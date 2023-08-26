Осло також обіцяє надати ППО IRIS-T і обладнання для розмінування

Норвегія ухвалила рішення про передачу літаків F-16, які перебувають у неї на озброєнні. Ще Осло надає два винищувачі F-16 для навчальної місії українських пілотів. Про це журналістів повідомив Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який перебував у Києві з візитом. За його словами, Норвегія також передасть Україні системи ППО IRIS-T і обладнання для розмінування. Йонас Гар Стере пообіцяв докласти зусиль, щоб переконати інших партнерів надати нашій країні ЗРК NASAMS. Глава норвезького уряду пообіцяв українській стороні підтримку у відбудові енергетичної інфраструктури, а також питанні зберігання газу для проходження зимового періоду, повідомляє пресслужба ОПУ.

Відповідаючи на запитання журналістів, Президент Володимир Зеленський зазначив, що вже три країни погодилися передати Україні літаки F-16 після тренування пілотів: «Це Данія, Нідерланди та Норвегія. І ми надзвичайно вдячні всім трьом державам, а також дуже вдячні Сполученим Штатам Америки. Їхня добра воля і їхні технології. Вони акцептували це. Вдячні Президенту США, Конгресу».

За словами українського Президента, Норвегія активно приєдналася до глобальних зусиль для реалізації формули миру. Він запросив Норвегію розпочати переговори щодо двостороннього документа про безпекові гарантії для України в межах Спільної декларації «Групи семи».

«Я впевнений, що участь Норвегії в такій безпековій архітектурі допоможе нам дати більше стабільності всьому простору від Скандинавії до Чорного моря», — наголосив глава держави.

Переговори з Йонасом Гаром Стере провів і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він подякував за непорушну підтримку України: збройну, фінансову, санкційну. «Особлива вдячність за щойно анонсовані ракети до ЗРК IRIS-T, можливість отримати додаткові літаки F-16, кошти для закупівлі газу до зими, ресурси для гуманітарного сектору. Цінуємо внесок Норвегії в захист українського неба від російських атак. Це те, чого найбільше потребують українці», — заявив Прем’єр.

За повідомленнями департаменту комунікацій Секретаріату КМУ, під час переговорів сторони порушили питання продовольчої безпеки, функціонування зернового коридору й участь Норвегії у відбудові та програмі підтримки малого й середнього бізнесу.

Йонас Гар Стере зазначив, що Норвегія й надалі допомагатиме Україні в енергетиці, гуманітарному розмінуванні, долучиться до відновлення.

Цими днями в Києві з візитом перебував також Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза. Він узяв участь у роботі третього саміту «Кримської платформи», виступив на урочистостях до Дня Незалежності на Софійській площі та провів двосторонні переговори з керівництвом держави. Під час зустрічі із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем сторони обговорили всебічну допомогу, розвиток економічної співпраці та відбудову України.

Очільник українського уряду подякував за військову підтримку, зокрема за пропозицію Президента Португалії допомогти Україні у тренуванні пілотів та створенні відповідної інфраструктури.

«Україна потребує літаків F-16 якнайшвидше, щоб повноцінно захистити нашу країну від російських ракет і дронів», — наголосив Денис Шмигаль. За його словами, Україна цінує підтримку Португалією європейських ініціатив. Зокрема сторони говорили про важливість програми Ukraine Facility як інструменту, що демонструє довгострокову підтримку й солідарність Європи з нашою державою.

Марселу Ребелу де Соуза зазначив, що Португалія готова допомагати Україні у відновленні інфраструктури та ділитись досвідом у євроатлантичній інтеграції.

Під час переговорів з Головою Президії Боснії і Герцеговини Жельком Комшичем та членом Президії Денісом Бечіровичем, які також перебували з візитом у Києві, глава українського уряду подякував політикам за участь у «Кримській платформі» й заходах, присвячених Дню Незалежності України. Прем’єр відзначив важливість приєднання Боснії і Герцеговини до санкційної політики ЄС. Сторони обговорили виклики, з якими стикається Україна через російську агресію. Зокрема, розмінування та реабілітація поранених військових.

«Для нас важливий досвід Боснії і Герцеговини в цих сферах. Пропоную відновити діяльність спільного українсько-боснійсько-герцеговинського комітету для визначення майбутніх напрямів взаємовигідної співпраці», — зазначив очільник українського уряду.