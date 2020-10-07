Україна попрощалася з курсантами та офіцерами, які загинули 25 вересня внаслідок катастрофи літака Ан-26 поблизу Чугуєва

Cвідком цього сумного заходу стала харківська площа Свободи, яка досі не бачила нічого подібного.

Як відомо, увечері 25 вересня в Харківській області, заходячи на посадку, поблизу аеропорту Чугуєва зазнав катастрофи літак із курсантами Харківського університету Повітряних Сил.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних Сил імені І. Кожедуба та семеро членів екіпажу. На місці катастрофи загинули 25 осіб. Курсант Віталій Вільховий помер у лікарні від опіків. Церемонія прощання з ним відбулася 29 вересня на меморіалі Слави в Харкові. А 30 вересня його поховали на Львівщині.

Курсант 133 навчальної групи льотного факультету В’ячеслав Золочевський (єдиний, хто вижив), у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Церемонія прощання почалася о 10-й годині 6 жовтня. Тіла загиблих із почесною вартою пронесли через площу до місць, відведених для їхніх рідних і друзів, які не в змозі були стримувати сліз скорботи. Диктор оголошував кожне ім’я загиблого, звання та рік народження, а телебачення у прямому ефірі транслювало їхні світлини.

На площі Свободи були присутні Президент Володимир Зеленський разом з першою леді, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та інші представники влади, викладачі університету і вчителі загиблих курсантів.

У виконанні військового оркестру прозвучав Державний Гімн України. Військові скорботного караулу встановили труни з тілами загиблих на постаменти та обгорнули їх Державним прапором.

Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. А над площею у скорботі пролетіли транспортні літаки та винищувачі.

Після завершення церемонії прощання труни з тілами загиблих помістили в мікроавтобуси, які доправили їх до місць поховання в різні регіони України.

Чугуївський міський голова Галина Мінаєва разом із громадою висловила щирі співчуття рідним та близьким загиблих: «Поділяю з ними біль втрати, низько схиляю голову у смутку. Вічна пам’ять загиблим офіцерам і курсантам! Нехай земля буде для них небом».

Володимир Зеленський одразу після катастрофи доручив створити комісію, яка з’ясовує причини авіакатастрофи. Її очолив віцепрем’єр Олег Уруський.

28 вересня він поінформував, що «чорні скриньки» літака у задовільному стані, їх почали розшифровувати. Уламки літака привезли до військової частини в Чугуївському районі, де їх досліджують, повідомляє Укрінформ.

Державне бюро розслідувань називає чотири версії катастрофи літака. Серед них технічна несправність агрегатів, неналежне виконання обов’язків членами екіпажу, неналежне виконання службових обов’язків особами, відповідальними за управління польотами, й неналежне технічне обслуговування повітряного судна.

Члени сімей загиблих військовослужбовців отримають по 1,5 мільйона гривень допомоги від держави.

Речник Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Кожедуба Олег Кошевой повідомив, що 1 жовтня на місці катастрофи Ан-26 на Харківщині встановили тимчасовий пам’ятний знак з написом «Вічного вам польоту. Ан-26-Ш б/н 76. 25.09.2020». Його встановили з ініціативи університету та офіцерів військової частини в Чугуєві. Біля пам’ятника 3 жовтня, дев’ятого дня після трагедії, відслужили панахиду.

У ЗСУ спростували «масові відрахування» із ХНУПС після авіакатастрофи. За інформацією Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, жоден курсант льотного факультету не виявив бажання відрахуватися з навчального закладу. Вони виявили вірність обраному фаху.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження медаллю «За військову службу Україні» посмертно загиблих у авіакатастрофі Ан-26. Відповідний документ № 421/2020 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє УНІАН. «За самовіддане служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку постановляю: нагородити медаллю «За військову службу Україні», — йдеться у документі.

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