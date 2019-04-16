На повноцінну роботу цього термінала чекали кілька років. Знаково, що саме він обслуговуватиме лише лоукостери, які останніми місяцями значно активізувалися в Україні. Це надзвичайно позитивно, адже чимало з них пропонують дешеві рейси з київського аеропорту до великих європейських міст і курортів.
Як зазначили «УК» у прес-службі аеропорту Бориспіль, у середньому щодня з термінала F обслуговуватимуть 15 рейсів від п’яти компаній-лоукостерів. У день відкриття цього термінала, 31 березня, їх було 17. Нині щодня з нього, згідно з реєстрацією пасажирів, вирушає майже 3 тисячі людей. Проте сказати напевно, якою була заповнюваність літаків у ці дні, неможливо. Аеропорт Бориспіль не може назвати цієї цифри.
Термінал віддано лоукостерам Sky Up, Ryanair, Laudamotion, Bravo Airways та «Буковина». Наприклад, 2 квітня з цього летовища були такі рейси: Sky Up — три до Шарм-ель-Шейха, Bravo Airways — до Бейрута, Ryanair — до Стокгольма, Вільнюса, Афін і Кракова, Laudamotion — до Відня.
Деякі компанії, як Ryanair та Laudamotion, активно протягом останнього місяця рекламували свої рейси і надто низькі ціни на них. Начебто можна купити квиток на будь-який напрямок лише за 10 євро. Підтвердити цю інформацію складно, адже зв’язатися з лоукостерами не можна. Хоч знайома кореспондента «УК» повідомила, що вона купила квиток у напрямку моря (до якогось європейського міста) за 20 євро. Ця ціна невисока. Проте, за її словами, рейс переносили день за днем кілька разів, тому вона навіть не хотіла називати його. Пасажири кажуть, що часто переносять час вильоту.
Згідно із сайтами компаній-лоукостерів, чимало рейсів, приміром до кавказьких міст Тбілісі, Єревана та інших, коштують недешево. Ціни коливаються від 5 до 6 тисяч гривень в обидва боки (приміром Київ — Тбілісі — Київ). Такі ціни ніяк не можна назвати низькими і притаманними лоукостерам.
Хоч перевага у формуванні низьких цін на рейси компаній є. Українські чиновники домоглися цього. І наші співгромадяни таки літатимуть у європейських та інших напрямках дешевше.
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Чимало цікавих рейсів компанії планують упровадити восени. Згідно з інформацією із сайту Ryanair, до німецьких міст Карлсруе, Дюссельдорф, Франкфурт та Нюрнберг з аеропорту Бориспіль їхні літаки літатимуть не раніше, ніж у жовтні–листопаді 2019 року.