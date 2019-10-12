Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені Героя України генерал-майора Ігоря Момота в селищі Оршанець під Черкасами — це сучасний багатопрофільний навчальний заклад, що здійснює базову підготовку і перепідготовку молодшого персоналу для підрозділів органів охорони державного кордону, а також підвищення кваліфікації й підготовку персоналу бойових підрозділів. Саме у цьому закладі проходять навчання інспектори прикордонної служби, водії автотранспортних засобів, дозиметристи, сапери, оператори протитанкових ракетних комплексів та зенітно-ракетних комплексів, мінометні розрахунки, водії й навідники БТР, снайпери та кухарі.

І тактика, й сучасне озброєння

Як розповів начальник центру полковник Дмитро Коцеруба, загрози та виклики, що виникли з появою російської агресії, зумовили необхідність модернізації системи підготовки молодшого персоналу Держприкордонслужби і вузькопрофільних фахівців-прикордонників.

Із початку 2014 року переформатовано та вдосконалено програми підготовки з урахуванням досвіду ведення бойових дій у зоні АТО, вдосконалено навчально-матеріальну базу, зокрема побудовано навчально-тренувальний комплекс, реконструйовано військове стрільбище, спортивну залу, введено в експлуатацію єдину смугу перешкод.

До програми підготовки військовослужбовців введено питання тактики дій підрозділів в умовах загострення ситуації, використання сучасних зразків озброєння й техніки.

З початком АТО центр розпочав підготовку раніше не характерних для прикордонної служби спеціалістів: розрахунки станкового протитанкового гранатомета (СПГ-9М), зенітної установки (ЗУ-23-2), великокаліберного кулемета Дегтярьова-Шпагіна (ДШК), станкового автоматичного гранатомета (АГС-17), протитанкового керованого ракетного комплексу (ПТРК), переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК). Усього з початку бойових дій на сході України тут підготовлено більш як 3000 таких фахівців.

На базі головного центру здійснено підготовку та бойове злагодження мінометних застав і прикордонних комендатур швидкого реагування. Упроваджено підготовку снайперських пар з використанням сучасної великокаліберної гвинтівки «баррет».

В Оршанці працює унікальний центр підготовки з протидії розповсюдженню зброї масового знищення, який входить до Міжнародної мережі центрів з підтримки ядерної безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. Серед 70 установ з 61 країни, за оцінкою Міжнародного агентства з атомної енергії, він потрапив до першої п’ятірки за наявною технічною базою і посів друге місце у 2019 році за кількістю проведених міжнародних, національних та відомчих тренінгів. Це єдиний центр мережі центрів з підготовки персоналу щодо технічного обслуговування та ремонту комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин і ядерних матеріалів, які встановлено на різноманітних пунктах пропуску через державний кордон.

Розпочавши два роки тому підготовку екіпажів безпілотних авіаційних комплексів для прикордонної служби, на сьогодні підготували 12 екіпажів, які здійснюють моніторинг державного кордону на безпілотних авіаційних комплексах Spektator-M.

Відповідно до проєкту, планують вкласти значну суму в будівництво автономного навчального центру фахівців безпілотної авіації. Як розповіли в закладі, будівництво почнуть у січні наступного року. Це буде найсучасніший комплекс, повністю забезпечений інфраструктурно й технічно.

На базі головного центру здійснюють допідготовку всього молодшого персоналу Державної прикордонної служби, який виконує завдання в зоні ООС.

Рівень довіри значно підвищився

Як наголосив Дмитро Михайлович, особливу увагу в центрі приділяють національно-патріотичному вихованню прикордонників. Формують і підтримують професійно спрямовану мотивацію персоналу до виконання завдань з охорони державного кордону через розвиток патріотичних якостей, усвідомлення особистої відповідальності кожного за забезпечення недоторканності державного кордону. Програму підготовки побудовано так, щоб військовослужбовець мав змогу сформувати правильне розуміння національних традицій і цінностей, був мотивований і готовий до збройного захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України, адекватно розумів воєнно-політичну та соціально-політичну обстановку, завдання, визначені Державній прикордонній службі, умови та особливості їх виконання.

Персонал центру проводить широкомасштабну профорієнтаційну роботу, спонукаючи молодь приєднуватися до багатотисячної прикордонної родини. Участь у проєктах «Місто професій», «Юні друзі прикордонників», місцевих і державних заходах надає змогу ближче ознайомити потенційних кандидатів із професією прикордонника.

Державна прикордонна служба проводить набір персоналу за конкурсом до проєкту «Нове обличчя кордону». Його запроваджено для того, щоб напрацювати сучасну модель підготовки на принципах без штампів радянської мілітаризації, пострадянського кумівства і корумпованості.

Як розповіли в центрі, під час набору конкурс становить у середньому п’ять осіб на місце. Випускники за цим проєктом уже проходять службу у великих пунктах пропуску: Борисполі, Жулянах, Краківці, Раві-Руській, Одесі, Гостомелі, Львові, Шегинях та Римачах.

Звичайно, критерії добору військовослужбовців високі. Багато важать глибокі знання іноземної мови, добра фізична підготовка, психологічна стійкість, а ще патріотизм та несприйняття будь-яких виявів корупції. Підготовку за модернізованою сучасною програмою військовослужбовці проходять саме в Оршанці.

