенітному ракетному полку Повітряного командування «Схід» Повітряних сил ЗСУ та 36 окремій авіаційній ескадрильї безпілотних авіаційних комплексів 383 окремої бригади безпілотних авіаційних комплексів Командування Повітряних сил ЗСУ і присвоїв почесні найменування: 208 зенітній ракетній бригаді Повітряних сил ЗСУ — «Херсонська», 831 бригаді тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ — «Миргородська», 14 зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ — «Уманський», 101 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ — «Вінницький», 57 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ — «імені гетьмана Івана Сулими».

Джерело: Офіс Президента