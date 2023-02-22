До Вільшани Звенигородського району на Черкащині щойно повернулася з відрядження бригада енергетиків місцевого відділення РЕМ. Повернулася з почуттям успішно виконаного обов’язку. Поїздка була особливо відповідальною: протягом більш як двох тижнів фахівці відновлювали електропостачання в дев’ятьох населених пунктах Снігурівської територіальної громади Миколаївської області.

У складних умовах війни

Працівники електричних мереж на власні очі побачили наслідки варварських руйнувань, яких завдали окупанти, адже територія громади одинадцять місяців перебувала під навалою рашистської нечисті й лише недавно її визволили героїчні ЗСУ. Добиралися до Миколаївщини власним ходом — стареньким автомобілем з будкою на кузові, до якого звикли жителі місцевої громади. Подорож зайняла майже добу. Жити й працювати довелося в не менш складних умовах.

Роботи проводили тільки після того, як місцевість перевірили сапери, адже відхилятися від визначеної ними відстані поблизу пошкодженої електромережі було вкрай небезпечно. Навколо ще лунали вибухи артилерійських снарядів, у небі раз у раз з’являлися літаки й гелікоптери. Але черкасці чудово розуміли, що від їхніх зусиль залежить електропостачання жителів Миколаївщини. Тому разом з багатьма іншими бригадами, які з’їхалися сюди з усіх областей, працювали фактично без перепочинку, не знаючи ні вихідних, ні перерв через несприятливі погодні умови. Швидко замінювали зруйновані електроопори, дроти, траверси, ізолятори, кабельні відгалуження до будинків. Енергетики Олег Демченко, Анатолій Пустовойт, Сергій Шабала, Іван Заболотний та Іван Горбонос проявили високу компетентність, професійний підхід до справи.

Найкращою нагородою для бійців енергетичного фронту стала безмежна вдячність місцевих жителів, які натерпілися лиха за місяці російської окупації.

Висока напруга допомоги

Із початку російського вторгнення мільйони українських будинків залишилися без світла. Нині окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати всю громадську інфраструктуру, а електричні мережі — чи не найголовніша їхня ціль.

Разом з колегами з інших регіонів України енергетики ПАТ «Черкасиобленерго» активно допомагають колегам АТ «Миколаївобленерго» відновлювати після ворожих обстрілів пошкоджені лінії електропередач. Нині в області над відновленням електропостачання працюють три бригади підприємства, зокрема 20 осіб персоналу та сім одиниць техніки.

Одними з перших долучилися до відновлення електромереж на Миколаївщині бригади розподільних мереж та служби високовольтних ліній. Як розповів заступник технічного директора з високовольтних мереж ПАТ «Черкасиобленерго» Валентин Бурла, з торішнього листопада й досі члени бригади почергово виїжджають на відновлення. Особливо багато роботи було у Снігурівці.

Висока напруга днів перебування на Миколаївщині добре запам’яталася електромонтерові високовольтних ліній ПАТ «Черкасиобленерго» Олександрові Піхуру. Працювали і вдень, і вночі в будь-яку погоду, згадує енергетик. Використовували дві автовишки та один бригадний автомобіль. Розуміли, що нашим захисникам в окопах ще важче, тому чітко та оперативно виконували роботу. Оскільки працювати доводилося на замінованих територіях, під вибухи, енергетикам допомагали сапери ДСНС, розміновуючи територію.

Умови були складними, заважали вітри, безперервні дощі, спецодяг швидко намокав, тому доводилося часто перевдягатися. Добре, що керівництво ПАТ «Черкасиобленерго» забезпечило монтерів додатковим спецодягом.

Як зауважив майстер служби високовольтних ліній Сергій Гордієнко, спочатку було трохи страшнувато, бо раніше під час обстрілів та ще й на замінованій території робіт не виконували. До того ж довжина пошкоджених ліній була дуже великою. Проте й до таких умов призвичаїлися. Швидко замінювали та ремонтували все, що було необхідно, щоб у подальшому електромережі працювали бездоганно.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім відзначив роботу енергетиків Черкащини й подякував їм за допомогу. Зі словами вдячності до колег із компаній Черкаської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей звернувся в.о. генерального директора АТ «Миколаївобленерго» Вадим Данилків. Надалі енергетики планують продовжити співпрацю та допомогу, щоб світло повернулося в кожну оселю жителів області, а ворог назавжди покинув нашу країну.

Марка, яка випромінює світло

На знак вдячності енергетикам за величезні зусилля в боротьбі з темрявою, до якої призвели російські удари по енергетичній інфраструктурі, АТ «Укрпошта» випустила марку. Так поштовики відзначили титанічну роботу комунальних служб — дорожників, водопостачальників, газовиків, зв’язківців.

Нову марку «Воїни світла. Воїни добра» презентували та випустили представники Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» спільно з ПАТ «Черкасиобленерго». Це марка, яка сяє в ультрафіолетових променях, для якої було виготовлено спеціальний штемпель білого кольору. У такий спосіб закарбовано подвиг героїв енергетичного й комунального фронтів.

«Саме завдяки їхньому героїзму й самовідданій праці тримається Україна, а країна-терорист росія прорахувалася й не змогла занурити Україну в темряву, знищивши нашу критичну інфраструктуру. Перший поштовий випуск 2023 року — про виняткову стійкість та професійну майстерність бійців невидимого фронту, яких уся країна побачила в найтемніші часи», — йдеться у повідомленні Черкаської дирекції АТ «Укрпошта».

ДОВІДКА УК

Номінал кожної марки — М (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 250 г в межах України). Наклад блоку — 300 тисяч примірників. Придбати поштовий випуск можна у відділеннях АТ «Укрпошта» та офіційних магазинах Укрпошти на маркетплейсах (віртуальних торгових майданчиках).

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ВИПУСК НОВОЇ МАРКИ

Поштовий блок «Воїни світла. Воїни добра» в ультрафіолетових променях яскраво сяятиме в темряві. Блок надруковано з використанням двох видів лаку (глянсового і матового) та із застосуванням технології вибіркового лакування.

Поштова марка «Дорожники», що входить до цього блоку, — перша марка 2023 року, вона має порядковий номер 2023. Це символічно.

Автор блоку Олександр Нікітюк відомий як автор випуску «Пес Патрон».