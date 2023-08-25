Цього року, як і торік, День Незалежності України пройшов без масових заходів в усіх куточках держави. Адже в умовах повномасштабної війни росії проти України загроза нових ударів російських терористів­окупантів по наших містах, на жаль, нікуди не зникла. Та й не до пишних церемоній у час, коли українці героїчно й самовіддано захищають свою незалежність ціною власного життя, проливають кров за вільне майбутнє українських дітей у вільній самодостатній країні.

Незалежній Україні — 32. росія прагне зламати, підкорити, знищити Україну. Але весь світ побачив справжню силу вільної та незалежної української нації. Об’єднався, щоб допомагати згуртованим, хоробрим, нескореним, непохитним, незламним українцям вибити з української землі московських нелюдів, руйнівників, убивць. Тож задумам ворога не збутися.

Об’єднана сила

З нагоди Дня Незалежності Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у Молитві за Україну, що відбулася в Софійському соборі в Києві. Разом із президентським подружжям молилися представники церков і релігійних організацій.

На Софійській площі за участю глави держави, урядовців, іноземних гостей, військових відбувся офіційний захід з нагоди Дня Незалежності.

Присутні насамперед ушанували хвилиною мовчання пам’ять українських героїв різних часів, які боролися за свободу й незалежність України та віддали життя за неї.

У промові Президент Володимир Зеленський заявив: «Українську незалежність з українських рук ми не випустимо. Ми всі об›єднані цим відчуттям. Пам’ятаємо, через що пройшов український народ. Бачимо, що загрожує. Б’ємося з ворогом. І знаємо, що ми вміємо. Уміємо перемагати! І переможемо! Українські діти на українських площах і вулицях так само святкуватимуть українську незалежність. Наші онуки святкуватимуть. І їхні онуки. Так само разом із друзями нашої держави. Із союзниками та партнерами України, яких Україна сама собі обиратиме — завжди вільно. І більше ніколи не буде пауз в українській історії.

Ми будемо берегти нашу єдність. Коли росія вдерлася з повномасштабною війною, жодного дня не було такого, щоб Україні бракувало єдності. І тому жодної можливості в росії не було, щоб використати щось у нас проти нас, проти України. Ми дамо Україні таку силу, якої достатньо, щоб перемагати завжди. Жорстко ставитимемося до всіх, хто намагається розбити зсередини, розпродати, послабити силу українську. І найближчим часом будуть відповідні законодавчі ініціативи».

Глава держави наголосив, що Україну світ чує і підтримує, що світова більшість — з Україною і допомагає.

«Але і сама Україна має бути в силах захистити себе. Завжди. У нашої держави довгий час не було потрібних оборонних виробництв. Тепер вони є, розвиваються. І створимо більше. У сміливості наших воїнів довгий час не було досвіду використання найкращої світової зброї, і тепер наша держава дає українським воїнам таку зброю. Довгий час Україну намагалися штучно розділити на табори, щоб нашій державі було неможливо увійти в потрібний альянс. Українська сміливість заслуговує бути тільки в найкращих світових альянсах. Україна заслуговує бути серед лідерів світу. І буде!

Наша держава вже гарантує спільну європейську безпеку. Така безпека неможлива без вашої міцності, українські воїни. Без потенціалу України. Без свободи та праці всієї нашої держави, усіх наших людей. Наш спільний європейський дім без України може бути лише незавершеним довгобудом. І я дякую кожному лідеру, який це розуміє», — цитує слова Володимира Зеленського його Офіс.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям, родичам полеглих на полі бою захисників, бойові прапори підрозділам і відзнаки «За мужність та відвагу».

Прем’єр­міністр Денис Шмигаль у привітанні зазначив, що українці знову борються за власне майбутнє, і подякував кожному захисникові та захисниці, які зі зброєю в руках боронять рідну землю.

«Дякую волонтерам, рятувальникам, медикам та вчителям, енергетикам та комунальникам. Кожен на своєму місці робить все що може, аби день перемоги настав якнайшвидше. Разом ми велика сила, яка рухає Україну вперед. Разом вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Сильну, вільну європейську державу», — переконаний він.

Підтримка союзників і партнерів

Присутній на заході Президент Литви Гітанас Науседа у виступі українською говорив, що росія прагне стерти українську ідентичність. А вбиваючи невинних людей, вона прагне знищити майбутнє України і Європи. Однак український народ чинить опір і не здається. І в очах всього світу подає безпрецедентний приклад мужності та рішучості.

«Литва ніколи не визнає окупацію й анексію Криму та інших територій України. Тому що Крим — це Україна, Донецьк і Луганськ, Маріуполь і Мелітополь — це Україна. Пам’ятаючи багато століть спільної історії, ми знаємо, що ви переможете. Вірю, що наступний День Незалежності України святкуватимемо разом з перемогою. Перемога — це мир, безпека і тривале процвітання. Це надія на справедливість для тисяч жертв російської агресії та їхніх родин.

Литва й надалі надаватиме Україні всебічну допомогу. Разом відбудуємо Україну. Вірю, що Україна одного дня стане членом Євросоюзу та НАТО. І агресор не визначатиме долю України. Наше бачення сьогодні — це сильна Україна в сильній Європі», — цитують його слова ЗМІ.

Перебуваючи в Україні, українською говорив і Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза. Він наголосив, що його країна прагне якнайшвидшої перемоги України. А під час спільної з Володимиром Зеленським пресконференції гість акцентував: «Дуже важливо, щоб у світі зрозуміли, що війна росії проти України — не європейська, а глобальна війна. Це війна проти всіх людей, вона стосується всіх держав і всіх громадян планети. Зараз доля світу вирішується в Україні».

Марселу Ребелу де Соуза наголосив, що Португалія ніколи не визнавала незаконної окупації Криму росією. Що Португалія підтримує на двосторонньому і міжнародному рівні всі ініціативи України. Що його країна й надалі надаватиме політичну, дипломатичну та гуманітарну допомогу Україні стільки, скільки буде потрібно. Що Португалія послідовно підтримує інтеграцію України в ЄС і НАТО.

Володимир Зеленський нагадав, що Португалія — учасниця танкової й авіаційної коаліції, вона підтвердила готовність долучитися до підго­товки українських пілотів та інженерного складу на сучасних винищувачах F­16. Україна розраховує почати з Португалією двосторонні переговори щодо безпекових гарантій.

Португалія бере участь у відновленні зруйнованих росією українських міст, зокрема розпочала реалізацію проєктів з відбудови освітніх закладів у Житомирській області. І португальські компанії планують посилити свою роботу в Україні.