У Лозовій на Харківщині та Волоському на Дніпропетровщині відкривають нові транзитні пункти прийому евакуйованих

У вівторок Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр соціальної політики Денис Улютін, заступник керівника Офісу Президента Ірина Верещук, представники МВС, ДСНС, начальники обласних військових адміністрацій, представники громад працювали в Павлограді на одному із ключових транзитних пунктів евакуації.

Щоб розвантажити транзитний центр, який приймає евакуйованих із прифронтових громад, відкривають нові транзитні пункти в Лозовій та Волоському. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Я в Павлограді разом з урядовою та рятувальною командами. Центр тут працює на межі можливостей — лише цього літа евакуйовано понад 52 тисячі людей з Донеччини та Дніпропетровщини, серед них тисячі дітей і сотні маломобільних груп населення. Щоб розвантажити центр, відкриваємо нові транзитні пункти в Лозовій та Волоському», — сказала Юлія Свириденко.

За її словами, до кінця місяця в 15 областях і Києві буде підготовлено щонайменше 30 тисяч місць, зокрема для маломобільних людей. Укрзалізниця щодня перевозить тисячі евакуйованих додатковими вагонами.

Глава уряду повідомила, що дала необхідні доручення залученим міністерствам і службам — від розгортання нових центрів до підготовки інфраструктури до зими. Прем’єр-міністр наголосила, що завдання уряду — щоб ніхто не залишився сам на сам із запитанням: «Куди їхати?».

Юлія Свириденко подякувала рятувальникам, волонтерам і громадам, які щодня допомагають українцям у дорозі до безпеки.

Через посилення обстрілів навантаження на пункт у Павлограді істотно зросло. Щодня там приймають майже 400 людей із Донеччини, Дніпропетровщини та прилеглих територій. Люди отримують фінансову, гуманітарну і медичну допомогу, юридичні та психологічні консультації, а також супровід у питаннях житла, документів і квитків. Роботу забезпечують обласна і місцева влада, десятки волонтерських та гуманітарних організацій.

На момент візиту в пункті перебувало 110 осіб. Під час роботи делегації прибули ще 160 евакуйованих. Частина людей одразу вирушила до Львівської, Кіровоградської та Київської областей.

Мінрозвитку напрацьовує рішення щодо переформатування місць тимчасового проживання. Відповідні напрацювання представлять найближчим часом.

Посилено і логістику: Укрзалізниця додала вагони з Павлограда та Дніпра до Києва і Львова, лише у серпні перевезено понад 500 людей.

«Евакуація триває щодня. Ми готуємо інфраструктуру до зими, розгортаємо нові місця для розміщення, працюємо разом із громадами і волонтерами. Дякую кожному, хто допомагає людям на цьому складному етапі», — підсумував віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів

Міністерство розвитку громад та територій