Велику увагу у закладі приділяють іншомовній підготовці. Навчають англійської мови за сучасними інтенсивними методиками, які дають змогу за короткий термін сформувати в курсантів і слухачів знання й навички в обсязі, достатньому для самостійного виконання функціональних обов’язків навіть в іншомовному середовищі. До проведення навчальних занять із цією категорією залучають експертів іноземних правоохоронних структур і міжнародних організацій.

Відновлено стажування курсантів проєкту в підрозділах охорони державного кордону. Така форма навчання позитивно впливає на загальні підсумки підготовки. Вона дає змогу підтримувати рівень довіри до прикордонників, який, згідно з недавніми соціологічними дослідженнями центру імені Олександра Разумкова, за останні шість місяців значно підвищився й сягає 63%.

Із завдання не повернулися…

З початком бойових дій у березні 2014 року головний центр одним із перших став на захист суверенітету і територіальної цілісності України. Спочатку персонал виконував завдання з посилення охорони державного кордону складом резерву голови Держприкордонслужби. Пізніше було сформовано мотоманеврену групу під керівництвом Ігоря Момота, який тоді очолював навчальний заклад.

Під час виконання завдань у зоні проведення АТО персонал оперативно-бойової прикордонної комендатури «Черкаси», створеної в головному центрі, з честю та гідністю виконав бойове завдання. Завдяки професійним діям наших прикордонників часто вдавалося запобігати незаконному переміщенню зброї та боєприпасів через лінію розмежування.

Відтоді понад 16 тисяч прикордонників уже взяли участь в антитерористичній операції та операції об’єднаних сил, понад 1000 з них — військовослужбовці Головного центру підготовки особового складу. У збройних протистояннях, на жаль, загинуло 70 прикордонників.

У Держприкордонслужбі найбільших втрат завдано саме цьому навчальному закладу. До своїх родин не повернулися підполковники Микола Зайцев, Ігор Петрів, Віталій Вінниченко, майор Сергій Лифар, прапорщик Володимир Гречаний, старшина Сергій Єпіфанов, молодші сержанти Дмитро Сирбу, Вільгельм Штольцель, Микола Антипов, Сергій Бойко, Олександр Заєць, солдати Віталій Птіцин, Віктор Кумановський та Павло Лазаренко.

47 військовослужбовців головного центру зазнали поранень під час бойових дій. За проявлені мужність і героїзм військовослужбовців нагороджено відомчими відзнаками, 65 відзначено державними нагородами, 14 із них — посмертно.

Удосконалювати є що

Державна прикордонна служба нині активно реформується, динамічно реагуючи на зміни обстановки на державному кордоні. У межах загальних системних змін відомства вдосконалюється і Головний центр підготовки особового складу. Пріоритетна складова — високоякісна базова підготовка молодшого персоналу для підрозділів охорони державного кордону. Тому вдосконалення та форматування навчальних програм ніколи не припиняється.

— Нам є ще багато чого вдосконалювати, наше відомство динамічно змінюється, виникають нові завдання, з’являється нове озброєння, — зауважив Дмитро Коцеруба. — Тому ми, отримуючи нові зразки устаткування і зброї, опрацьовуємо нові навчальні програми. Змінюється законодавча база, тож є зміни у завданнях Державної прикордонної служби. Тому постійно є нагальна потреба вдосконалювати підготовку фахівців. Ми ніколи не стоїмо на місці. Нині, приміром, розвиваємо системи дистанційного навчання, так званої мультиплікації — беремо фахівців з різних підрозділів кордону, створюємо групу, яка опановує нову спеціальність, технологію чи зразок озброєння. Водночас вони вчаться й паралельно проходять методичну підготовку, щоб навчити решту персоналу на кордоні.

Спільно з ОБСЄ тут створюють два спеціалізовані навчальні класи з оглядової роботи транспортних засобів, обладнаних комп’ютерною й мультимедійною технікою, приладами виявлення контрабанди і вибухових речовин, зокрема новітніх.

Удосконалюється система підготовки персоналу для підрозділів спеціальних дій і підрозділів швидкого реагування. Для поліпшення навчально-матеріальної бази разом із Державним департаментом США та Посольством США в Україні прикордонники працюють над започаткуванням нового проєкту, який передбачає створення навчального комплексу центру підготовки із застосування та експлуатації безпілотних авіаційних систем. Його будівництво розпочнуть наступного року. Заплановано створення комплексної смуги перешкод для підготовки спецпризначенців і обладнання ділянки з рухомими мішенями на військовому стрільбищі.

У пріоритеті безперервне поліпшення соціально-побутових умов військовослужбовців, а саме початок та супровід спорудження житлового будинку для персоналу Головного центру підготовки особового складу в Черкасах. Для надання якісних медичних послуг військовослужбовцям і членам їхніх родин заплановано розбудувати госпіталь головного центру, оснастити сучасним діагностичним обладнанням та повністю укомплектувати медичним персоналом.

Головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби імені Героя України генерал-майора Ігоря Момота активно виконує завдання, а люди, які тут працюють і навчаються, демонструють упевненість, оптимізм і дарують надію, що з ними наші кордони будуть найміцнішими.