Уряд напрацював рішення, щоб захисники і захисниці могли гідно інтегруватися в соціальне життя після повернення з війни

Усі наші солдати й матроси, сержанти і старшини, офіцери та генерали, які на війні, — в основі української незалежності. Незалежності не було б, якби не наші воїни. Кожен і кожна б’ються заради України. Тому перший пріоритет державної політики — дати їм усе, що необхідно. Щоб боротися і перемогти. І ми в режимі 24/7 працюємо заради найкращої у світі зброї для воїнів України. На цьому Президент Володимир Зеленський наголосив під час VI Міжнародного ветеранського форуму «Україна. Захисники. Майбутнє», що відкрився напередодні Дня Незалежності нашої держави.

На жаль, ця страшна війна забирає тисячі відданих, сміливих патріотів: тих, хто став на захист держави 2014 року, і тих, хто став на її захист після 24 лютого 2022-го. Учасники форуму вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх воїнів, які віддали життя заради незалежності України.

П’ять пріоритетів

«З війни захисники і захисниці повертаються іншими. І після всього, через що пройшов, пережив, після всіх втрат, які бачив, особливо складно будувати життя. Вони герої! Вони потрібні країні! Жодних втрачених доль, поколінь, можливостей, жодної втрати часу, часу життя — це головні принципи нової української політики — політики героїв, заснованої цьогоріч. Усе в ній — від ушанування подвигу до нових освітніх можливостей для ветеранів, від якості роботи військово-лікарських комісій і реабілітації до економічних можливостей, бізнесових, юридичних можливостей, житла для ветеранів — все в політиці героїв має бути таким, щоб допомагати людям жити.

Будь-який посадовець, який цього не розуміє, буде замінений. Будь-яка нормативна регуляція, яка затягує час, повинна бути спрощена. Все в нашій державі так чи інакше має стати помічником ветерана, як нині є помічником воїна. І всі дієві ініціативи держави, громадськості, бізнесу, самих ветеранів — усі, які спрямовані на інтеграцію та допомогу ветеранам, повинні бути реалізовані», — зазначив глава держави.

Для реалізації політики шани та створення можливостей для наших воїнів і ветеранів, завдяки яким Україна жива, уряд напрацював першочергові рішення, щоб захисники і захисниці могли гідно інтегруватися в соціальне життя після повернення з війни.

Нова ветеранська політика має п’ять ключових елементів. Їх означив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Перший — створення інфраструктури, завдяки якій ветерани отримають якісні та дієві послуги. Ми починаємо з нових підходів роботи ВЛК та МСЕК. Принцип «довідки ходять за військовими», максимальна цифровізація, зокрема електронна черга, залучення якнайбільшої кількості цивільних медзакладів у цей процес. Результат — інклюзивна, комфортна та прозора система без бюрократії та корупції. Паралельно уряд формує інститут помічника ветерана. Це індивідуальний супровід захисників у критично важливих для них питаннях. При обласних військових адміністраціях діятимуть спеціальні структурні підрозділи, а на місцях — сервісні офіси у справах ветеранів. Їхнє завдання — координувати виконання державних, регіональних та місцевих програм підтримки», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

За даними Міністерства у справах ветеранів, з осені 400 помічників ветеранів з’являться у громадах чотирьох областей України. Нині вони проходять навчання, щоб допомагати ветеранам повертатися із фронту в цивільне життя.

Другий елемент нової ветеранської політики — економічна активність. Уже відкрито шість центрів ветеранського розвитку при провідних вишах країни. Їх буде ще більше. Це платформи для розвитку професійних навичок, перекваліфікації, здобуття нових знань. Держава стимулюватиме створення та розвиток ветеранського бізнесу. Зокрема, в межах програми безповоротних грантів «єРобота» є ветеранський компонент, завдяки якому можна отримати до мільйона гривень на розвиток власного бізнесу.

За даними Міністерства економіки, завдяки ветеранському компоненту грантової програми «Власна справа» вже 71 ветеран та члени родин учасників бойових дій отримають гранти на загальну суму 26 мільйонів гривень. І попит на гранти від держави на розвиток власної справи серед наших захисників та захисниць, а також членів їхніх родин зростає. Ті, хто вже отримав гранти, планують зокрема відкрити перукарню, кав’ярню, ресторан азійської кухні, піцерію, СТО, магазин будматеріалів, започаткувати виробництво текстильної продукції та паливних пелет. Окремі ветерани отримали гранти на масштабування бізнесу, який вже діє: планують розширити послуги салону краси, бази відпочинку, СТО, збільшити асортимент магазину автозапчастин, обсяг пошиття етноодягу, розширити мережу пекарень.

Третій елемент нової ветеранської політики — успішна реабілітація. Ідеться про створення мережі сучасних реабілітаційних центрів у всій Україні. Вони надаватимуть комплексну допомогу: фізична реабілітація, подолання посттравматичного стресового розладу, підтримка рідних та близьких захисників.

Четвертий елемент — доступне житло. Нещодавно уряд розширив іпотечну програму «єОселя». Тепер пільговий кредит під 7% доступний для ветеранів війни та членів їхніх сімей. Ветерани — пріоритетні учасники програми «єВідновлення». Відповідно вони першими отримують кошти, за які можуть відремонтувати свою оселю або придбати нове помешкання.

П’ятий елемент — ушанування подвигу військових.

«Увічнення пам’яті загиблих воїнів — наскрізна державна політика. Найбільш символічним місцем буде Національне військове меморіальне кладовище, де поховають Героїв, які віддали життя за Україну. Подвиг ветеранів буде частиною національно-патріотичного виховання молоді — в дитячих садочках, школах, вишах. Герої поряд з нами, і кожен повинен їх знати та шанувати», — наголосив Денис Шмигаль.

Законодавча робота

Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що парламент уже ухвалив певні закони на захист ветеранів.

«У травні цього року ухвалено закон про удосконалення питання оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану. У червні внормовано тривалість відпусток військовослужбовцям під час дії воєнного стану та виплат додаткової винагороди військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях. Найближчим часом депутати планують розглянути законопроєкт, який зокрема передбачає надання неоплачуваної відпустки тривалістю до 60 календарних днів працівникам, які приступають до роботи після звільнення з військової служби», — повідомив спікер парламенту.

Руслан Стефанчук поінформував, що днями зареєстровано два великі законопроєкти, які парламентарі розглянуть на найближчому засіданні Верховної Ради. Їх спрямовано на спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій, запровадження єдиного державного реєстру військовослужбовців, а також окремого статусу захисника і захисниці України.