Україна готова розширювати співпрацю з ФРН і запрошує німецький бізнес інвестувати в нашу економіку

Партнерство з федеральною землею Північний Рейн-Вестфалія, економічно потужним регіоном, який посідає перше місце серед німецьких федеральних земель за обсягом торгівлі та інвестицій до нашої країни, має неабияке значення. На цьому під час робочого візиту до Федеративної Республіки Німеччина наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він провів зустріч з головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Останніми роками відчутно інтенсифікувалося партнерство між Україною та очолюваною вами найпотужнішою федеральною землею, передусім в економіці. Ми маємо гарні приклади співпраці у багатьох напрямах. Більшість німецьких інвесторів з істотним обсягом капіталовкладень в економіку нашої держави походить саме із землі Північний Рейн-Вестфалія», — зауважив Денис Шмигаль.

Не лише бізнесові контакти

Для посилення міжрегіональної співпраці очільник українського уряду запропонував розглянути питання про відкриття бюро землі Північний Рейн-Вестфалія в Україні, що стало б додатковим поштовхом для максимального використання наявного потенціалу.

«Однією з головних функцій представництва могло б бути поширення всебічної інформації серед промисловців і підприємців землі Північний Рейн-Вестфалія про можливості започаткування співпраці з українськими партнерами. Ідеться про поширення об’єктивної інформації про Україну для поглиблення не лише бізнесових контактів, а й інтенсифікації співпраці в освітній, туристичній, культурній та інших галузях», — зауважив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль висловив сподівання на активну участь німецької сторони у міжнародній платформі з деокупації Криму та повідомив, що на кінець серпня цього року заплановано проведення інавгураційного саміту «Кримської платформи», до участі в якому Президент України запросив понад 100 світових лідерів. Прем’єр-міністр передав Арміну Лашету запрошення Президента Володимира Зеленського відвідати Україну.

Трансформація вугільних регіонів

Очільник українського уряду провів зустріч із президентом Ландтагу федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Андре Купером.

«За активної підтримки німецьких партнерів триває реформа з децентралізації, яка вже довела ефективність у частині поліпшення якості публічних послуг та їх наближення до членів територіальних громад», — наголосив він.

Україна зацікавлена в обміні досвідом з німецькими партнерами у реструктуризації вугільних регіонів, їх відновленні та перетворенні на енергоефективні населені пункти, бо Північний Рейн-Вестфалія успішно подолав відповідні виклики.

«Торік у жовтні в землі Північний Рейн-Вестфалія перебувала українська делегація, яка мала змогу на практиці ознайомитися із процесом закриття шахт і трансформації вугільних регіонів. Сподіваюся, найближчим часом ми зможемо вийти на конкретні проєкти», — зазначив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що активізація міжрегіональної співпраці з федеральною землею розпочалася 1996 року, коли між Дніпропетровською облдержадміністрацією та землею Північний Рейн-Вестфалія було підписано договір про регіональне співробітництво в економічній галузі. Прем’єр-міністр підкреслив важливість створення рік тому неформальної робочої комісії Харківська область — Північний Рейн-Вестфалія із взаємодії в авіа— та космічній галузях, що теж сприятиме ухваленню договору про регіональне співробітництво з Харківщиною.

Андре Купер висловив готовність землі Північний Рейн-Вестфалія ділитися досвідом справедливої трансформації вугільних регіонів.

Перспективи плюс реформи

Із членами Німецько-української промислово-торговельної палати Денис Шмигаль обговорив перспективи співпраці. Адже німецький бізнес інвестує в Україну, створює робочі місця, сплачує податки та приносить нові стандарти й технології.

«Уряд і надалі впроваджуватиме реформи. На ключових позиціях для нас залишається судова реформа. Це те, чого очікує бізнес, і те, чого очікує суспільство, аби почуватися захищено», — зазначив Прем’єр-міністр.

Говорячи про нещодавно затверджену урядом Національну економічну стратегію до 2030 року, він зауважив, що це перший довгостроковий документ для держави.

«Над ним працювали сотні суб’єктів: асоціації, бізнес, громадські організації. Ми залучали максимальну кількість зацікавлених сторін. Документ збалансований і передбачає стратегічно важливі кроки», — підкреслив очільник уряду. Він висловив сподівання, що 4-й Німецько-український бізнесфорум, запланований у цьому місяці, дасть результати для розвитку двосторонніх відносин.

Інвестувати вигідно

Денис Шмигаль зустрівся з міністром транспорту, майбутнім прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Гендріком Вюстом. Сторони обговорили економічну співпрацю, партнерство у галузі діджиталізації та започаткування спільних інвестиційних проєктів в Україні.

«Ми бачимо значні перспективи у розширенні співпраці. Це можуть бути спільні проєкти в авіакосмічній галузі, у галузі логістики та розміщення в Україні виробничих потужностей для виготовлення батарей та інших комплектуючих для електромобілів», — вважає український Прем’єр.

Наша держава має значний транзитний потенціал, зокрема в питанні організації та розвитку вантажних перевезень між Європою та Азією. Україна зацікавлена налагодити взаємодію з портом Дуйсбург, найбільшим внутрішнім портом світу й найбільшим логістичним пунктом Центральної Європи.

«Ми готові розширювати співпрацю з Німеччиною й запрошуємо німецький бізнес інвестувати в Україну. Цього року маємо на меті залучити до 12 мільярдів гривень від продажу об’єктів великої приватизації. Триватиме залучення іноземних інвестицій завдяки державно-приватному партнерству в галузі інфраструктурних проєктів. 2020 року ми розширили і вдосконалили стимули для притоку інвестицій. Усе це дає гарні можливості для німецьких компаній вигідно вкладати гроші в Україні», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Під час зустрічі між UkraineInvest, агенцією NRW.Global Business і двома німецькими бізнесасоціаціями було підписано меморандум про взаєморозуміння стосовно налагодження українсько-німецького партнерства у галузі діджиталізації.

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