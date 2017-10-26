Х Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток», який нещодавно відбувся у Новій Каховці Херсонської області, прийняв рекордну кількість гостей та учасників — 750. Серед них були делегати від іноземних торгових представництв і великих компаній, інвестори і бізнесмени, дипломати і державні посадовці, представники міжнародних організацій країн — членів ЄС.

Учасникам заходу презентували інвестиційний, економічний, аграрний, енергетичний, культурний та туристський потенціал Херсонщини. А родзинкою форуму стало визначення нових пріоритетів краю.

Організатори позиціонували Херсонщину як платформу для екоінвестицій, майданчик для втілення зелених проектів. Окрім теоретичної частини, гості й учасники побачили на власні очі, що проекти, про які тільки заявляли торік, цього року реалізовано на практиці.

Знайдено «п’ятий елемент»

Яскравим доказом втілення задуманого стало відкриття унікального науково-виробничого підприємства 5 ELEMENT у місті Гола Пристань. Основні напрями його роботи — розроблення і виробництво екологічно чистих мікродобрив для сільськогосподарських культур, необхідних для відтворення родючості ґрунтів та підвищення врожаю. Фактично це виробництво нанодобрив.

За словами голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва, рік тому під час проведення ІХ Міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти» разом з директором ТОВ НВП «5 ELEMENT» Володимиром Білим було укладено меморандум про співпрацю: «Сьогодні ми вже відкриваємо підприємство. Сума інвестицій — 1,5 мільйона доларів, створено понад 70 нових робочих місць».

Діяльність сучасного підприємства ґрунтується на новітніх наукових дослідженнях. Протягом 10 років експериментів понад 50 препаратів і 150 комбінацій створив доктор хімічних наук професор Георгій Голік. Його розробками може пишатися країна, адже вони на рівні зі світовими досягненнями в галузі нанодобрив. Мікродобрива, виготовлені на підприємстві, — це біологічно активні добрива з високою швидкістю проникнення в клітини рослин, які підвищують урожайність на 20—50%, а також товарний вигляд і якість агропродукції.

У межах заходу було підписано меморандум про співпрацю між Херсонською обласною державною адміністрацією та Українсько-арабською діловою радою в особі Саєда Абасі. Підприємство уклало домовленості про співпрацю з Литвою, Словаччиною, Чехією, Кіпром, Алжиром, Єгиптом, Суданом та іншими країнами.

У парку вітру

З користю й на благо економіки на Херсонщині використовують те, чим щедро нагородила природа цей край. Наприклад енергію вітру. У межах форуму відбулося відкриття вітропарку «Новотроїцьке», розташованого поблизу села Сиваське Новотроїцького району. Максимальна потужність становить 140 МВт. Поки що відкрито парк потужністю 41,4 МВт, це три вітряки, всього їх буде 12.

Сума інвестицій у будівництво вітропарку — понад 60 мільйонів євро. Генеральний директор компанії ТОВ «Віндкрафт Україна» Карл Стурен запевнив, що зовсім не боявся вкладати разом з партнерами значні кошти в проект саме на прикордонній Херсонщині, адже впевнений в інвестиційній безпеці регіону та підтримці місцевої влади. До того ж він переконався, що розвиток зелених технологій та альтернативної енергетики пріоритетний для області.

У будівництві вітропарку використано світові новітні розробки в галузі генерації зеленої електроенергії. Вітроелектроустановки найновітніші й найсучасніші не тільки на території України, а й у світі.

Директор департаменту відновлюваних джерел енергії Держенергоефективності Юрій Шафаренко вважає, що нині вітрові електростанції — одне з найвигідніших альтернативних джерел енергії, адже вони займають мало місця і легко вписуються в будь-який ландшафт, а також добре поєднуються з іншими видами господарювання.

До кінця 2018-го компанія планує будівництво нової вітроелектростанції загальною потужністю 96 МВт. Закінчується підготовча робота над проектом будівництва ВЕС «Каланчак» та «Чаплинка» загальною потужністю 600 МВт.

Водні ворота відчинено

Не менш перспективний, ніж вітер, для Херсонщини водний ресурс. Відновлення річкового судноплавства Дніпром і розвиток транспортно-логістичної інфраструктури також серед пріоритетів влади та бізнесу. Попри певні напрацювання, такі, як початок пасажирських і вантажних перевезень Дніпром, стратегічна мета повного відновлення річки перебуває на стадії реалізації.

Усе це планують зробити у спеціальному проекті «Водні ворота України». Тривають перемовини щодо активної участі в цьому проекті з білоруською, іранською, турецькою сторонами, а також із країнами Балтії.

Найбільший оператор річкових перевезень в Україні — суднохідна компанія ТОВ «Нібулон», яка вже чимало зробила для відновлення річкових перевезень у країні. Загалом проект «Водні ворота України» має відкрити для Херсонщини нові перспективи і можливості для розвитку, сприятиме налагодженню торговельних зв’язків з іншими країнами, дасть змогу експортувати й імпортувати продукцію.

На форумі окремо йшлося про перспективи співпраці з Білоруссю. Відновлення так званого водного шляху Е-40 значно спростить торгівлю між Україною і Білоруссю. Адже внутрішній водний транспорт забезпечує економію пального, його можна використовувати для перевезення великогабаритних вантажів. Також він сприятиме розвитку сучасної логістичної інфраструктури в прикордонних регіонах країн.

Потенційний товарообіг між двома сусідніми країнами становить близько 10 мільйонів тонн. У Білорусь Україна може постачати овочі, фрукти, соки, зерно і зернопродукти, олійні культури, шріт, універсальні контейнери та будівельні матеріали. Херсонщині буде вигідно закуповувати білоруський бітум, який відповідає європейським стандартам, а також продукти нафтопереробки та сільгосптехніку.

Реалізація цього проекту дасть змогу зменшити міжобласні перевезення зернових вантажів до 2 мільйонів тонн і вивільнити від вантажного автомобільного транспорту обласні центри, розташовані на Дніпрі, — Херсон, Запоріжжя, Миколаїв.

Ішлося й про перспективи співпраці з іноземними інвесторами в інших галузях. Зокрема в найвигіднішій та очевидній для Херсонщини — туристичній. Надзвичайний і Повноважний посол Канади Роман Ващук, відзначаючи величезний туристичний потенціал області, назвав Херсонщину «українською Каліфорнією» й підкреслив, що вона має стати магнітом у туристичній галузі.

Звісно, результатом заходу стало підписання меморандумів, досягнення домовленостей між владою, бізнесом та інвесторами. Головне ж у тому, що інвестори вірять в область та її обрії, не бояться вкладати власні кошти, а результат не забариться.