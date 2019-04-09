Усі комплектуючі новітньої розробки виготовлено на українських оборонних підприємствах. «І величезний внесок, зокрема і збільшення радіуса дії ракет, використання високоточного озброєння, потужнішої бойової частини — це досягнення оборонного комплексу України, КБ «Луч», нашого ІТ-сектору, сектору, який розробляє бронетехніку», — підкреслив Президент і Верховний Головнокомандувач Петро Порошенко, який спостерігав за перебігом випробувань.
У їх проведенні взяли участь курсанти Одеської морської академії, які нині проходять навчання, освоюють техніку і в майбутньому працюватимуть із цим ракетним комплексом. Це робиться для скорочення періоду опанування такої техніки.
За випробуваннями спостерігали й військові аташе країн-партнерів України. І не лише вони. Ворог також не сидить склавши руки. З боку РФ виявлено різноманітні спроби перешкоджання випробуванням. «Супротивник намагається закрити небо, використовує засоби радіоелектронної боротьби. Але це створює реальні умови бойового застосування зазначених ракет. Жодних пом’якшених умов, — констатував Петро Порошенко. — Ми готові до того, щоб завершити випробування. І вже в грудні комплекси буде прийнято на озброєння і розташовано на кораблях Військово-Морських сил України та в підрозділах берегової оборони».
Приємно, що ракета подолала неблизьку відстань 250 кілометрів і вразила ціль в акваторії. А Петро Порошенко запевнив, що українська армія й надалі отримуватиме нове сучасне озброєння й техніку задля зміцнення обороноздатності країни.
Адже Україна — морська держава, яка має життєво важливі інтереси в акваторіях Чорного й Азовського морів, має Військово-Морські сили для захисту цих інтересів. Днями спущено на воду новий, уже сьомий за рахунком, броньований катер для ВМС. На підході — десантно-штурмові катери й освоєння переданих американськими партнерами двох кораблів берегової охорони.
«У перспективі — озброєння протикорабельними ракетами, засобами проектування сили на ближні й дальні морські зони. Ми рухаємося шляхом системних змін, забезпечуємо ефективну взаємодію з партнерами з країн НАТО», — наголосив Петро Порошенко. З ними Україна ніколи не мала таких ефективних відносин, як нині. Це й слугує доказом правильного шляху інтеграції нашої держави до структур ЄС і НАТО.
«Розроблено й скоординовано стратегію реформування ВМС до 2035 року. Це поетапне нарощування військово-морських спроможностей. І ми вже почали реалізувати перший етап — встановлення контролю над територіальними водами і зміцнення кордонів, — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. — Запевняю, що морський кордон України перебуває під надійною охороною ВМС».
В Одесі Петро Порошенко зустрівся з військовими та родинами наших моряків, незаконно полонених РФ поблизу Керченської протоки. Родичів героїв він запевнив, що влада робить усе можливе задля звільнення наших хлопців. Ця зустріч стала символом солідарності з ними. Щоб вони знали: Україна, український Президент, українська влада, Збройні сили пам’ятають і щоденно ведуть боротьбу для прискорення їхнього повернення додому.
«Мені боляче, що добитися звільнення, незважаючи на потужну світову солідарність з Україною, поки що не вдалося. Ключ від повернення додому лежить у руках однієї людини. Ім’я цієї людини — президент Російської Федерації. Але вірю, що цей щасливий день настане. І буде це дуже скоро», — щиро підкреслив Петро Порошенко. Він зазначив, що українська сторона використовувала всі майданчики, починаючи від Ради Безпеки ООН і завершуючи Європарламентом, щоб прискорити ці кроки.
«Дуже пишаюся, як поводяться наші моряки. Її оцінив увесь світ. Абсолютно чітка правова позиція: жоден російський суд не має жодної юрисдикції, відповідно до міжнародних конвенцій. Вони військовополонені, і їх слід негайно повернути додому разом із захопленими бронекатерами й буксиром, і негайно відкрити вільне судноплавство для військових і цивільних кораблів України», — підкреслив Президент.
Нагороди наших моряків він вручив їхнім рідним.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»