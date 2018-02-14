У Головному управлінні Нацполіції в Сумській області істотно зміцнилася матеріально-технічна база. З’явилося нове обладнання, яке допоможе спростити роботу поліцейських і підвищити ефективність розкриття злочинів.
Криміналістична лабораторія
Нещодавно правоохоронці краю одержали сучасну спеціальну пересувну криміналістичну лабораторію, кошти на яку — 300 тисяч гривень — надала Сумська обласна рада. Оновлена лабораторія, обладнана на базі автомобіля Volkswagen Transporter Т-4, дасть змогу поліцейським-криміналістам швидко, ефективно і сповна виявляти, фіксувати й вилучати речові докази в будь-яку погоду та в умовах обмеженої видимості. Відтепер на їхньому професійному озброєнні сучасна комп’ютерна техніка, комплекти освітлювальної апаратури, багатофункціональні криміналістичні валізи, засоби вимірювання та фото- й відеофіксації, різноманітні інструменти, пакувальні матеріали тощо.
За словами заступника начальника відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління ГУНП Олега Бахметенка, правоохоронці зможуть формувати доказову базу самостійно, без залучення експертів науково-дослідницького криміналістичного центру. Адже останні, на відміну від поліції, працюють не цілодобово, а для поліцейських вкрай важливо зібрати докази з місця події в перші хвилини і години після злочину.
Наскільки складно доведеться порушникам закону, свідчить така деталь. Якщо раніше криміналісти вилучали відбитки долонь і ДНК злочинця, то відтепер відстежуватимуть навіть сліди запахів.
Подарунок від Євросоюзу
Техніку, а це 24 лазерних принтери, 61 ноутбук, 4 цифрові фотокамери з картами пам’яті, 10 зовнішніх жорстких дисків — передали провідний радник КМЄС з питань кримінальних розслідувань Збінек Ванічек і спеціалісти КМЄС Павло Сергаєв і Олександр Подпругін. Цей подарунок на суму понад мільйон гривень поліцейські області одержали в межах реалізації спільного пілотного проекту Консультативної місії Євросоюзу та Національної поліції України для об’єднання функцій слідчих та оперативників у так звану службу детективів.
Як повідомив відділ комунікації поліції в Сумській області, пілотний проект зі створення органів досудового розслідування через об’єднання наявних слідчих підрозділів і підрозділів кримінальної поліції розпочався торік у квітні й триватиме до цьогорічного березня. Серед восьми регіонів, де його реалізують, і Сумська область.
Так, співробітники кримінальної поліції можуть самі перевіряти та повідомляти слідчим версії розслідування. Очікують, що це зекономить ресурси, підвищить якість збирання доказової бази й рівень розкриття злочинів. Такий підхід успішно випробували в країнах ЄС, зокрема Чехії, Литві, Польщі та Румунії.
На Сумщині проект втілюють на базі Охтирського відділу поліції. З початку роботи новостворений підрозділ вже має високі результати в розкритті та розслідуванні тяжких і особливо тяжких злочинів: убивств, розбійних нападів, грабежів, зберігання і розповсюдження наркотичних засобів, зброї тощо.
Очільник поліції Сумщини Микола Лушпієнко подякував обласній владі та представникам місії за допомогу й зазначив, що відтепер новітня техніка європейського рівня дасть змогу детективам більш якісно та оперативно виконувати свої обов’язки з розкриття, документування і розслідування кримінальних правопорушень.
У Боромлі працюватиме поліцейська станція
Однак, як кажуть, будь-якому злочину краще запобігти, ніж потім його розкривати. Тож задля поліпшення криміногенної ситуації та профілактики правопорушень у Боромлі, що недавно стала центром об’єднаної територіальної громади, незабаром запрацює перша на Сумщині поліцейська станція. Про це повідомив голова Боромлянської ОТГ Василь Романіка, який ініціював правоохоронну новинку.
Очільник громади наголосив, що станція — одна з форм співпраці громадськості з поліцією, яка оперативно реагуватиме на виклики жителів і створить єдину електронну систему в області, нині вона функціонує лише в Сумах. Як відомо, тепер поліцейські групи виконують обов’язки дільничних, патрульних постових, інспекторів ДАІ, а групи швидкого реагування працюють на викликах лінії «102».
Передбачають, що інформація від заявників потраплятиме до електронної системи і передаватиметься на робочі планшети всіх груп реагування на закріпленій території. Вони виїжджатимуть на місця ДТП, проводитимуть профілактичні заходи, охоронятимуть громадський порядок тощо.