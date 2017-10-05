Дебют нашої національної збірної на ІІІ міжнародних «Іграх нескорених» вийшов більш ніж вдалим: українці вибороли друге загальнокомандне місце.
«Ми дуже вболівали за вас, тримали кулаки і раділи кожній перемозі», — сказав Президент Петро Порошенко, вітаючи членів національної збірної — призерів спортивних змагань у Торонто. За словами Президента, своїм прикладом українські військовослужбовці — учасники «Ігор нескорених» демонструють кожному, що незважаючи на поранення, життя триває і можливі великі звершення. А спортсмени-герої — унікальний приклад для виховання патріотів.
Саме тому, зазначив Петро Порошенко, учасники «Ігор нескорених» мають спілкуватися з такими, як вони, захисниками української землі, що зазнали поранення і відновлюються в госпіталях. На переконання Президента, це сприятиме їх швидшому одужанню та психологічній реабілітації. «Кожен з вас є прикладом для багатьох поранених українських воїнів, які, дивлячись на вас, проходять не просто реабілітацію з відновлення своїх якостей, можливостей, а передовсім психологічну реабілітацію», — підкреслив глава держави. На думку Президента, участю в цих змаганнях наші військовослужбовці не просто продемонстрували спортивну підготовку, а показали «дух нашої нації, дух перемоги».
Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників антитерористичної операції, які зазнали поранення, контузії, каліцтва або іншого захворювання під час участі в антитерористичній операції, бронзовий призер з веслування на тренажерах ІІІ міжнародних спортивних змагань «Ігри нескорених» Вадим Свириденко подякував усім організаторам, які допомогли нашій збірній.
За словами чотириразового чемпіона «Ігор нескорених» з плавання Павла Будаєвського, для успіху спортсменам важливо було відчувати підтримку не лише фінансову, а й психологічну та моральну. Він запевнив: «Ми готові продовжити свою участь у наступних змаганнях та мотивувати і надихати інших, щоб слово «нескорений» закласти кожному, хто хоче брати участь у цих змаганнях».
За досягнення високих спортивних результатів на III міжнародних спортивних змаганнях «Ігри нескорених» у Торонто (Канада), виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету Української держави орденом «За заслуги» І ступеня нагороджено Павла Будаєвського, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня — Олега Зімнікова, Павла Мамонтова, Романа Панченка, Василя Пашкевича, Олександра Писаренка, Валерія Рака, Вадима Свириденка, Дмитра Сидорука, Олександра Ткаченка, Сергія Торчинського, Сергія Шевчука. Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня — Катерину Михайлову.
Серед відзначених високими державними нагородами — також тренерський склад української збірної та організатори змагань «Ігри нескорених», які підтримували українську збірну.
Глава держави нагадав, що наступні «Ігри нескорених» відбудуться в Сіднеї (Австралія), і висловив переконання: здобутки української команди цього року надихають на ініціативу з проведення майбутніх змагань в Україні. «Ми вміємо організовувати подібні заходи, і ваша перемога є дуже потужним аргументом для цього», — сказав Петро Порошенко зазначивши, що заручився в цьому питанні підтримкою кількох країн, повідомляє департамент прес-служби АП.